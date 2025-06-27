27 июня 1935 года, 90 лет назад, ЦИК СССР официально утвердил этот океаноним – Северный Ледовитый океан. В те годы начиналось активное освоение Арктики с применением дирижаблей, пароходов, самолетов. Кажется, в XXI веке в Арктику придет настоящая жара, и вовсе не по причине глобального потепления.0 комментариев
В Испании раскрыли утечку данных премьера и девяти министров
Полиция Испании начала расследовать утечку данных премьера Санчеса и девяти министров
Масштабная утечка личных данных в Испании затронула премьер-министра страны Педро Санчеса и девятерых министров, включая их адреса и документы.
Национальная полиция Испании начала расследование масштабной утечки личных данных, которая затронула председателя правительства Педро Санчеса и девятерых министров, сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Cadena SER.
Уточняется, что в отношении премьера были раскрыты сведения о его удостоверении личности и домашний адрес, однако номер мобильного телефона не был скомпрометирован. Личные данные, среди которых информация о министре внутренних дел Фернандо Гранде-Марласке, двух региональных лидерах и других политиках, оказались в публичном доступе через телеграм-канал.
Документ, содержащий персональную информацию, насчитывает 500 страниц. Как уточняет издание El Pais, национальная судебная коллегия рассматривает этот инцидент как потенциальный акт терроризма, поскольку данные относятся к высшим должностным лицам страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон ограничил доступ журналистов на свою территорию после утечек секретных данных.
МВД перечислило, какую информацию нельзя никому сообщать для предотвращения мошенничества.