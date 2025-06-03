В Москве задержали мошенников, продавших поддельное золото на миллионы

Tекст: Алексей Дегтярев

Всего в организованную преступную группу входили пять человек. По версии следствия, участники группы в 2025 году развернули мошенническую схему по продаже фальшивого золота, представляя его как подлинный драгоценный металл, передает ТАСС.

Мошенники убеждали пострадавших, что они смогут выгодно купить золото и перепродать его в ОАЭ. Для этого они изготовили поддельные слитки и фальшивые документы, якобы подтверждающие их подлинность. После перевода цифровых активов на сумму свыше 3 млн долларов, жертвам передавали фальшивый товар без проверки химического состава.

Двое подозреваемых задержаны и заключены под стражу, на допросе они свою вину не признали. Остальным участникам группы заочно предъявлено обвинение, они объявлены в федеральный розыск. Следствие проверяет причастность задержанных к аналогичным преступлениям в Москве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве пенсионер стал жертвой телефонных мошенников и передал им золотые слитки и монеты стоимостью более 148 млн рублей.