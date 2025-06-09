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    Для России, безусловно, выгодно, чтобы у главного геополитического противника была внутренняя «замятня», росло внутриполитическое напряжение. Это ослабляет Штаты, отвлекает ресурсы, подрывает внутреннюю сплоченность американского общества.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Информационные технологии могут стать идеологией будущего

    В каком-то смысле «цифровой рай для каждого» – это второе пришествие идеи коммунизма, при котором радикально переосмысляется формула «от каждого по способностям, каждому по потребностям».

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Петр Первый – ключевой российский правитель-реалист

    9 июня (по новому стилю) исполняется 353 года со дня рождения основателя Российской империи и, соответственно, первого российского императора Петра Первого. Почему его внешнеполитическая философия не теряет актуальности для современной России?

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    9 июня 2025, 15:28 • Новости дня

    Пентагон не смог найти замену уволенным советникам Хегсета

    NBC: Пентагон не нашел новых советников после утечки секретных данных

    Tекст: Денис Тельманов

    В Министерстве обороны США продолжаются поиски новых руководящих сотрудников после отставки троих советников на фоне скандала с утечкой информации.

    Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на NBC, Пентагон до сих пор не смог найти замену уволенным в апреле бывшему старшему советнику Дэну Колдуэллу, бывшему заместителю начальника штаба Дарину Селнику и бывшему начальнику штаба заместителя министра обороны Колину Кэрроллу. Их увольнение произошло после утечки секретных данных, связанных с обсуждением будущих ударов по Йемену в мессенджере Signal.

    Телеканал NBC отмечает, что бывшие и действующие чиновники администрации США засомневались в обоснованности увольнений после того, как не обнаружили доказательств вины троих советников. По словам источников канала, отчет генерального инспектора Пентагона по утечке может быть завершен через несколько недель и, возможно, покажет, что секретной информацией делился лично глава ведомства Пит Хегсет.

    С апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс и глава аппарата Белого дома Сюзан Уайлс ищут новых высокопоставленных сотрудников для поддержки министра обороны, однако пока ни одной кандидатуры утверждено не было. Как отмечает NBC, по меньшей мере три человека отказались занять освободившиеся должности.

    Журналист Джеффри Голдберг рассказал, что оказался в группе Signal, где обсуждались военные удары по Йемену. Скриншоты чата, опубликованные Голдбергом, якобы свидетельствуют о том, что Пит Хегсет делился информацией о военной операции за несколько часов до ее начала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны США Пит Хегсет вел не менее 12 чатов в Signal, где обсуждал служебные и военные вопросы, а также лично общался со своим окружением. Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что переход Майка Уолтца на новую должность не связан с увольнением и Белый дом не собирается увольнять главу Пентагона. Дональд Трамп подтвердил отсутствие планов по смене министра обороны после публикаций о служебной переписке.

    7 июня 2025, 01:46 • Новости дня
    Трамп заявил, что Киев дал России повод «разбомбить к чертям» Украину

    Трамп заявил о поводе для России «разбомбить к чертям» Украину

    Трамп заявил, что Киев дал России повод «разбомбить к чертям» Украину
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Недавние украинские атаки на Россию дали российской стороне повод «разбомбить к чертям» Украину, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США выразил надежду, что угроза перерастания конфликта на Украине в ядерный не возникнет. Он подчеркнул, что ему не понравились действия Киева, передает РИА «Новости».

    «Они дали (президенту России Владимиру) Путину повод пойти и разбомбить их в чертям вчера вечером. Это мне не понравилось. Когда я это увидел, я сказал: «Ну вот, сейчас будет удар», – заявил Трамп.

    Трамп полагает, что Москва «не пойдет» на прекращение переговоров по урегулированию конфликта. При этом он заявил, что возможность введения дополнительных санкций против России сохраняется.

    Трамп заявил, что считает сенатский законопроект о новых санкциях против России «очень сильным», но решение о введении новых ограничений будет принимать лично. Он добавил, что не просил Сенат о смягчении предусмотренных законодательной инициативой ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель США по Украине Кит Келлог заявил, что атаки украинских сил на аэродромы России, где базируются самолеты с возможностью нести ядерное оружие, резко повышают уровни риска в конфликте.

    Украинские военные нанесли удар FPV-дронами по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены.

    В ночь на пятницу ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по военным объектам на Украине.

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    6 июня 2025, 19:20 • Новости дня
    Шеремет назвал жалобу Зеленского на военный ответ России «крокодильими слезами»
    Шеремет назвал жалобу Зеленского на военный ответ России «крокодильими слезами»
    @ Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Госдумы Михаил Шеремет резко высказался о заявлении Владимира Зеленского по поводу массированного удара российских войск в ответ на атаки Киева.

