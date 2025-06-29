Любой современный вооруженный конфликт можно трактовать как преддверие третьей мировой, и торговцы военно-политическим кликбейтом этим умеют пользоваться.2 комментария
Нетаньяху заявил о новых шансах для освобождения заложников
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху сообщил, что успех против Ирана создал условия для решения вопроса с заложниками и разгрома ХАМАС.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сделал заявление о новых перспективах после победы над Тегераном, передает ТАСС. По словам израильского лидера, устранены две ключевые угрозы – иранская ядерная программа и производство баллистических ракет. Нетаньяху подчеркнул: «Открылись обширные возможности после этой победы. Прежде всего для освобождения заложников».
Глава кабмина добавил, что Израилю еще предстоит решить вопрос с Газой и добиться окончательного разгрома ХАМАС. Премьер выразил уверенность, что эти цели будут достигнуты.
Кроме того, Нетаньяху обратил внимание на появление новых региональных возможностей, подразумевая возможную нормализацию отношений Израиля с рядом стран Ближнего Востока.
Глава МИД Ирана признал значительный ущерб от ударов США по ядерным объектам. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что военные удары США и Израиля нанесли серьезный ущерб международному режиму нераспространения ядерного оружия.
Times of Israel подчеркивал, что ядерную программу Ирана не удалось уничтожить полностью, однако израильские спецслужбы фиксируют значительную задержку в ее развитии.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал попытки уничтожить ядерную программу Ирана бесполезными.