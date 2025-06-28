  • Новость часаПодполье сообщило о поражении пунктов ВСУ с наемниками в Сумской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как Москва освобождала Молдавию от румынской оккупации
    Трамп назвал слова Путина приятными
    Пушков счел высказывания датского генерала о России глупостью года
    Фидан заявил о понимании Европой «невыносимых последствий» конфликта на Украине
    Путин: Игра в одни ворота с Западом закончилась
    Российские войска начали штурм южного пригорода Красноармейска
    NYT: Российские войска оставили Украину без ресурсов для сделки
    Подполковник США усомнился в адекватности политиков ЕС после слов Зеленского
    Мэр Труханов по-русски заявил, что Одесса «не русский город»
    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Национальный мессенджер – часть неизбежной суверенизации

    Всякая страна, имеющая технологические возможности и амбиции, будет стремиться к обеспечению автономности работы своих средств связи. Национальный мессенджер, который нам обещают, это только часть неизбежной суверенизации цифрового пространства.

    24 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Горячий Ледовитый

    27 июня 1935 года, 90 лет назад, ЦИК СССР официально утвердил этот океаноним – Северный Ледовитый океан. В те годы начиналось активное освоение Арктики с применением дирижаблей, пароходов, самолетов. Кажется, в XXI веке в Арктику придет настоящая жара, и вовсе не по причине глобального потепления.

    4 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Венецианская свадьба Безоса напомнила о марксизме

    Венецианская свадьба – не аномалия, а логичное развитие системы, где экономическая власть трансформируется в политическое влияние через «экономику впечатлений». Это возвращение к аристократической культуре, только без традиционных ограничений аристократии.

    14 комментариев
    28 июня 2025, 11:15 • Новости дня

    В муке для Газы обнаружили таблетки оксикодона из США и Израиля

    В гуманитарном грузе муки для Газы обнаружили таблетки оксикодона из США и Израиля

    Tекст: Александра Юдина

    Во время проверки гуманитарной помощи, поступившей в сектор Газа, в мешках с мукой нашли наркотические вещества. Продукты поставлялись гуманитарными центрами, работающими под эгидой США и Израиля.

    Власти Газы отметили, что в составе муки оказались таблетки оксикодона – опиоидного обезболивающего, представляющего опасность для здоровья, передает «Царьград».

    Правительство региона уточнило, что наркотики были обнаружены именно в тех поставках, которые прибыли из американо-израильских центров.

    Представители руководства предположили, что попадание измельченных таблеток в муку могло быть не случайным. По их словам, подобные вещества могут вызвать галлюцинации и затруднения дыхания, что вызывает серьезное беспокойство у местных жителей.

    Напомним, Израиль и Соединенные Штаты договорились о завершении войны в Газе в течение ближайшей пары недель, о чем сообщают израильские СМИ.

    26 июня 2025, 19:38 • Новости дня
    Израильский эксперт: Вмешательство Трампа не поможет Нетаньяху уйти от суда
    Израильский эксперт: Вмешательство Трампа не поможет Нетаньяху уйти от суда
    @ Shawn Thew-Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Попытки Дональда Трампа добиться прекращения уголовного преследования Биньямина Нетаньяху вызвали раскол в Израиле: одни политики видят в этом вмешательство в независимость суда, другие поддерживают президента США и премьер-министра Израиля. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Саймон Ципис. Ранее Трамп заявил, что Нетаньяху должен быть освобожден от уголовного преследования.

    «Безусловно, действия Трампа можно расценить как вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Это спровоцировало раскол среди израильских политиков: одни считают недопустимым внешнее влияние на судебную систему, другие поддерживают позицию президента США и премьер-министра Израиля», – пояснил Саймон Ципис, израильский эксперт в области международных отношений и национальной безопасности.

    «Возможно, мы наблюдаем некую комбинацию: Трамп пытается помочь Нетаньяху избежать преследования, а израильский премьер, в свою очередь, смягчает свою позицию по палестинскому вопросу. Это позволило бы Трампу представить себя полноценным миротворцем на Ближнем Востоке и укрепить отношения со странами Персидского залива», – добавил он.

