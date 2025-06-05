Мирный житель пострадал при подрыве на мине «Лепесток» в Макеевке

  • Новость часаМинобороны Казахстана экстренно прокомментировало появление в небе светящихся объектов
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    Память о Волынской резне обострила конфликт Польши с Украиной
    В Русском Поречном в Курской области при оккупации ВСУ не выжил никто
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    Израильтянину отказали в покупке АЗС у базы НАТО в Финляндии из-за связей с РФ
    В ЕС заявили о жестком «призе» для Украины за «глупые игры»
    НАТО утвердило планы крупнейшего усиления военных возможностей альянса
    Эксперты МАГАТЭ оказались на ЗАЭС во время атаки дронов ВСУ
    Луговой: Спецслужбы Лондона прикрывались «Британским советом» как ширмой
    Конгрессмены проинструктировали Зеленского по правилам общения с Трампом
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Диалог Путина и Трампа решает стратегическую проблему

    После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва и Вашингтон обсудили неизбежное для Киева

    Напав на аэродромы со стратегической авиацией, киевский режим атаковал не только Россию. Он напал еще и на Соединенные Штаты, а также нанес серьезнейший удар по всей системе стратегической стабильности в мире, которая поддерживается между ядерными странами.

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Ответ на украинские атаки будет масштабным

    Предположение, которое напрашивается в контексте неожиданных телефонных разговоров Путина с Трампом и папой римским: ответ Киеву будет столь масштабным, что о нем следует предупредить наиболее влиятельных западных лидеров.

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    5 июня 2025, 22:51 • Новости дня

    Мирный житель пострадал при подрыве на мине «Лепесток» в Макеевке

    Пушилин сообщил о ранении мирного жителя при подрыве на мине «Лепесток» в Макеевке

    Tекст: Вера Басилая

    В Кировском районе Макеевки мужчина получил ранения средней степени тяжести после подрыва на мине «Лепесток» и доставлен в больницу, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    В Макеевке Донецкой Народной Республики мирный житель получил ранения средней степени тяжести в результате подрыва на мине ПФМ «Лепесток», следует из сообщения в Telegram-канале Пушилина.

    Глава ДНР сообщил о повреждении храма в Петровском районе Донецка и грузовой «Газели» в Никитовском районе Горловки.

    По его словам, украинские войска девять раз атаковали республику за сутки, используя ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров, в том числе снаряды кассетного типа, а также ударные беспилотники.

    Администрация ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины уточнила, что по Горловке выпустили не менее семи снарядов «натовского» калибра, а также атаковали Донецк и Горловку дронами-камикадзе. Кроме того, опасный предмет был сброшен с беспилотника на Селидово.

    Мирный житель в Киевском районе Донецка получил тяжелые ранения при детонации взрывоопасного предмета.

    Украинская армия нанесла удар по городу Рыльску в Курской области, в результате чего погибла женщина.

    5 июня 2025, 02:44 • Новости дня
    Стало известно о высокопоставленных европейцах в кулуарах переговоров в Стамбуле
    Стало известно о высокопоставленных европейцах в кулуарах переговоров в Стамбуле
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Высокопоставленные представители правительств Франции, Великобритании и Германии присутствовали в кулуарах второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле, рассказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов.

    «В кулуарах последнего раунда в Стамбуле были европейцы. Причем не рядовые дипломаты или эксперты, а высокопоставленные представители правительств трех ведущих европейских держав – Великобритании, Франции и ФРГ. <…> Киев настаивал на получении [меморандума] заранее. Видимо для этого там и сидели представители европейских стран», – приводит слова Чижова ТАСС со ссылкой на эфир «Первого канала».

    По его словам, когда российский меморандум появился в ходе переговоров, смысл присутствия европейских представителей был утрачен, так как ни украинская делегация, ни их европейские партнеры не могли моментально реагировать на предложения России.

    Напомним, второй раунд переговоров между Россией и Украиной прошел в Стамбуле 2 июня. Они длились чуть больше часа, делегации общались на русском языке и обменялись документами по вопросам урегулирования конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин выразил недоумение по поводу инициативы Киева о переговорах, учитывая продолжающиеся удары по гражданской инфраструктуре в России.

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    5 июня 2025, 18:19 • Новости дня
    Эксперты МАГАТЭ оказались на ЗАЭС во время атаки дронов ВСУ

    Инспекторы МАГАТЭ находились на площадке ЗАЭС при ударе дронов ВСУ

    Эксперты МАГАТЭ оказались на ЗАЭС во время атаки дронов ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Специалисты по ядерной безопасности в момент атаки дронов ВСУ присутствовали непосредственно на территории Запорожской атомной электростанции, что подтвердили представители объекта.

