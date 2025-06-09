Пентагон не смог найти замену уволенным советникам Хегсета

NBC: Пентагон не нашел новых советников после утечки секретных данных

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на NBC, Пентагон до сих пор не смог найти замену уволенным в апреле бывшему старшему советнику Дэну Колдуэллу, бывшему заместителю начальника штаба Дарину Селнику и бывшему начальнику штаба заместителя министра обороны Колину Кэрроллу. Их увольнение произошло после утечки секретных данных, связанных с обсуждением будущих ударов по Йемену в мессенджере Signal.

Телеканал NBC отмечает, что бывшие и действующие чиновники администрации США засомневались в обоснованности увольнений после того, как не обнаружили доказательств вины троих советников. По словам источников канала, отчет генерального инспектора Пентагона по утечке может быть завершен через несколько недель и, возможно, покажет, что секретной информацией делился лично глава ведомства Пит Хегсет.

С апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс и глава аппарата Белого дома Сюзан Уайлс ищут новых высокопоставленных сотрудников для поддержки министра обороны, однако пока ни одной кандидатуры утверждено не было. Как отмечает NBC, по меньшей мере три человека отказались занять освободившиеся должности.

Журналист Джеффри Голдберг рассказал, что оказался в группе Signal, где обсуждались военные удары по Йемену. Скриншоты чата, опубликованные Голдбергом, якобы свидетельствуют о том, что Пит Хегсет делился информацией о военной операции за несколько часов до ее начала.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет вел не менее 12 чатов в Signal, где обсуждал служебные и военные вопросы, а также лично общался со своим окружением. Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что переход Майка Уолтца на новую должность не связан с увольнением и Белый дом не собирается увольнять главу Пентагона. Дональд Трамп подтвердил отсутствие планов по смене министра обороны после публикаций о служебной переписке.