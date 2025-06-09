Болельщик погиб из-за падения с трибуны на финале Лиги наций в Мюнхене

Tекст: Мария Иванова

Болельщик погиб после падения с трибуны на стадионе в Мюнхене во время финала футбольной Лиги наций между сборными Португалии и Испании, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел в первом экстра-тайме: мужчина, находившийся на центральном ярусе, упал примерно с восьмиметровой высоты в ложу прессы на нижнем ярусе. Медики и полиция оперативно прибыли к месту происшествия, однако спасти его не удалось.

Причины трагического падения пока неизвестны. Представители стадиона и организаторы турнира не раскрывают подробности, идет расследование обстоятельств случившегося. Финальный матч завершился победой сборной Португалии в серии пенальти – 5:3, основное время завершилось со счетом 2:2.

После матча главные тренеры выразили соболезнования семье погибшего. Тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте заявил: «Я хочу выразить свои глубочайшие соболезнования в связи с гибелью болельщика. Это напоминание нам о том, что важно в жизни».

Главный тренер Португалии Роберто Мартинес назвал произошедшее «крайне печальными известиями».

Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Португалии одолела команду Испании и во второй раз стала чемпионом Лиги наций УЕФА.

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