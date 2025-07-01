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Лукашенко объяснил значение учений «Запад-2025»
Совместные учения «Запад-2025» станут важной проверкой для выпускников военных вузов Белоруссии и России, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Российско-белорусские военные учения «Запад-2025» станут своеобразным экзаменом для выпускников военных вузов и академии, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии чествования офицеров в Минске, передает РИА «Новости».
По его словам, это мероприятие даст молодым офицерам шанс проверить свою подготовку на соответствие требованиям современной войны.
Лукашенко подчеркнул, что учеба для молодых военных не заканчивается с получением диплома, а учения «Запад-2025» станут новой ступенью в повышении профессионального мастерства. «Для всех присутствующих это будет новая ступенька в повышении профессионального мастерства и тест на соответствие требованиям современной войны. Убежден, и этот экзамен вы выдержите с честью», – заявил глава государства.
Президент поздравил выпускников с окончанием учебы и присвоением генеральских званий, отметив, что защита Родины – труд нелегкий, но очень благородный. Лукашенко пожелал офицерам здоровья, семейного благополучия и успехов на новых должностях, выразив уверенность в их профессионализме.
В ходе церемонии Лукашенко вручил благодарности Президента за отличную учебу и исполнение воинского долга. Погоны генерал-майора получили Дмитрий Кучук, Дмитрий Стрешинский, Андрей Расюк и Александр Лавренов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, учения «Запад-2025» перенесли вглубь территории Белоруссии. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко по телефону обсудили проведение совместных учений «Запад-2025». Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным по вопросам планирования учений «Запад-2025».