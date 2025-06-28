Израиль победил? Жестко, возмущая людей по всему миру, но героически или подло победил, как на заре своей истории? Так казалось в начале всех последних ближневосточных бед, включая Газу. Нет. Израиль не победил.0 комментариев
Следователи запросили арест последователя Алекса Лесли
Следователи намерены ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для одного из последователей блогера Александра Кириллова, известного как Алекс Лесли.
В Главном следственном управлении СК России по Москве уточнили, что обвиняемому уже предъявлено официальное обвинение и с ним проведены необходимые следственные мероприятия, передает ТАСС.
В ведомстве сообщили, что в ближайшее время следствие направит в Тверской районный суд Москвы соответствующее ходатайство об аресте подозреваемого.
Также в СК подчеркнули, что причастность обвиняемого подтверждается показаниями потерпевшей, свидетельскими показаниями, протоколом осмотра предметов и другими материалами уголовного дела.
Как писала газета ВЗГЛЯД, блогеру Лесли грозит от трех до шести лет лишения свободы по уголовному делу о подстрекательстве к изнасилованию. Двое мужчин, назвавших себя последователями Лесли, получили по 15 суток административного ареста за мелкое хулиганство после домогательств к девушкам в центре Москвы.