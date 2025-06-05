Пушилин сообщил о ранении мирного жителя при подрыве на мине «Лепесток» в Макеевке

Tекст: Вера Басилая

В Макеевке Донецкой Народной Республики мирный житель получил ранения средней степени тяжести в результате подрыва на мине ПФМ «Лепесток», следует из сообщения в Telegram-канале Пушилина.

Глава ДНР сообщил о повреждении храма в Петровском районе Донецка и грузовой «Газели» в Никитовском районе Горловки.

По его словам, украинские войска девять раз атаковали республику за сутки, используя ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров, в том числе снаряды кассетного типа, а также ударные беспилотники.

Администрация ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины уточнила, что по Горловке выпустили не менее семи снарядов «натовского» калибра, а также атаковали Донецк и Горловку дронами-камикадзе. Кроме того, опасный предмет был сброшен с беспилотника на Селидово.

Мирный житель в Киевском районе Донецка получил тяжелые ранения при детонации взрывоопасного предмета.

Украинская армия нанесла удар по городу Рыльску в Курской области, в результате чего погибла женщина.