    «Однако, на мой взгляд, Нетаньяху не заслуживает помилования. Из-за его бездействия в октябре 2023 года во время вторжения боевиков ХАМАС погибли более 1,5 тыс. человек. Он должен понести ответственность – пусть даже по другому уголовному делу. Если все обвинения с него снимут, это вызовет волну возмущения в израильском обществе: ведь тогда за провал никто не ответит», – предупредил эксперт.

    «Впрочем, сомневаюсь, что Трамп действительно сможет помочь Нетаньяху избежать наказания. Израильская судебная система до сих пор не демонстрировала такой слабости», – подытожил собеседник. Ранее президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social призвал отменить суд над премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по обвинению в коррупции. Глава Белого дома назвал израильского политика «величайшим воином» в истории страны. По его словам, этот процесс – «нелепая охота на ведьм».

    «Мы с Биби только что прошли вместе через ад, сражаясь с очень жестким давним врагом Израиля – Ираном», – написал Трамп, напомнив о «любви Нетаньяху к невероятной Святой Земле». Премьер в ответ выразил главе Белого дома благодарность «за колоссальную поддержку Израиля и еврейского народа», сообщает Ynet.

    Между тем лидер оппозиции в Кнессете Яир Лапид заявил, что главе Белого дома следует воздержаться от «вмешательства в юридические процессы независимого государства». «Я надеюсь, что это награда Трампа Нетаньяху за будущую сделку по заложникам, которая положит конец войне в секторе Газа», – добавил политик.

    Адвокат премьера Амит Хадад попросил окружной суд Иерусалима отменить процессуальные действия с Нетаньяху на ближайшие две недели, заявив, что это критический момент для безопасности Израиля. По его словам, глава правительства должен посвятить время «приоритетным» задачам, в первую очередь – управлению боевыми действиями в Газе и их региональным последствиям.

    Нетаньяху обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении доверием и получении взяток по трем отдельным делам. 75-летний политик обвиняется в получении сигар и шампанского на десятки тысяч долларов от голливудского продюсера и миллиардера в обмен на помощь в личных и деловых интересах, а также в содействии выгодным условиям для медиамагнатов в обмен на позитивные материалы о себе и своей семье, пишет The Guardian.

    Комментарии (4)
    25 июня 2025, 19:46 • Новости дня
    Иран подтвердил гибель генерала Шадмани после ударов Израиля

    Tекст: Евгения Караваева

    В Иране официально сообщили о смерти генерала Али Шадмани, получившего тяжелые ранения в результате израильского авиаудара.

    Корпус стражей исламской революции подтвердил гибель начальника центрального штаба ВС Ирана «Хатам-аль-Анбия» генерала Али Шадмани, передает ТАСС.

    В заявлении КСИР отмечается, что генерал скончался от тяжелых ран, полученных в результате удара Израиля. Подчеркивается, что речь идет об ударах, нанесенных на прошлой неделе.

    Пресс-служба израильской армии 17 июня объявила о ликвидации Шадмани в ходе ночного авиаудара по территории Ирана. Израиль подтвердил, что целью операции стал именно руководящий состав иранских вооруженных сил.

    Напомним мнение экспертов, что будет в случае убийства Израилем верховного лидера Ирана.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




    Результаты
    13 комментариев

    Комментарии (0)
    27 июня 2025, 20:20 • Видео
    У Трампа отнимают победу в Иране

    Несмотря на заявления властей США, многие не верят, что удары Пентагона по Ирану имели смысл и привели к успеху. Это вызвало у Дональда Трампа истерику. Чем больше он шумит, тем меньше похож на победителя.

    Комментарии (0)
    26 июня 2025, 09:50 • Новости дня
    Трамп призвал прекратить судебное разбирательство против Нетаньяху в Израиле

    Трамп призвал прекратить судебный процесс по делу о взяточничестве Нетаньяху

    Трамп призвал прекратить судебное разбирательство против Нетаньяху в Израиле
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что судебный процесс в отношении «великого героя», премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху должен быть немедленно завершен или заменен помилованием.

