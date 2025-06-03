Победители конкурса «Это у нас семейное» купили квартиры детям

Победители первого сезона «Это у нас семейное» купили квартиры детям

Tекст: Елизавета Шишкова

Победители первого сезона конкурса «Это у нас семейное» Истомины, Цеплаковы из Кемеровской области – Кузбасса стали обладателями сертификата на 5 млн рублей для улучшения жилищных условий, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На выигранные средства они приобрели квартиру в центре Новосибирска для младшей дочери Вари, которая планирует поступать в Новосибирский государственный университет. Старшая дочь Мария учится в Москве.

Отец семьи Дмитрий отметил: «Наша Варя мечтает о карьере биолога… Чтобы она могла учиться, мы решили купить квартиру в Новосибирске – нашли прекрасную студию в центре города, уже с ремонтом и мебелью, очень уютную и красивую».

До окончания школы Варе осталось два года, и за это время семья будет останавливаться в новой квартире во время поездок.

Родители Юлия и Дмитрий занимаются предпринимательством и часто бывают в разъездах. Мама Юлия добавила, что победа в конкурсе стала настоящим подарком для всей семьи и дала им уникальную возможность приобрести квартиру благодаря проекту, который ценит сплоченность и любовь.

Перед покупкой жилья семья совершила путешествие по Калининградской области по путевке, выигранной на конкурсе, и посетила Гурьевск, Калининград, Светлогорск, Зеленоградск и Балтийск.

В конкурсе «Это у нас семейное» приняли участие более 587 тыс. человек из всех 89 регионов России. Регистрация на второй сезон продолжается до 27 июля на сайте этосемейное.рф. Победителей ждут 60 сертификатов для улучшения жилищных условий и семейные путешествия по России.