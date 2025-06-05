Tекст: Дмитрий Зубарев

Операция по захвату украинской диверсионно-разведывательной группы прошла на сумском направлении, передает ТАСС. По информации российских силовых структур, координаты украинских военных были вычислены с помощью интернет-активности матери одного из солдат.

Женщина, проживающая в Праге, регулярно собирала деньги для сына, служившего в составе 6-го полка сил специальных операций ВСУ «Рейнджер». Через эти сообщения она раскрыла не только личные данные военного, но и его местонахождение.

«Таким образом появилась возможность пеленгования телефона одного из членов ДРГ противника, которая попала в нашу засаду. В результате семь боевиков захвачены в плен, остальные уничтожены при попытке оказать сопротивление», – сообщил собеседник агентства в силовых структурах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ предприняли попытку атаковать на сумском направлении, но не добились успеха. Артиллерия уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ на этом участке. Ракетным ударом была уничтожена радиолокационная станция ВСУ в Сумской области.