    Во время атаки украинских беспилотников на учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС эксперты Международного агентства по атомной энергии находились на территории самой станции, сообщает ТАСС. Директор по коммуникациям Евгения Яшина отметила, что дроны атаковали здание центра, где расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

    По ее словам, инспекторы МАГАТЭ будут официально проинформированы о новых ударах по инфраструктуре ЗАЭС со стороны украинских военных. Представители станции подчеркнули, что в момент происшествия эксперты находились в непосредственной близости от атакованных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе уникального тренажерного центра Запорожской АЭС неоднократно происходили атаки дронов ВСУ, но никто не пострадал.

    Работа Запорожской АЭС продолжалась в штатном режиме, несмотря на перебои с энергоснабжением в Энергодаре из-за атак беспилотников ВСУ.

    Радиционный фон на станции оставался в норме, несмотря на полное отключение электроснабжения в Запорожской области во время атаки.

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    4 июня 2025, 12:18 • Видео
    Украина решила, что у нее появился шанс

    «Серый кардинал» Владимира Зеленского, глава президентского офиса Украины Андрей Ермак прилетел в Вашингтон с особенно важной миссией о продлении боевых действий. Но ему там не рады.

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    5 июня 2025, 19:25 • Новости дня
    В Русском Поречном в Курской области при оккупации ВСУ не выжил никто
    В Русском Поречном в Курской области при оккупации ВСУ не выжил никто
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ни один из жителей села Русское Поречное в Суджанском районе Курской области не остался в живых после оккупации населенного пункта украинскими боевиками, заявила глава Пореченского сельсовета Суджанского района Елена Жаданова.

    «В общей сложности из села Русское Поречное [в оккупации] не выжил ни один человек», – сказала Жаданова, передает ТАСС.

    «Они [ВСУ] устраивали расправы над целыми семьями. Сначала убили мужчину, а потом, когда его супруга пыталась собрать останки, ей не позволяли покидать помещение, строго следили за каждым шагом», – сообщила Жаданова. По ее словам, женщина все же сумела собрать останки мужа, положила их в тачку и отвезла в сарай. «Через два дня её убил FPV-дрон», — добавила она.

    Также, по словам главы сельсовета, те, кому удалось выбраться из захваченных территорий живыми, рассказывали, что мирные жители регулярно становились мишенями для беспилотников. «В этих деревнях оставались в основном пожилые, которые отказывались уезжать и говорили, что не бросят свои дома», — подчеркнула Жаданова.

    Село попало под оккупацию украинских войск в первые дни вторжения, там к тому моменту проживали 92 человека. Сейчас 24 человека числятся пропавшими без вести.

    Ранее МИД России сообщал о массовых убийствах жителей Русского Поречного украинскими боевиками.

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    5 июня 2025, 06:40 • Новости дня
    Российские военные заманили украинскую ДРГ в засаду в Сумской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие России устроили засаду для украинской диверсионной группы, использовав данные из интернет-переписки родственников одного из бойцов.

    Операция по захвату украинской диверсионно-разведывательной группы прошла на сумском направлении, передает ТАСС. По информации российских силовых структур, координаты украинских военных были вычислены с помощью интернет-активности матери одного из солдат.

    Женщина, проживающая в Праге, регулярно собирала деньги для сына, служившего в составе 6-го полка сил специальных операций ВСУ «Рейнджер». Через эти сообщения она раскрыла не только личные данные военного, но и его местонахождение.

    «Таким образом появилась возможность пеленгования телефона одного из членов ДРГ противника, которая попала в нашу засаду. В результате семь боевиков захвачены в плен, остальные уничтожены при попытке оказать сопротивление», – сообщил собеседник агентства в силовых структурах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ предприняли попытку атаковать на сумском направлении, но не добились успеха. Артиллерия уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ на этом участке. Ракетным ударом была уничтожена радиолокационная станция ВСУ в Сумской области.

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    5 июня 2025, 21:52 • Новости дня
    В ЕС заявили о жестком «призе» для Украины за «глупые игры»
    В ЕС заявили о жестком «призе» для Украины за «глупые игры»
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Профессор из Хельсинки Туомас Малинен заявил, что Россия ответит на атаки Украины, а США будут сидеть сложа руки.

    Профессор Туомас Малинен из Хельсинкского университета в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) написал, что Россия обязательно ответит на атаки Вооруженных сил Украины по российским аэродромам, сообщает Lenta.ru. Он подчеркнул, что Вашингтон останется в стороне, США займут роль наблюдателя в этом конфликте.