    Судебное разбирательство по обвинениям в коррупции против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вызвало резкую реакцию бывшего президента США Дональда Трампа, следует из сообщения в Truth Social.

    Американский политик назвал процесс политически мотивированным и призвал немедленно его прекратить или «помиловать великого героя, который так много сделал для государства».

    В своем заявлении Трамп подчеркнул, что Нетаньяху был вызван в суд для продолжения разбирательства, которое он назвал «охотой на ведьм».

    Трамп также заявил, что Израиль только что пережил один из «величайших моментов в своей истории» под руководством Нетаньяху, ссылаясь на совместные удары Израиля и США по Ирану и уничтожение ключевых иранских ядерных объектов.

    Он выразил мнение, что никто не смог бы так эффективно взаимодействовать с ним (с Трампом), как Нетаньяху, и заявил: «США спасли Израиль, а теперь США спасут Биби Нетаньяху».

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




    Результаты
    13 комментариев

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Дональда Трампа за поддержку в сфере обороны и участие в устранении иранской ядерной программы. Нетаньяху пришел к западной стене в Иерусалиме, где оставил записку и произнес молитву после ударов США по Ирану.

    Напомним, в ноябре 2019 года генеральный прокурор Израиля объявил о решении предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием.

    Комментарии (10)
    25 июня 2025, 13:14 • Новости дня
    Эксперт заявил о значительном дефиците боеприпасов у Израиля

    Военный эксперт Анпилогов: ПРО Израиля работала на пределах боезапаса

    Эксперт заявил о значительном дефиците боеприпасов у Израиля
    @ Gili Eliyahu/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Израиле наблюдается значительная нехватка боеприпасов для систем ПВО, а также ракет класса «воздух – воздух» и «воздух – земля». Интенсивность боевых действий против Ирана оказалась крайне высокой даже для Тель-Авива, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее стало известно о нехватке у израильской армии ключевых видов вооружений и боеприпасов.

    «Израиль действительно испытывает дефицит боеприпасов. В ходе нынешнего 12-дневного конфликта при меньшем количестве запусков Иран добивался большего числа попаданий по территории противника. Это видно по статистике использованных ракет», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Израильские системы «Железный купол», «Праща Давида» и «Хец» работали на пределах своего боезапаса и под конец использовались ЦАХАЛ для перехвата ударов, нацеленных на стратегические объекты, в то время как атаки на второстепенные цели зачастую даже планово пропускались», – напомнил собеседник.

    «Израиль делает крайне серьезную ставку на перехватчики ракет, которые производят США, хотя формально это числится совместными предприятиями. Вашингтон передает их Тель-Авиву, чтобы создать хотя бы видимость эшелонированной системы ПВО и ПРО. При этом существенный вклад в перехват иранских ракет вносили американские и британские корабли в Красном и Средиземном морях», – напомнил спикер.

    «Стоит отметить, что Израиль испытывает также нехватку авиабомб и управляемых ракет классов «воздух – воздух» и «воздух – земля». Кроме того, я уверен, под дефицитом подразумевается и изношенность фронтовой авиации ввиду ее интенсивного использования, пусть и даже без формальных потерь. Очевидно, у авиации ЦАХАЛ в ходе этой войны весьма вырос так называемый ремонтный долг», – детализировал аналитик.

    «Для Тель-Авива этот конфликт был намного дороже, чем для Тегерана. Думаю, что Израилю понадобится несколько месяцев на восполнение потерь», – спрогнозировал эксперт, указав на связь между израильским дефицитом и нехваткой вооружения у ВСУ.

    «Тель-Авив и Киев получают оружие из одного источника – НАТО. Европейские страны даже снимали зенитные комплексы с боевого дежурства, чтобы передать их Украине. Тоже частично комплектовались и вооруженные силы еврейского государства. Сложилась ситуация, в рамках которой западным союзникам стран пришлось работать на два фронта одновременно. Это подразумевает серьезные финансовые затраты, поддерживать приемлемую боеспособность обеих армий становится очень сложно», – резюмировал Анпилогов.