    Как передает РИА «Новости», Михаил Шеремет прокомментировал жалобу Владимира Зеленского на массированный удар России по украинским объектам, назвав ее «крокодильими слезами». По словам депутата, Зеленский сначала организует атаки на российские аэродромы и гражданскую инфраструктуру, а затем притворяется жертвой, чтобы вызвать сочувствие.

    «Сначала Зеленский организует теракты против гражданской инфраструктуры в российских регионах и атаку на наши аэродромы, а потом льет крокодильи слезы из-за ответного удара, притворяясь, что ему кого-то жаль. Зеленский своими преступными террористическими выходками целенаправленно стремится накликать беду на Украину. Ему плевать на украинский народ и его будущее», – заявил Шеремет.

    Депутат добавил, что Зеленскому следует прекратить жаловаться и покинуть Украину, предоставив стране возможность к мирному существованию. Минобороны России ранее сообщило о массированном ударе по объектам Украины – среди пораженных целей значатся конструкторские бюро, предприятия оборонной промышленности, склады вооружения и тренировочные центры.

    Ведомство также указало, что недавние атаки с использованием FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, а возникшие возгорания ликвидированы, пострадавших среди персонала нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, киевский режим нанес удары по аэродромам со стратегической авиацией, атаковав не только Россию, но и Соединенные Штаты, а также подорвал всю систему стратегической стабильности между ядерными странами.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин пообещал ответить на атаку Киева по российским военным аэродромам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что необходимо дождаться результатов расследования по украинским ударам, прежде чем обсуждать возможные ответные действия России.

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    8 июня 2025, 11:24 • Видео
    Киев отказался выплачивать долги перед Америкой

    На Украине технический дефолт: правительство отказалось выплачивать государственный долг, на это попросту нет денег. Самое любопытное, что речь идет о долгах перед США, набранных после Майдана.

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    7 июня 2025, 01:18 • Новости дня
    Маск оценил шутку Медведева
    Маск оценил шутку Медведева
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Американского предпринимателя Илона Маска развеселила шутка зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, который с иронией предложил российскую помощь в разрешении конфликта миллиардера с Белым домом.

    Маск ответил на соответствующее сообщение Медведева в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) «смеющимся до слез» смайлом.

    Напомним, Медведев в шутливой форме предложил посредничество России в конфликте между Маском и администрацией США за плату в виде акций Starlink. Поводом к ссоре послужила инициатива главы Белого дома о налоговых послаблениях, которую Маск назвал «отвратительной мерзостью».

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    9 июня 2025, 03:20 • Новости дня
    Уничтожено более 80% американских танков Abrams ВСУ

    ВС России уничтожили 26 из 31 танков Abrams у ВСУ

    Уничтожено более 80% американских танков Abrams ВСУ
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военные с февраля 2024 года уничтожили почти все поступившие на Украину американские танки Abrams, сохранилось только пять машин.

    «По подсчетам РИА «Новости», с февраля 2024 года Вооруженные силы России уничтожили 26 танков Abrams. Первый такой танк бойцы группировки «Центр» уничтожили 26 февраля 2024 года на авдеевском направлении», – сказано в материале.

    В 2023 году действовавший тогда президент США Джо Байден заявил о поставках Украине 31 танка М1 Abrams. С момента уничтожения первой машины в феврале 2024 года, по подсчетам агентства, российские военные уничтожили 26 американских танков. В арсенале ВСУ их осталось пять.

    Основной боевой танк США Abrams начали производить в феврале 1980 года, он назван в честь генерала Крейтона Абрамса.

    С 2020 года в армию США поступают модернизированные танки Abrams M1A2 SEP V3, одной из особенностей которых является комплекс активной защиты Trophy, способный перехватывать боеприпасы противника с помощью радиолокационной станции и поражающих элементов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военнослужащие России совершили эвакуацию трофейной западной бронетехники и танков Abrams из приграничных районов Сумской области Украины, сообщило Министерство обороны.

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    6 июня 2025, 16:28 • Новости дня
    Путин: В отдельных сегментах российские беспилотники являются самыми передовыми в мире
    Путин: В отдельных сегментах российские беспилотники являются самыми передовыми в мире
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские беспилотники в ряде сегментов сейчас находятся на самых передовых позициях в мире, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по стратегическому развитию и нацпроектам.

    «В отдельных сегментах российские беспилотные системы уже являются самыми передовыми в мире, превосходят иностранные аналоги – иностранцы часто их и копируют сегодня. Чтобы нарастить объем и качество работ в области беспилотников реализуется специальный нацпроект», – цитирует Путина  официальный Telegram-канал Кремля.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как российские системы вооружений стали популярнее из-за специальной военной операции.

