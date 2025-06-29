Песков заявил о недопустимости обсуждения смены власти в других государствах

Tекст: Ольга Иванова

В ходе беседы с журналистом Павлом Зарубиным пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что никакая страна или группа стран не должна обсуждать смену власти в других государствах, передает РИА «Новости». «Ни одна страна или группа стран не должна обсуждать смену власти в других странах. Если это будет, то тогда мир вообще понесется в тартарары», – заявил Песков в интервью телеканалу «Россия 1».

Это заявление прозвучало на фоне сообщений израильских СМИ, где сообщалось, что власти Израиля не исключали возможности физического устранения верховного лидера Ирана Али Хаменеи в ходе конфликта с Ираном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Хаменеи поздравил иранцев с успехом в противостоянии с Израилем и назвал произошедшее победой над «сионистским режимом». Министр обороны Израиля Исраэль Кац ранее грозил лидеру Ирана судьбой Саддама Хусейна, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что допускает попытку ликвидировать Хаменеи. Агентство Reuters писало, что Трамп наложил вето на израильский план по убийству верховного лидера Ирана.