    Ранее в западных СМИ появилась информация, что у израильской армии заканчиваются некоторые ключевые виды вооружений и боеприпасов. Как отмечает NBC News, дефицит сформировался на фоне напряженных отношений между Дональдом Трампом и премьером еврейского государства Биньямином Нетаньяху.

    В свою очередь и. о. начальника военно-морских операций Штатов Джеймс Килби дал показания в Сенате, что хотя у ВМС США достаточно ракет, необходимых для защиты Израиля, армия страны использует их «с пугающей скоростью».

    Примечательно, что за последние 12 дней иранскими силовиками были арестованы более 700 израильских шпионов и изъято 10 тыс. беспилотников, сообщает IFP News. Как указали в командовании правоохранительных органов Ирана (FARAJA), дроны использовались для шпионажа, диверсий и убийств ученых и академиков.

    Накануне президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем. Однако после этого Тель-Авив заявил о перехвате двух иранских ракет и поручил военным ответить на атаку. При этом начальник генштаба армии страны Эяль Замир заявил о завершении значимого этапа 12-дневной операции против Ирана и нацеленности на сектор Газа.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД писала о том, что у Израиля могут возникнуть серьезные проблемы с отражением иранских атак – у страны заканчиваются противоракетные комплексы Arrow, которые помогают сбивать баллистические боеприпасы большой дальности.

    Комментарии (3)
    25 июня 2025, 22:35 • Новости дня
    Журналист Херш заявил, что Трамп не желал уничтожать урановые запасы Ирана

    Сеймур Херш заявил о нежелании Трампа уничтожать урановое хранилище Ирана

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский журналист-расследователь Сеймур Херш в своем блоге написал статью, в которой рассказал о том, как вопросом об уничтожении ядерного хранилища Ирана задавалась еще администрация бывшего президента США Джо Байдена.

    «Мне рассказывали, что уничтожение иранского хранилища обогащенного урана в Фордо, на уединенной базе, спрятанной на склоне горы в 120 милях (193 км) к югу от Тегерана, было в верхней части списка целей американского и израильского правительств с последних месяцев администрации Байдена», – говорится в статье журналиста.

    Херш уточнил, что главной задаче Израиля было понять, как добраться до хранилища и уничтожить его, а также высокопроизводительные центрифуги, вращающиеся на глубине 260-300 футов (418-482 км) под землей.

    По его данным, этим же была озабочена команда из администрации нынешнего президента США Дональда Трампа, пока не согласилась с идеей Израиля уничтожить Фордо.

    Журналист пишет, что оценки авиаударов любой мощности показывали, что добраться до нужной глубины не удастся ни одним оружием, поэтому вместо уничтожения американо-израильская команда решила изолировать иранскую базу посредством ударов с воздуха.

    Это и было сделано, считает Херш.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




    Результаты
    13 комментариев

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, директор национальной разведки США Тулси Габбард, недавно сообщавшая об отсутствии фатальных повреждений в Иране от авиаударов США, заявила, что Ирану потребуется несколько лет для восстановления ядерных объектов в Натанзе, Фордо, так как объекты были полностью уничтожены.

    В среду президент США Дональд Трамп заявил о полном уничтожении ядерных объектов Ирана. Также американский лидер пригрозил новыми ударами Ирану в случае продолжения ядерной программы.

    Комментарии (0)
    25 июня 2025, 20:59 • Новости дня
    Росавиация запретила ночные рейсы в Израиль

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские авиакомпании временно не смогут выполнять рейсы в аэропорты Израиля ночью из-за новых распоряжений Росавиации.

    Росавиация ввела временный запрет на выполнение рейсов российскими авиакомпаниями в аэропорты Израиля с 01:00 до 07:00 по московскому времени до 12 июля, передает ТАСС.

    Ведомство также предписало всем российским авиаперевозчикам не выполнять полеты в воздушном пространстве Иордании, Ирака и Ирана. При этом Росавиация разрешила выполнять рейсы в Катар.

    В понедельник вылеты из Израиля возобновились с ограничениями.

