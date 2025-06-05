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В Приморье жена раненого бойца СВО вывезла ценные вещи из квартир и подала на развод
Раненый участник спецоперации из Приморья по возвращении с реабилитации обнаружил, что супруга вывезла ценные вещи и документы из обеих его квартир.
Военнослужащий отметил в видеообращении, что после начала СВО добился материального роста, но весной 2024 года получил третье ранение. По его словам, супруга обещала поддерживать его и взяла часть компенсации, предназначенной для реабилитации, передает Lenta.Ru.
Далее женщина продала автомобиль мужа и настояла на разводе, потребовав половину его имущества. Боец отказался выполнять требования, его реабилитация затянулась на год. Вернувшись, он обнаружил, что жена вывезла из обеих его квартир все ценное имущество и забрала документы.
Мужчина подчеркнул, что его ситуация не уникальна: по его словам, с подобными проблемами сталкиваются и другие военнослужащие, проходящие лечение после ранений.
Ранее в Тульской области освободили ветерана СВО и еще девять человек, которых удерживали в рабстве у цыган.