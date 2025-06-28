Следователи запросили арест последователя Алекса Лесли

Tекст: Александра Юдина

В Главном следственном управлении СК России по Москве уточнили, что обвиняемому уже предъявлено официальное обвинение и с ним проведены необходимые следственные мероприятия, передает ТАСС.

В ведомстве сообщили, что в ближайшее время следствие направит в Тверской районный суд Москвы соответствующее ходатайство об аресте подозреваемого.

Также в СК подчеркнули, что причастность обвиняемого подтверждается показаниями потерпевшей, свидетельскими показаниями, протоколом осмотра предметов и другими материалами уголовного дела.

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