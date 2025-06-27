Российские войска освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР

Tекст: Мария Иванова

Группировка «Центр» нанесла поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, бригадам нацгвардии и штурмовой бригады нацполиции около Красноармейска, Димитрова, Маяка, Московского, Муравки и Удачного ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 545 военнослужащих, шесть бронемашин, из них два американских бронеавтомобиля HMMWV, 12 пикапов и четыре орудия полевой артиллерии, включая американскую 155-мм гаубицу М777.

Подразделения группировки «Восток» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Червоной Зирки, Камышевахи, Воскресенка ДНР и Сладкого Запорожской области.

ВСУ при этом потеряли более 200 военнослужащих, две бронемашины и два артиллерийских орудия.

Между тем подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Новой Сечью, Соляниками, Храповщиной, Варачино, Юнаковкой и Садками Сумской области, отчитались в Минобороны.

На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах Уды, Ивашков и Волчанска Харьковской области.

При этом ВСУ потеряли более 185 военнослужащих, бронемашину, шесть орудий полевой артиллерии, в том числе британскую 155 мм гаубицу FH-70. Уничтожены станция РЭБ, склад с боеприпасами и два склада материальных средств.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Сеньково, Бологовки, Путниково, Соболевки, Купянска, Ольговки Харьковской области, Карповки и Зеленой Долины ДНР.

Потери ВСУ составили свыше 240 военнослужащих, танк, три орудия полевой артиллерии, три станции РЭБ и три склада боеприпасов, перечислили в Минобороны.

Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике шести механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны поблизости от Северска, Серебрянки, Васюковки, Переездного, Звановки, Плещеевки, Часова Яра, Иванополья и Ильича ДНР.

Противник потерял до 170 военнослужащих, две бронемашины, пять орудий полевой артиллерии, в том числе американскую 155-мм гаубицу М114. Уничтожены станция РЭБ, два склада боеприпасов и горючего.

Подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны около Малых Щербаков, Каменского Запорожской области, Ингульца и Антоновка Херсонской области.

Уничтожены до 75 военнослужащих ВСУ, артиллерийское орудие, три станции РЭБ, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

Ранее в четверг стало известно о выводе ВСУ из Шевченко на западе ДНР.

Накануне российские войска освободили Ялту в ДНР, а до этого они освободили Дылеевку в ДНР.