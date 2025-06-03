Эксперты заявили о приоритете защиты детей перед бизнес-интересами Apple и Google

Tекст: Вера Басилая

Обсуждение законопроекта в Техасе, который требует верификации возраста пользователей устройств, вызвало острые споры между ИТ-гигантами и сторонниками новых мер. Глава Apple Тим Кук обратился к губернатору Техаса с просьбой изменить или наложить вето на законопроект, предусматривающий обязательную верификацию возраста пользователей устройств, передает TechCrunch.

Документ, не подписанный губернатором, обязывает технологические компании проводить верификацию и, если пользователь несовершеннолетний, привязывать аккаунт в App Store к родительскому профилю с получением соответствующих уведомлений.

В Apple и Google предупреждают о рисках для конфиденциальности данных, отмечая, что закон заставит магазины приложений собирать и хранить чувствительную информацию обо всех пользователях – даже когда речь идет о нейтральных сервисах.

«Техас абсолютно прав – детей нужно защищать от цифровой вседозволенности, которую навязывают Apple и Google... Паника западных ИТ-гигантов относительно нового законопроекта касается исключительно предстоящего роста расходов, а не безопасности пользователей, на которую им, судя по практике, откровенно наплевать», – заявил член Общественного совета при Минцифры Армен Гаспарян.

Он напомнил, что в том же Техасе Google незаконно собирал геолокацию, поисковые запросы и биометрические данные пользователей – и это установленный факт, который обошелся компании почти в 1,4 млрд долларов.

По мнению члена Общественной палаты РФ Никиты Данюка, аргументы против законопроекта выглядят слабо, а ИТ-компании сами формируют риски для конфиденциальности.

«ИТ-компании якобы беспокоят риски для конфиденциальности пользователей, но при этом они сами же их и формируют – то из-за халатности, то из-за алчности, а иногда просто закрывают глаза на очевидные угрозы. Конечно, интересы технологического бизнеса учитывать нужно, но не в ущерб обществу», – заявил Данюк.

Эксперт подчеркнул, что интересы бизнеса нельзя ставить выше общественных, а ситуация в Техасе – логичный и даже запоздалый шаг для защиты детей в цифровой среде.