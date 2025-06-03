Военному ВСУ вынесли приговор за захват домов в Курской области

Украинский военный получил 15 лет за захват домов в Курской области

Tекст: Вера Басилая

Украинский военнослужащий Александр Кожемяк приговорен к 15 годам лишения свободы за совершение террористического акта в Курской области, следует из сообщения в Telegram-канале СК.

По данным следствия, он незаконно занял частные домовладения в Суджанском и Кореневском районах, где оборудовал наблюдательные и огневые позиции, с которых открывал огонь по мирным жителям.

Следствие и суд установили, что Кожемяк также участвовал в блокировании хутора Княжий и села Ольговка. Задержание военнослужащего произошло 20 октября прошлого года во время боевых действий российскими военными.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет: первые четыре года он проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока – в колонии строгого режима.

Ранее во 2-м Западном окружном военном суде к 16 годам колонии приговорили бойца 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Андрея Пасько по делу о вторжении в Курскую область.

В апреле сержанта 95-й отдельной десантной штурмовой бригады ВСУ Дмитрия Павлинского признали виновным в совершении теракта в Курской области и приговорили к 17 годам лишения свободы.

В апреле украинского солдата Петра Еремею приговорили к 15 годам лишения свободы за террористический акт в Судже Курской области, он минировал дороги и препятствовал эвакуации мирных жителей.