    Комментарии (0)
    25 июня 2025, 12:38 • Новости дня
    Трамп пригрозил новыми ударами Ирану в случае продолжения ядерной программы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтон вновь ударит по иранской территории, если Тегеран восстановит свою ядерную программу, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Конечно», – ответил президент США на вопрос о новых ударах по Ирану в случае восстановления ядерной программы, передает ТАСС.

    По его словам, ядерная программа Ирана «исчезла на долгие годы», ее будет трудно восстановить, поскольку иранские ядерные объекты разрушены.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




    Результаты
    13 комментариев

    Ранее израильские СМИ сообщали, что иранскую ядерную программу не удалось уничтожить полностью, но есть значительные задержки в ее развитии после недавних атак.

    Комментарии (0)
    25 июня 2025, 19:04 • Новости дня
    В Иране число погибших во время конфликта превысило 600 человек

    Минздрав Ирана сообщил о 627 погибших и 4870 раненых в конфликте

    Tекст: Денис Тельманов

    С начала военной операции Израиля на территории Ирана погибло 627 человек, а число пострадавших превысило 4870.

    По сведениям, которые передает ТАСС, Министерство здравоохранения Ирана сообщило о гибели по меньшей мере 627 человек и ранении более 4870 за время конфликта с Израилем, стартовавшего в ночь на 13 июня. Наибольшее число жертв пришлось на Тегеран и Керманшах.

    В заявлении министерства уточняется, что 86,1% погибших скончались на месте событий, а 13,9% умерли в больницах. При этом среди пострадавших есть люди с тяжелыми травмами различной степени.

    Иранские власти продолжают уточнять данные о потерях среди гражданского населения, поскольку ситуация в ряде районов остается напряженной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, не менее 606 человек стали жертвами ударов Израиля по территории Ирана с 13 июня. Иранский ученый-атомщик Мохаммад Реза Садики погиб в ходе израильской атаки, произошедшей до объявления перемирия между Израилем и Ираном. Более 500 ракет и свыше 1000 беспилотников были выпущены из Ирана по территории Израиля с 13 июня.

    Комментарии (0)
    26 июня 2025, 14:27 • Новости дня
    Лавров выразил обеспокоенность заявлениями Израиля о продолжении операции в Иране

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил обеспокоенность в связи с заявлениями военного руководства Израиля относительно возможного продолжения силовой операции против Ирана после перемирия.

    Лавров выразил настороженность по поводу заявлений главы генштаба Израиля о том, что перемирие на Ближнем Востоке может быть лишь временной паузой, и после него может возобновиться операция против Ирана, передает РИА «Новости». Он указал, что это расходится с позицией других участников процесса, включая президента США Дональда Трампа.

    Глава МИД России сообщил, что и Иран, и США хотят, чтобы ситуация на Ближнем Востоке перешла в политическое русло. По словам Лаврова, президент Трамп намерен выступать посредником между Израилем и Ираном.

    «Все заинтересованы в том, чтобы сейчас ситуация перешла в русло политическое. Об этом заявил президент Трамп, который хочет, как он говорит, сыграть посредническую роль между Израилем и Ираном. Иран сказал, что если не будут возобновляться Израилем военные действия, то Иран будет придерживаться режима прекращения огня», – заявил Лавров на пресс-конференции.

    Во вторник президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




    Результаты
    13 комментариев

    Армия Израиля заявила о перехвате двух ракет Ирана после перемирия. Иран отверг обвинения Израиля в нарушении перемирия.


    Комментарии (0)
    27 июня 2025, 14:38 • Новости дня
    Иранский ученый-ядерщик погиб после атак Израиля

    Ученый-ядерщик Солейман Солеймани погиб во время израильских ударов по Ирану

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате израильских атак скончался иранский специалист по атомной энергетике Солейман Солеймани, который окончил химфакультет местного технологического университета.

    О гибели иранского ученого-атомщика Солеймана Солеймани в ходе атак Израиля на Иран сообщило агентство Tasnim, передает ТАСС.

    Солеймани являлся выпускником химического факультета Научно-технологического университета исламской республики.

