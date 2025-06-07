Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские расчеты ударных БПЛА группы «Конторы» уничтожили за неделю два танка и пять автомобилей ВСУ на купянском направлении, передает РИА «Новости». Командир группы с позывным «Контора» сообщил, что техника была выявлена и успешно поражена в ходе выполнения боевых задач на фронте.

По словам собеседника агентства, за последнюю неделю группой были поражены два танка и пять единиц автомобильной техники ВСУ. Он отметил, что все поражения подтверждены видеоматериалами.

Купянск считается опорным пунктом ВСУ на востоке Харьковской области. Город – крупнейший населенный пункт к востоку от Оскола. В случае освобождения Купянска российские войска смогут продвинуться дальше на запад региона и возможно объединить фронт с участком в Волчанске.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что Воздушно-космические силы России уничтожили украинскую переправу через реку Оскол в районе Купянска в Харьковской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев увеличил число расчетов БПЛА на купянском участке. Украинские военные после трехдневных боев в районе Новой Кругляковки в Харьковской области покинули свои позиции. Российские войска в результате успешного наступления продвинулись на 300 м, заняли выгодные позиции северо-западнее Липцов и расширили зону контроля у Волчанска в Харьковской области.