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    6 июня 2025, 21:34 • Новости дня
    WSJ: Белый дом требует от Сената смягчить закон о санкциях против России
    WSJ: Белый дом требует от Сената смягчить закон о санкциях против России
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Администрация Трампа пытается измененить законопроект сенатора Линдси Грэма (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) о санкциях против России, предлагая сделать эти меры необязательными, чтобы избежать ухудшения отношений между странами.

    Администрация США пытается убедить сенатора Линдси Грэма ослабить его законопроект о санкциях против России, пишет RT на русском со ссылкой на статью The Wall Street Journal.

    Согласно материалу, Белый дом предпочел бы наладить отношения с Москвой, а не применять строгие ограничения. В качестве одной из мер ослабления предлагается заменить в тексте слова, чтобы санкции стали не обязательными, а рекомендательными.

    В публикации говорится, что инициативу Грэма уже поддержали более 80 сенаторов. Однако в администрации опасаются, что новый законопроект может осложнить попытки нормализовать диалог с Россией.

    Ранее Дональд Трамп на встрече с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем не стал отвечать на вопрос о возможности ужесточения санкций против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль выразил благодарность США за посредничество по вопросу Украины. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп ранее провели телефонные переговоры. Президент США выказал заинтересованность в том, чтобы Москва подключилась к разрешению вопроса по иранской ядерной программе.

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    7 июня 2025, 15:50 • Новости дня
    Newsweek: Отмена контрактов SpaceX грозит США зависимостью от России
    Newsweek: Отмена контрактов SpaceX грозит США зависимостью от России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Отмена американским президентом Дональдом Трампом государственных контрактов с компанией SpaceX может привести к тому, что США окажутся в зависимости от России по вопросам космических запусков и выхода в космос, пишет Newsweek.

    По данным журнала, такой шаг заставит США сблизиться с Россией для обеспечения космической программы, включая полеты на Международную космическую станцию, передает РИА «Новости».

    Замдиректора проекта по аэрокосмической безопасности Центра стратегических и международных исследований Клейтон Своуп заявил, что SpaceX играет ключевую роль для деятельности США в космосе, и при расторжении контрактов НАСА будет вынуждено вновь обращаться к России за организацией полетов на МКС.

    Ранее президент США предложил прекратить государственные субсидии и контракты с Илоном Маском, чтобы сэкономить бюджет. Затем Маск начал серию публикаций против главы Белого дома. Дональд Трамп заявил, что Маск не выдержал отмены лицензии на электромобили и сошел с ума.

    Американист Малек Дудаков отметил, что Трамп и Маск быстро уладят конфликт.

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    6 июня 2025, 20:19 • Новости дня
    Собянин: ПВО уничтожила еще один беспилотник в московском регионе

    Собянин сообщил об уничтожении еще одного украинского беспилотника

    Tекст: Денис Тельманов

    В московском регионе средствами ПВО был нейтрализован еще один беспилотник, после чего экстренные службы приступили к работе на месте падения обломков.

    ПВО Минобороны уничтожило атаковавший московский регион беспилотник, передает РИА «Новости». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны уничтожило еще один беспилотник, атаковавший московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – заявил Собянин.

    Подробности о последствиях инцидента, а также о возможных повреждениях или пострадавших после падения обломков, не уточняются. Правоохранительные органы продолжают работу на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система ПВО уничтожила три беспилотных летательных аппарата на подходах к Москве. Обломки украинских беспилотников упали на дорогу в Калужской области и повредили четыре автомобиля. Утром пятницы средства ПВО обезвредили десять беспилотников на подлете к Москве.

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    6 июня 2025, 17:30 • Новости дня
    Лихачев заявил о невозможности запуска ЗАЭС при наличии военных угроз

    Лихачев сообщил, что запуск Запорожской АЭС возможен после устранения военных угроз

    Tекст: Денис Тельманов

    Для реализации плана по восстановлению работы Запорожской атомной электростанции требуется прекращение любых военных угроз, включая атаки и диверсии.

    Руководитель Росатома Алексей Лихачев сообщил, что запуск Запорожской АЭС возможен исключительно после устранения всех военных угроз, передает ТАСС. По его словам, международное агентство по атомной энергии и представители Росатома провели переговоры в Калининграде, где был обсужден комплексный поэтапный план возобновления работы станции.