    Иранские СМИ ранее отмечали, что в результате ударов Израиля с 13 по 24 июня погибли не менее девяти специалистов в области ядерной физики. Израиль начал военную операцию против Ирана в ночь на 13 июня. Менее чем через сутки Тегеран нанес ответный удар.

    Спустя девять дней к конфликту подключились США, которые атаковали три ядерных объекта на территории Ирана. В ответ вечером 23 июня иранские военные нанесли ракетный удар по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре, однако власти США заявили об отсутствии жертв и значительного ущерба. После этого, по словам Дональда Трампа, Израиль и Иран согласились прекратить огонь, и перемирие вступило в силу 24 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет стражей конституции Ирана одобрил решение приостановить взаимодействие с МАГАТЭ после рассмотрения инициативы, поддержанной парламентом.

    В результате военной операции Израиля на территории Ирана погибло 627 человек, а число пострадавших превысило 4870.

    Иранский ученый-атомщик Мохаммад Реза Садики погиб в ходе израильской атаки, произошедшей до объявления перемирия между Израилем и Ираном.

    Комментарии (0)
    27 июня 2025, 14:17 • Новости дня
    Суд Израиля отклонил просьбу Нетаньяху об отсрочке слушаний по его делам

    Суд Израиля отказал Нетаньяху в двухнедельной отсрочке слушаний по его делам

    Tекст: Вера Басилая

    Израильский суд отклонил просьбу премьер-министра Биньямина Нетаньяху о переносе слушаний по делам против него на две недели.

    Израильский суд отклонил просьбу премьер-министра Биньямина Нетаньяху о двухнедельной отсрочке слушаний по делам против него, передает РИА «Новости».

    Суд обосновал свой отказ отсутствием конкретных мотивов и аргументов, которые могли бы оправдать отложение разбирательства. Прокуратура Израиля также высказалась против инициативы премьера.

    Нетаньяху просил предоставить ему отсрочку из-за напряженной ситуации в регионе и необходимости сосредоточиться на текущих задачах, включая управление военными действиями в Газе и освобождение заложников.

    Слушания по делам против Нетаньяху начались в окружном суде Тель-Авива в декабре 2024 года. В соответствии с установленным судом графиком, премьер должен давать показания трижды в неделю, однако этот режим неоднократно нарушался. В отношении Нетаньяху расследуются несколько дел, включая получение взятки, мошенничество и злоупотребление общественным доверием.

    Самое серьезное обвинение связано с так называемым «делом 4000» – о лоббировании интересов телекоммуникационной группы «Безек» в обмен на позитивное освещение деятельности премьера на портале Walla.

    Кроме того, по «делу 1000» Нетаньяху подозревают в получении подарков на сумму около 300 тыс. долларов от продюсера Арнона Мильчина, а по «делу 2000» – в попытках договориться с медиахолдингом «Едиот Ахронот» о благосклонном освещении в обмен на ограничения для конкурирующего издания.

    Нетаньяху неоднократно заявлял, что цель предъявленных обвинений – его отстранение от власти.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что судебный процесс в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху должен быть завершен или заменен помилованием.

    В ноябре 2019 года генеральный прокурор Израиля объявил о решении предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием.

    Политолог Саймон Ципис заявил, что вмешательство Трампа не поможет Нетаньяху уйти от суда.

    Комментарии (0)
    27 июня 2025, 10:05 • Новости дня
    Иран назвал поддержку Мерца «агрессии» Израиля неуважением к народу Германии

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал поддержку канцлером Германии Фридрихом Мерцем «агрессии» Израиля проявлением неуважения к собственному народу и памяти о Второй мировой войне.

    По словам Багаи, канцлер Германии Фридрих Мерц, поддерживая действия Израиля против Ирана, проявил неуважение к народу Германии и памяти о событиях Второй мировой войны, передает ТАСС.

    По его словам, «канцлер Германии Фридрих Мерц, поддерживая действия агрессора, совершающего геноцид, все больше отдаляется от правильной стороны истории.

    Дипломат также отметил, что для государственного деятеля «недопустимо игнорировать нарушающие международное право акты агрессии и оправдывать такое преступление».

