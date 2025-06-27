Названо вероятное наказание для блогера Лесли за подстрекательство к изнасилованию

Tекст: Вера Басилая

Блогеру Александру Кириллову, известному как Алекс Лесли, грозит от трех до шести лет лишения свободы по уголовному делу о подстрекательстве к изнасилованию, передает РИА «Новости».

Следствие считает, что во время своих пикап-тренингов Лесли склонял последователей к совершению противоправных действий сексуального характера против жительниц Москвы, а происходящее фиксировалось на видео.

Как уточнили в правоохранительных органах, сейчас Кириллов, по предварительным данным, находится за границей. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 33 и ч. 1 ст. 131 УК РФ. Это означает, что за подстрекательство к изнасилованию предусмотрено такое же наказание, как и за само изнасилование – от трех до шести лет колонии.

В Уголовном кодексе отмечается, что ответственность соучастников определяется в зависимости от их роли и степени участия в преступлении. Если исполнитель не довел преступление до конца по независящим от него причинам, остальные участники несут ответственность за приготовление или покушение на преступление.

В таких случаях наказание ограничивается: срок за приготовление не может превышать половины максимального, а за покушение – трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, следует из российского законодательства.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли) по обвинению в склонении к изнасилованию.

Алекс Лесли является известным скандальным тренером по интимным отношениям, он неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Сообщалось, что в пятницу в Москве был задержан один из последователей Лесли.