    Малинен заявил напрямую: «Россия ответит, потому что она должна, а США будут сидеть сложа руки. Если вы играете в глупые игры, получаете глупые призы». По мнению эксперта, Киев должен быть готов к жесткому «призу» за удары по российской территории.

    Ранее президент США Дональд Трамп обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не отвечать на атаки Украины по аэродромам. Трамп отметил, что понимает реакцию России и ее недовольство, и добавил, что российская сторона ясно дала понять: у нее нет другого выбора, кроме как ответить на действия Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль заявил, что решение о времени и способе ответа России на удары по аэродромам будет принимать военное командование с учетом ситуации.

    Российские самолеты, которые получили повреждения в результате атаки ВСУ 1 июня, будут восстановлены, так как техника не была уничтожена.


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    5 июня 2025, 04:35 • Новости дня
    NYT сообщила об особой неприязни Трампа к Зеленскому

    NYT: Трамп испытывает особую неприязнь к украинскому лидеру

    NYT сообщила об особой неприязни Трампа к Зеленскому
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Советники американского президента Дональда Трампа сообщили, что Владимир Зеленский вызывает у главы Белого дома особую неприязнь, к тому же он неоднократно называл того «плохим парнем», пишет NYT.

    «Советники говорят, что Трамп недоволен как российским президентом Владимиром Путиным, так и украинским лидером Владимиром Зеленским. Однако он испытывает особую неприязнь к лидеру украинской стороны. Трамп неоднократно говорил своим помощникам, что Зеленский «плохой парень», который подталкивает мир к пропасти ядерной войны», – пишет New York Times (NYT).

    Газета отметила, что Трамп ранее считал свои отношения с президентом России «очень, очень хорошими», что позволит легко и быстро разрешить украинский конфликт.

    «Однако мистер Трамп на собственном горьком опыте убедился, каковы пределы влияния Америки, когда он не желает отправлять Украине больше оружия и денег», – сказано в статье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп в интервью Fox News подчеркнул умение Владимира Зеленского добиваться финансовой поддержки от Вашингтона, назвав украинского лидера «превосходным торговцем».

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    5 июня 2025, 00:17 • Новости дня
    Минобороны сообщило о десятках уничтоженных за два часа над регионами БПЛА

    Минобороны: Над регионами России средствами ПВО уничтожены 29 БПЛА за два часа

    Минобороны сообщило о десятках уничтоженных за два часа над регионами БПЛА
    @ Пресс-служба Минобороны России/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Вечером среды над тремя российскими регионами средства ПВО уничтожили 29 украинских беспилотников, сообщил Telegram-канала Министерства обороны России.

    «С 22.00 мск 4 июня до 0.00 мск 5 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в сообщении.

    Там уточнили, что над территорией Белгородской области были сбиты 15 дронов, над Ростовской областью – 11 БПЛА и еще три дрона – над Воронежской областью.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские силы противовоздушной обороны в ночь на четвертое июня уничтожили семь украинских беспилотников, четыре из которых были сбиты над Крымом, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что семь украинских БПЛА самолетного типа были уничтожены дежурными расчетами ПВО. Четыре беспилотника сбили над Крымом, два – над Курской областью, еще один – в Белгородской области.

    Напомним, советник главы Кры

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    5 июня 2025, 04:48 • Новости дня
    Вылеченные в больнице Волновахи боевики ВСУ расстреляли ее из танка

    Главврач рассказал, как Волновахскую больницу расстреляли из танка боевики ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Центральную больницу в Волновахе обстреляли из танка боевики ВСУ вскоре после оказания им медицинской помощи, рассказала уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова.

    По словам Морозовой, главврач центральной больницы в Волновахе был поражен тем, как врачи их лечили, ставили на ноги, а те сели в танк и ударили по больнице.

    «Выходит главный врач и говорит: «Я их вылечил, они начали отъезжать на танке, развернулись и ударили по больнице», – приводит слова Морозовой РИА «Новости».

    Уполномоченный по правам человека в ДНР добавила, что подобные действия украинских военных являются частью осознанной стратегии нанесения ударов по гражданскому населению, что нарушает международные нормы ведения войны. Но  международные организации игнорируют такие инциденты, отметила Морозова.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пленный украинский военнослужащий рассказал, как командование ВСУ отдало приказ стрелять по пытавшимся эвакуироваться мирным жителям с белым флагом в Часовом Яре.