    Багаи добавил, что руководитель страны с историческим наследием Берлина 1945 года, пренебрегающий принципом «нет войне» и поддерживающий агрессию, военные преступления и геноцид, не только удаляется от исторической правды, но и демонстрирует неуважение к коллективной памяти нации. Он также напомнил, что Иран не забудет поставки химического оружия Саддаму Хусейну во время ирано-иракской войны и добавил, что история не прощает подобных поступков.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




    Результаты
    13 комментариев

    Напомним, Фридрих Мерц заявил, что операция Израиля против Ирана – «грязная работа, которую Израиль делает за всех нас». Он выразил уважение к израильской армии и руководству, отметив, что не видит оснований для критики ударов Израиля и США по Ирану.

    Группа известных политиков и представителей культуры ФРГ направила обращение в прокуратуру с требованием расследовать заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о действиях Израиля в Иране.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявление Мерца самой страшной фразой, которую она когда-либо слышала.

    Комментарии (0)
    27 июня 2025, 12:34 • Новости дня
    WSJ: Нетаньяху использовал свадьбу сына для обмана Ирана

    WSJ: Нетаньяху намеренно перенес свадьбу сына для дезинформации Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намеренно использовал подготовку к свадьбе сына как элемент дезинформации, чтобы скрыть планы военной операции против Ирана, сообщили источники в израильской и американской разведках The Wall Street Journal (WSJ).

    Нетаньяху использовал сообщение о свадьбе сына Авнера как отвлекающий маневр перед военной операцией против Ирана. По данным The Wall Street Journal, за несколько дней до атаки Нетаньяху публично объявил о намерении уйти в отпуск для празднования свадьбы 16 июня, чтобы иранское руководство не ожидало израильских ударов до 17 июня, передает ТАСС.

    Заявление премьера и освещение свадьбы в СМИ были рассчитаны на создание ложного впечатления о спокойствии и отсутствии угрозы нападения. Близкие к Нетаньяху, включая самого жениха, не знали о настоящих планах и были поставлены перед фактом необходимости переноса свадьбы из-за начала боевых действий.

    WSJ отмечает, что это было частью более широкой кампании по дезинформации, в которую входили также организованные утечки о разногласиях между Израилем и США по поводу военной операции. Трамп до последнего поддерживал дипломатическое урегулирование.

    В интервью израильским СМИ 19 июня Нетаньяху сообщил, что его семья заплатила «личную цену», поскольку свадьба сына была вновь перенесена из-за ракетной угрозы.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




    Результаты
    13 комментариев

    Ранее Трамп призвал завершить судебный процесс против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху или помиловать его.

    Нетаньяху поблагодарил Трампа за поддержку в сфере обороны и участие в устранении иранской ядерной программы.

    Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт между Израилем и Ираном завершился.

    Комментарии (0)
    26 июня 2025, 14:20 • Новости дня
    Лавров заявил о подрыве режима нераспространения ЯО из-за атак Израиля и США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что режим нераспространения ядерного оружия пострадал из-за действий Израиля и США на Ближнем Востоке.

    Он на пресс-конференции подчеркнул, что «режим нераспространения пострадал в результате тех агрессивных действий, которые предпринял Израиль, а затем и США, атакуя объекты мирной ядерной программы Ирана», передает ТАСС.

    В четверг заместитель постоянного представителя России при международных организациях в Вене Роман Устинов заявил, что Москва обеспокоена решением Ирана приостановить сотрудничество с МАГАТЭ.

    Ранее совет стражей конституции Ирана одобрил решение приостановить взаимодействие с МАГАТЭ после рассмотрения инициативы, поддержанной парламентом ранее. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси днем ранее заявил о необходимости скорейшего проведения инспекций на объектах Ирана по обработке урана.

    На ваш взгляд
    Продержится ли перемирие между Израилем и Ираном?




    Результаты
    13 комментариев


    Комментарии (0)
    26 июня 2025, 13:07 • Новости дня
    В Red Wings объявили о возобновлении рейсов в Израиль с июля

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Авиакомпания Red Wings в четверг сообщила о старте рейсов в Израиль из Москвы, Сочи, Петербурга и позднее Минеральных Вод.

