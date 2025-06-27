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В Новороссийске отпраздновали 180-летие морского торгового порта
Новороссийский морской порт отметил 180-летний юбилей торжествами
В Новороссийске отметили 180-летие крупнейшего морского торгового порта России, на долю которого приходится более 14% грузооборота всех отечественных морских портов.
Торжества по случаю 180-летия основания Новороссийского морского торгового порта прошли в Новороссийске, передает Транснефть.
В праздничных мероприятиях участвовали президент ПАО «Транснефть» Николай Токарев, вице-губернатор Краснодарского края Евгений Пергун и генеральный директор ПАО «НМТП» Сергей Киреев. Участники церемонии возложили цветы к мемориалу «Огонь вечной Славы» и приняли участие в награждении работников порта.
По словам Николая Токарева, на долю НМТП приходится более 14% всего грузооборота морских портов России и свыше 26% морских отгрузок российской нефти. «В условиях санкционного давления НМТП проявил высокую эффективность. Несмотря на обстановку коллектив порта продолжает успешно выполнять производственные задачи и долгосрочные проекты развития. Так к 2030 году планируется нарастить грузооборот на 22% от текущего уровня», – заявил Токарев.
В 2024 году доля НМТП в грузообороте портов Азово-Черноморского бассейна составила 25 %. Длина причальной линии порта достигает 10,5 км, глубина у причалов – до 24 метров. Порт занимается перевалкой нефти, нефтепродуктов, металлов, руды, удобрений и контейнеров.
Коллектив порта получил благодарность президента России Владимира Путина. Сергей Киреев подчеркнул, что «сегодняшние успехи НМТП – это заслуга каждого работника, важный этап в развитии, но мы не останавливаемся на достигнутом. Впереди – новые цели, и я уверен, что Группа НМТП полностью к ним готова». Евгений Пергун отметил вклад порта в экономику края и страны, подчеркнув профессионализм работников.