    Лихачев подчеркнул: «Наши планы по подъему атомной электростанции в рабочее состояние: мы уже информировали вас, что концерном "Росэнергоатом" госкорпорации "Росатом" подготовлен комплексный план, многоуровневый план по поэтапному вводу атомной электростанции в работу. План проходит сейчас согласование в правительстве (РФ), в Минэнерго во взаимодействии с сетевым оператором. Этот план может быть реализован только при снятии военных угроз: как прямых атак, так и любых диверсионных действий, направленных на нарушение стабильной работы станции».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о готовности организации выступить медиатором между США и Россией по вопросу использования американского топлива на Запорожской АЭС. Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев охарактеризовал переговоры с делегацией МАГАТЭ в Калининграде как местами острые, но проходившие в дружеской атмосфере.

    Ранее специалисты по ядерной безопасности МАГАТЭ в момент атаки дронов ВСУ оказались непосредственно на территории Запорожской атомной электростанции, что подтвердили представители объекта.

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    6 июня 2025, 16:59 • Новости дня
    Телефонный разговор Трампа и Маска не состоялся

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп и бизнесмен Илон Маск не провели телефонный разговор, несмотря на сообщения о его подготовке.

    Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска в пятницу не был запланирован, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Рейтер и источник в Белом доме.

    Ранее газета Politico сообщала, что советники Трампа собирались организовать звонок для обсуждения мирного соглашения. Однако агентство Рейтер уточнило, что проведение такого звонка не входит в планы Белого дома.

    В четверг между Трампом и Маском произошла публичная перепалка из-за законопроекта о сокращении федеральных расходов. Маск назвал инициативу «отвратительной мерзостью» и призвал отказаться от нее. В ответ Трамп выразил разочарование в Маске, напомнив о своей поддержке предпринимателя. Маск же заявил, что именно он поспособствовал победе Трампа на выборах и успеху республиканцев в Конгрессе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американист Дмитрий Дробницкий заявил, что ситуация между Илоном Маском и Дональдом Трампом может быть попыткой спровоцировать президента США начать репрессии внутри собственной команды.

    Москва отказалась комментировать противоречия между Трампом и Маском, подчеркивая, что это внутренние дела Соединенных Штатов. Дональд Трамп назвал Илона Маска сумасшедшим, а их конфликт в соцсетях указал на эмоциональные проблемы у обоих.

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    8 июня 2025, 00:35 • Новости дня
    Рябков оценил готовность США к переговорам с Ираном по ядерной программе

    Tекст: Антон Антонов

    Соединенные Штаты демонстрируют повышенную заинтересованность в заключении договоренности с Ираном по ядерной программе, при этом Москва считает неприемлемыми возможные удары по объектам ядерной инфраструктуры Ирана, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Рябков заявил, что Россия внимательно отслеживает «опосредованные» контакты между иранскими и американскими представителями, считая сам факт диалога важным сдвигом на фоне прежних напряженных отношений вокруг иранской ядерной программы, передает ТАСС.

    Рябков отметил, что предыдущая администрация США не выполнила обещание вернуть страну в Совместный всеобъемлющий план действий, однако сейчас Вашингтон проявляет куда большую заинтересованность в соглашении на взаимоприемлемых условиях.

    «Судя по заявлениям из Тегерана и Вашингтона, вероятность выхода на нужный результат сохраняется», – заявил дипломат, добавив, что переговоры идут сложно, но стороны продолжают диалог.

    По словам замминистра, Россия продолжает прилагать усилия, способствующие поиску компромисса между США и Ираном. Он выразил уверенность, что договоренности достижимы при опоре на международное право, принцип равной и неделимой безопасности, баланс интересов и последовательное укрепление доверия.

    Рябков также подчеркнул, что Иранская ядерная программа остается под строгим контролем МАГАТЭ, а обвинения западных стран не соответствуют действительности. Он напомнил, что сокращение масштабов проверок «в части, касающейся добровольных мер транспарентности», стало следствием нарушений резолюции 2231 Совбеза ООН со стороны США и Европы, а не действиями иранских властей.

    Дипломат категорически отверг возможность военных ударов по объектам ядерной инфраструктуры Ирана, отметив, что такие действия приведут к тяжелым последствиям и должны быть предотвращены.

    «В нынешних условиях единственный верный вариант – по максимуму использовать ресурс дипломатии без намеков на возможность силовых решений», – заявил замглавы МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва заявила о готовности помочь с урегулированием проблемы иранского ядерного досье. Россия исходит из заявлений иранской стороны о том, что у республики нет планов владеть ядерным оружием.