    Red Wings рассчитывает возобновить полеты в Тель-Авив из Москвы, Сочи и Петербурга с 2 июля, а с 3 июля планирует рейсы из Минеральных Вод, передает ТАСС.

    Информация о времени вылета и приобретении билетов размещена на официальном сайте компании.

    Перевозчик заверил, что работает вместе с Росавиацией, авиационными властями Израиля и придерживаемся международных рекомендаций.

    14 июня Росавиация ввела временный запрет на выполнение рейсов российских авиакомпаний в воздушном пространстве Израиля, Иордании, Ирака и Ирана до 26 июня.

    В понедельник вылеты из Израиля возобновились, однако сохранился ряд ограничений.

    В частности, Росавиация запретила российским авиакомпаниям выполнять ночные рейсы в аэропорты Израиля. Ведомство также предписало не выполнять полеты в воздушном пространстве Иордании, Ирака и Ирана. Росавиация разрешила выполнять рейсы в Катар.

    Комментарии (0)
    Главное
    Марочко сообщил о боях в Купянске
    Журналист Боуз отреагировал на слова Зеленского о санкциях против России
    В муке для Газы обнаружили таблетки оксикодона из США и Израиля
    Дуда неожиданно прибыл в Киев для встречи с Зеленским
    «Элитные» подразделения ВСУ понесли значительные потери у Юнаковки
    Фицо оценил новые санкции против России словами «весьма «секси» для всех»
    Россиянку обнаружили мертвой со следами побоев в Японии

    Россия впервые построила сложнейший ледовый танкер для экспорта СПГ

    Россия впервые построила уникальный танкер высокого ледового класса для вывоза российского СПГ из Арктики на экспорт. Он заработает во второй половине этого года на заводе «Арктик СПГ-2». Это дефицитные суда, которые строить еще сложнее, чем ледоколы. Это важный шаг России к развитию собственного судостроения и к самостоятельной постройке подобных сложных танкеров, без которых невозможен экспорт нашего СПГ на мировой рынок. Подробности

    Перейти в раздел

    Война с журналистами обесценила успех Трампа в Иране

    Успех Дональда Трампа на Ближнем Востоке оспаривается американскими журналистами. СМИ продолжают требовать от главы Белого дома и его администрации подтверждений уничтожения ядерных объектов Ирана. Как отмечают эксперты, столь сильные разногласия с медиа способны расшатать власть республиканцев и привести к очередной эскалации на Ближнем Востоке. Могут ли стороны прийти к взаимопониманию? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Москва освобождала Молдавию от румынской оккупации

    28 июня исполняется 85 лет с момента присоединения Бессарабии и Северной Буковины к Советскому Союзу. В нынешней Молдавии о тех событиях предпочитают не вспоминать, зато в России их считают серьезным решением территориального вопроса, которое сыграло важную роль на пути к современной молдавской государственности. Подробности

    Перейти в раздел

    Финляндия возродила рабство на клубничных плантациях

    В Финляндии разорилась компания Arctic International, специализирующаяся на сборе и переработке ягод – заявление о банкротстве подано в суд. Ей принадлежала крупнейшая в стране клубничная ферма. За падением Arctic International скрывается драматическая история лжи и лицемерия: типичными для ЕС обещаниями процветания и терпимости прикрывались расизм и настоящее рабство. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • У Трампа отнимают победу в Иране

      Несмотря на заявления властей США, многие не верят, что удары Пентагона по Ирану имели смысл и привели к успеху. Это вызвало у Дональда Трампа истерику. Чем больше он шумит, тем меньше похож на победителя.

    • Каллас хочет увеличить Евросоюз втрое

      Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в очередной раз опозорилась, решив посоревноваться с президентом США Дональдом Трампом за контроль над Канадой.

    • В НАТО понизили Украину

      В Гааге прошел очередной саммит НАТО, на который из вежливости был приглашен Владимир Зеленский, в итоге напросившийся на рандеву с Дональдом Трампом. Итоги разнонаправленные: Украину они не порадуют, но и Россию тоже.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации