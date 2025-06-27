Во Франции высмеяли Макрона за рукопожатие с Эрдоганом

Филиппо раскритиковал поведение Макрона при рукопожатии с Эрдоганом

Tекст: Елизавета Шишкова

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо высмеял президента Франции Эммануэля Макрона за рукопожатие с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом на саммите НАТО, о чем он сообщил в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

По его словам, Эрдоган крепко держал Макрона за руку и вращал его, чем вызвал странную реакцию французского лидера.

Филиппо заявил: «После того, как он держал его за палец долгие минуты, Эрдоган вновь развлекается с Макроном, крепко держа его и вращая как волчок. У Макрона при этом забавное выражение лица!».

Политик отметил, что Макрон часто становится объектом насмешек, потому что «чувствуется его неискренность, эго и мелочность». Филиппо добавил, что президент Франции «не соответствует уровню» мировых лидеров.

Ранее Филиппо рассказал о неловкой ситуации, в которую попал президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече с турецким лидером Реджепом Эрдоганом на саммите в Албании.

Турецкие СМИ сообщили, что во время встречи в Тиране Макрон попытался оказать психологическое давление на Эрдогана, но турецкий лидер уверенно остановил этот жест, удержав его за палец около десяти секунд.