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    7 июня 2025, 11:38 • Новости дня
    Японцы отметили бесперспективность поддержки Украины и Зеленского

    Tекст: Александра Юдина

    Новость о том, что США перенаправят предназначавшиеся для Украины компоненты ракет своим военным на Ближнем Востоке, вызвала оживленное обсуждение среди читателей японского портала Yahoo News.

    Японские комментаторы выразили мнение, что Соединенным Штатам больше невыгодно продолжать поддержку украинской стороны и стоит уделить внимание другим приоритетам, передает телеканал 360.

    Один из пользователей отметил, что и Японии не стоит делать ставку на Украину, посчитав, что стране будет выгоднее развивать дипломатические отношения с Россией. Другой комментатор заявил, что Владимир Зеленский ранее поступал по своему усмотрению, однако теперь ему предстоит за это расплачиваться.

    Некоторые комментаторы подчеркнули, что, учитывая перспективы освоения Арктики, Японии не стоит вступать в конфронтацию с Россией. Также напомнили слова госсекретаря Марко Рубио о том, что Украина не относится к числу стратегически важных стран для США, а Россия важна для Вашингтона как элемент баланса в ядерном сдерживании и для мира на Ближнем Востоке.

    Дополнительно, по мнению части японских читателей, США не заинтересованы в ненужных рисках, а решающим фактором в изменении позиции Вашингтона стал саботаж украинской стороны на российских аэродромах, осуществленный скрытно.

    Ранее издание Wall Street Journal сообщало, что США перенаправляют важнейшие технологии борьбы с беспилотниками с Украины в Вооруженные силы США. Этот шаг подчеркивает ослабление приверженности администрации Дональда Трампа оказанию военной помощи Киеву.

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    6 июня 2025, 18:40 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку трех беспилотников на Москву

    Собянин сообщил об уничтожении трех БПЛА на подлете к Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате работы системы ПВО на подходах к Москве были уничтожены три беспилотных летательных аппарата, обломки которых обследуют экстренные службы.

    Система противовоздушной обороны отразила атаку трех беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву, передает ТАСС. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

    «ПВО Минобороны уничтожило беспилотник, атаковавший Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – заявил Собянин.

    Позднее он добавил, что еще два беспилотника были сбиты силами ПВО на подлете к Московскому региону. По его словам, специалисты экстренных служб обследуют места падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система противовоздушной обороны ликвидировала два беспилотника самолетного типа, атаковавших Тульскую область.

    Утром пятницы средства ПВО обезвредили десять беспилотников на подлете к Москве. Обломки украинских беспилотников упали на дорогу в Калужской области и повредили четыре автомобиля.

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    7 июня 2025, 08:45 • Новости дня
    МИД назвал санкции против Россельхозбанка незаконными и односторонними

    Tекст: Александра Юдина

    Санкции в отношении Россельхозбанка являются односторонними и незаконными, заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

    По его словам, обсуждение вопроса о возможном снятии санкций ведется на консультациях, однако этот процесс не зависит от российской стороны, передает РИА «Новости».

    Вершинин отметил, что введенные ограничения в первую очередь затрагивают сферу обеспечения глобальной продовольственной безопасности, несмотря на заявления западных столиц о важности данной темы. Он подчеркнул, что любые подобные меры противоречат международным принципам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на переговорах России и США в Эр-Рияде обсуждалось восстановление SWIFT для Россельхозбанка, к которому США отнеслись спокойно.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва ждет момента, когда с Россельхозбанка снимут санкционные ограничения и подключат его к SWIFT.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как конфликт на Украине подходит к снятию санкционных ограничений с России.

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    7 июня 2025, 14:34 • Новости дня
    Стало известно о недовольстве чиновников США атаками дронов на аэродромы России

    Bloomberg: Чиновники США выразили недовольство атаками украинских дронов на аэродромы

    Tекст: Вера Басилая

    В администрации США выразили обеспокоенность тем, что атаки украинских беспилотников на российские аэродромы могут только укрепить решимость Владимира Путина продолжать боевые действия, сообщает Bloomberg.

    Источники Bloomberg сообщили, что ряд чиновников администрации президента США выразили недовольство атакой украинских беспилотников на российские аэродромы, передает РИА «Новости».

    По информации агентства, некоторые представители американской администрации в частных беседах отмечали, что атака произвела на них впечатление. Вместе с тем, источники сообщили, что в Белом доме считают: подобные действия могут лишь укрепить решимость президента России Владимира Путина продолжать боевые действия.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Киев дал России повод «разбомбить к чертям» Украину.

    Минобороны России сообщило, что киевский режим совершил теракт с применением FPV-дронов на аэродромах в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

    В ответ на эти теракты Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что массированный удар был ответом на террористические акты киевского режима.

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