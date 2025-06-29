Tекст: Дмитрий Зубарев

В районе Яблоновки Сумской области была полностью уничтожена рота военнослужащих одной из танковых бригад ВСУ, передает ТАСС. Об этом сообщили представители российских силовых структур, уточнив, что речь идет о четвертой роте 1-й отдельной танковой бригады ВСУ, прикомандированной к 425-ому отдельному штурмовому полку.

«Подтверждается информация о прикомандировании четвертой роты 1-й отдельной танковой бригады ВСУ к 425-ому отдельному штурмовому полку, в составе которого весь ее личный состав был уничтожен бойцами «Севера» в районе Яблоновки», – заявил собеседник агентства. Он добавил, что украинские войска на этом направлении продолжают доукомплектовывать свои подразделения военнослужащими танковых и механизированных бригад.

Российские силовики отмечают, что украинская сторона осуществляет попытки контратаковать у населённых пунктов Алексеевка, Новониколаевка, Юнаковка, Яблоновка и Садки, однако эти действия оказываются безуспешными, а ВСУ несет значительные потери. В силовых структурах утверждают, что подобные атаки носят бессмысленный характер и приводят к дальнейшим потерям среди личного состава ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ предприняли неудачную атаку на сумском направлении. Российская артиллерия уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ на этом участке. Ракетным ударом уничтожена радиолокационная станция ВСУ в Сумской области.