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    5 июня 2025, 07:15 • Новости дня
    Силы России сорвали попытку прорыва ВСУ у Журавлевки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские подразделения предотвратили попытку украинских военных прорвать государственную границу в районе поселка Журавлевка Белгородской области.

    Попытку украинских военных прорвать российскую границу в районе Журавлевки пресекли российские силы, сообщает ТАСС.

    Марочко заявил: «В населенном пункте Гоптовка вооруженные формирования Украины попытались сформировать ударную группировку, которая по замыслу противника должна была устроить прорыв государственной границы России в направлении Журавлевки. Российские средства объективного контроля своевременно выявили место скопления украинских боевиков, наши бойцы нанесли по ним удар».

    Он уточнил, что число потерь в технике и живой силе противника еще выясняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные увеличили количество расчетов БПЛА на купянском участке. После трехдневных боев в районе Новой Кругляковки в Харьковской области украинские военные покинули свои позиции. Российские войска продвинулись на 300 м, заняв выгодные позиции северо-западнее Липцов, и расширили зону контроля у Волчанска в Харьковской области.

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    5 июня 2025, 14:17 • Новости дня
    Axios: Трамп обеспокоен угрозой срыва переговоров из-за атаки Киева на аэродромы
    Axios: Трамп обеспокоен угрозой срыва переговоров из-за атаки Киева на аэродромы
    @ Xinhua/Hu Yousong/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность, что атака Киева дронами по аэродромам России может сорвать дипломатические попытки урегулировать конфликт, сообщает портал Axios.

    Источники, близкие к американскому лидеру, сообщили Axios, что Трамп расстроен атакой Киева по российским аэродромам и опасается. Он обеспокоен, что возможный ответ Москвы может навредить дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта, передает РИА «Новости».

    По словам неназванного чиновника из Белого дома, Трамп не удивлен атакой дронов, поскольку считает подобные случаи неизбежными при продолжающемся конфликте.

    «Он хочет, чтобы боевые действия остановились, поэтому он расстраивается, когда происходят атаки, подобные этой», – заявил представитель администрации.

    Еще один источник из окружения Трампа отметил, что президент США озабочен перспективой серьезного ответа со стороны России, который может затормозить дипломатические попытки завершить спецоперацию на Украине.

    В Вашингтоне также обратили внимание на то, что украинский удар был направлен против бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, что, по мнению американских чиновников, создало «очень опасный момент».

    Ранее Дональд Трамп сообщил, что Владимир Путин пообещал ответить на атаку Киева по российским военным аэродромам.

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласен поддерживать рабочие контакты с Киевом, несмотря на провокации.

    Кремль заверил в неотвратимости ответа Украине на удары по аэродромам.

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    5 июня 2025, 13:06 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО 1,4 тыс. военных
    ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО 1,4 тыс. военных
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ударов российских войск по позициям ВСУ на различных направлениях противник потерял свыше 1,4 тыс. военнослужащих, десятки единиц техники и несколько складов боеприпасов, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники механизированной, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и штурмового центра сил спецопераций около Корчаковки, Варачино, Храповщины, Писаревки, Ворожбы, Юнаковки, Садков и Великого Прикола Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 180 военнослужащих, бронемашина, четыре орудия полевой артиллерии и РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ возле Купянска, Глущенково, Боровой, Песчаного, Ольговки, Андреевки Харьковской области, Кировска и Ямполя Донецкой народной республики (ДНР).

    При этом ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, три танка, американский бронетранспортер М113, британскую бронемашину Snatch, два артиллерийских орудия. Уничтожены восемь складов с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    Между тем подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ рядом с Никифоровкой, Иванопольем, Федоровкой, Константиновкой, Нелеповкой и Плещеевкой ДНР.

    Противник при этом потерял до 240 военнослужащих, итальянский бронетранспортер Puma, шесть артиллерийских орудий. Уничтожены станция РЭБ, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и склад с боеприпасами.

    Параллельно подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии в районах Петровского, Удачного, Котлино, Новониколаевки, Новосергеевки, Красноармейска и Димитрова ДНР.

    Потери противника составили до 500 военнослужащих, семь бронемашин, включая американскую машину пехоты Bradley, восемь пикапов и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе британскую 155-мм буксируемую гаубицу FH-70, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Запорожья, Карла Маркса, Комара и Федоровки ДНР.

    ВСУ при этом потеряли более 195 военнослужащих, три бронемашины, четыре орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригадам береговой обороны и теробороны поблизости от Каменского, Павловки, Малой Токмачки, Новоданиловки, Степового Запорожской области, Крупицы и Антоновки Херсонской области.

