Tекст: Дмитрий Зубарев

Овладение населенным пунктом Водолаги в Сумской области произошло за три-четыре дня, передает ТАСС. Командир батальона с позывным Мажор сообщил, что подразделение получило задачу наступать с трех направлений – с севера, востока и юго-востока, чтобы взять противника в тактическое окружение и обрубить ему логистику. Это решение исключило возможность организованного отступления украинских формирований.

Мажор пояснил, что действия российских военных стали полной неожиданностью для ВСУ. В ходе штурма часть украинских боевиков сдалась, а другие пытались оказывать хаотичное сопротивление. По его словам, из разговоров с пленными стало ясно, что командиры ВСУ находились за двадцать километров от линии соприкосновения, а основные пути подвоза вооружения были заблокированы.

Военнослужащие 1443-го мотострелкового полка группировки «Север» установили российский триколор на крыше здания в Водолагах. В результате штурма бойцы ВС РФ ликвидировали тех, кто оказал сопротивление, остальные добровольно сдались в плен, сообщили в Минобороны России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили села Водолаги в Сумской области и Новополь в ДНР. Украинские наемники из Японии и Колумбии были замечены в Сумской области. Подразделения «Северяне» отразили пять попыток прорыва ВСУ в Курскую область.