Предположение, которое напрашивается в контексте неожиданных телефонных разговоров Путина с Трампом и папой римским: ответ Киеву будет столь масштабным, что о нем следует предупредить наиболее влиятельных западных лидеров.0 комментариев
Нетаньяху сообщил о возвращении тел двух заложников из Газы
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в результате операции в секторе Газа израильские силовики вернули тела двух ранее удерживаемых заложников.
По словам главы правительства, речь идет о Гади Хагае и Джуди Вайнштейн, которые находились в плену у организации ХАМАС, передает ТАСС.
Нетаньяху отметил, что операция была проведена усилиями Службы общей безопасности и Армии обороны Израиля.
Пресс-служба премьер-министра распространила его комментарии, в которых отмечалось, что возвращение тел стало результатом совместных действий израильских силовых ведомств.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что военные действия в Газе завершатся только после полной ликвидации ХАМАС. Глава МИД Турции Хакан Фидан провел переговоры с руководством ХАМАС по вопросу перемирия в Газе. Лидер ХАМАС выразил готовность участвовать в переговорах по поводу освобождения заложников.