Нетаньяху заявил о новых шансах для освобождения заложников

Tекст: Ольга Иванова

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал заявление о новых перспективах после победы над Тегераном, передает ТАСС. По словам израильского лидера, устранены две ключевые угрозы – иранская ядерная программа и производство баллистических ракет. Нетаньяху подчеркнул: «Открылись обширные возможности после этой победы. Прежде всего для освобождения заложников».

Глава кабмина добавил, что Израилю еще предстоит решить вопрос с Газой и добиться окончательного разгрома ХАМАС. Премьер выразил уверенность, что эти цели будут достигнуты.

Кроме того, Нетаньяху обратил внимание на появление новых региональных возможностей, подразумевая возможную нормализацию отношений Израиля с рядом стран Ближнего Востока.

Глава МИД Ирана признал значительный ущерб от ударов США по ядерным объектам. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что военные удары США и Израиля нанесли серьезный ущерб международному режиму нераспространения ядерного оружия.

Times of Israel подчеркивал, что ядерную программу Ирана не удалось уничтожить полностью, однако израильские спецслужбы фиксируют значительную задержку в ее развитии.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал попытки уничтожить ядерную программу Ирана бесполезными.