Всякая страна, имеющая технологические возможности и амбиции, будет стремиться к обеспечению автономности работы своих средств связи. Национальный мессенджер, который нам обещают, это только часть неизбежной суверенизации цифрового пространства.4 комментария
Названо вероятное наказание для блогера Лесли
Названо вероятное наказание для блогера Лесли за подстрекательство к изнасилованию
Блогеру Александру Кириллову, известному как Алекс Лесли, грозит от трех до шести лет лишения свободы по уголовному делу о подстрекательстве к изнасилованию, сообщили в правоохранительных органах.
Блогеру Александру Кириллову, известному как Алекс Лесли, грозит от трех до шести лет лишения свободы по уголовному делу о подстрекательстве к изнасилованию, передает РИА «Новости».
Следствие считает, что во время своих пикап-тренингов Лесли склонял последователей к совершению противоправных действий сексуального характера против жительниц Москвы, а происходящее фиксировалось на видео.
Как уточнили в правоохранительных органах, сейчас Кириллов, по предварительным данным, находится за границей. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 33 и ч. 1 ст. 131 УК РФ. Это означает, что за подстрекательство к изнасилованию предусмотрено такое же наказание, как и за само изнасилование – от трех до шести лет колонии.
В Уголовном кодексе отмечается, что ответственность соучастников определяется в зависимости от их роли и степени участия в преступлении. Если исполнитель не довел преступление до конца по независящим от него причинам, остальные участники несут ответственность за приготовление или покушение на преступление.
В таких случаях наказание ограничивается: срок за приготовление не может превышать половины максимального, а за покушение – трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, следует из российского законодательства.
Следственный комитет возбудил уголовное дело против блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли) по обвинению в склонении к изнасилованию.
Алекс Лесли является известным скандальным тренером по интимным отношениям, он неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов.
Сообщалось, что в пятницу в Москве был задержан один из последователей Лесли.