    Противник потерял до 90 военнослужащих, две самоходные артиллерийские установки, две боевые машины РСЗО «Град», шесть станций РЭБ и три склада с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили сумскую Кондратовку и Редкодуб в ДНР. За день до этого сообщалось, что российские войска освободили Андреевку в Сумской области. А в воскресенье ВС России освободили Алексеевку в Сумской области.

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    5 июня 2025, 05:19 • Новости дня
    Рогов назвал людоедской выходкой попытку атаки на Крымский мост

    Рогов обвинил Киев в терроре против гражданских объектов России

    Tекст: Ирма Каплан

    Попытка атаковать Крымский мост является актом терроризма и направлена против мирных жителей, считает председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    «Попытка режима Зеленского атаковать гражданский объект, которым является Крымский мост, – это акт терроризма. Террорист Зеленский и его пособники должны ответить за подобную людоедскую выходку», – сказал Рогов РИА «Новости».

    По его словам, киевские власти продолжают диверсии против гражданской инфраструктуры России, чтобы сорвать мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Рогов отметил, что действия Киева совершаются по указанию западных покровителей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что украинские формирования атаковали Крымский мост.

    Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщал, что вблизи крымского побережья были зафиксированы признаки «вражеской активности».

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    5 июня 2025, 08:48 • Новости дня
    Группы солдат ВСУ сдались в плен на юге ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные из трех бригад ВСУ добровольно сложили оружие и попали в плен на южнодонецком направлении, часть из них ранее были мобилизованы.

    Несколько групп украинских военных сдались в плен на южнодонецком направлении, передает ТАСС. Представители ДНР сообщили, что в плен попали бойцы 23-й отдельной механизированной, 141-й пехотной и 110-й отдельной механизированной бригад.

    По словам источника, большая часть из этих военнослужащих была призвана в армию принудительно. Сейчас все сдавшиеся находятся в безопасности, им оказывают необходимую помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский танкист захватил в плен боевика ВСУ после рукопашной схватки. Бойцы группы «Запад» за сутки взяли в плен десять солдат ВСУ. Посла России вызывали в МИД Австралии из-за попавшего в плен наемника.

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    5 июня 2025, 09:14 • Новости дня
    Пленный ВСУ заявил об отсутствии желания воевать «за сумки жены Зеленского»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский военнопленный отметил, что военные ВСУ недовольны условиями и причинами участия в боевых действиях, считая свои жертвы напрасными.

    Украинский военнопленный рассказал в видео, опубликованном Министерством обороны России, что большинство военнослужащих Вооруженных сил Украины не хотят продолжать боевые действия, передает РИА «Новости». По его словам, представители территориальных центров комплектования и военкоматов остаются в тылу, отправляя на передовую обычных граждан, зачастую без достаточного обеспечения едой и водой.

    Пленный заявил: «Нет желания у военных ребят воевать, потому что уже эта война надоела. Не знаешь, за что воюешь и за что жизнь отдаешь. Отдаем жизни за сумки (жены Владимира Зеленского) Елены Зеленской».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный из состава ВСУ рассказал о наборе женщин-заключенных на контрактную службу. Другой пленный заявил, что 18-летних украинцев принуждают к заключению контрактов. Пленный также утверждал о расстрелах отступающих заключенных ВСУ.

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    5 июня 2025, 06:21 • Новости дня
    Беженец рассказал о бесчинствах ВСУ в Курахово

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Курахово военнослужащие ВСУ под угрозой расстрела вынуждали мирных жителей приносить им оружие из поврежденной техники, рискуя их жизнями, рассказал беженец из Курахово.

    Как передает РИА «Новости», беженец из Курахово сообщил, что украинские военные заставляли гражданских выполнять опасные поручения. По его словам, когда ВСУ подъехали к жилому дому на Хаммере с минометом и получили повреждение, они окликнули проходившего мимо пожилого мужчину и приказали ему достать ружье против дронов из подбитой машины. По словам собеседника агентства, военные угрожали расстрелять мужчину, если он откажется выполнить требование: «Если не сделаешь, мы тебя пристрелим», – заявил он. При этом сами военнослужащие не выходили из укрытия, опасаясь огня со стороны российских сил. Беженец отметил, что ВСУ заняли позицию на третьем этаже многоэтажного жилого дома, воспользовавшись тем, что жители вынуждены были выходить на улицу за водой и припасами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий ВСУ рассказал о наборе женщин-заключенных для контрактной службы в украинской армии. Он также заявил, что 18-летних украинцев принуждают к контрактной службе. Пленный рассказал о расстрелах отступающих заключенных ВСУ.

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