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Марочко сообщил об отводе сил ВСУ из-под Купянска
Командование ВСУ начало переброску подразделений из-под Купянска после продвижения российских войск на нескольких направлениях под Харьковом, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Как передает ТАСС, военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что за последние несколько суток армия России улучшила тактическое положение юго-восточнее Купянска. По его словам, украинское командование было вынуждено перебросить силы и средства из этого района из-за успехов российских подразделений на разных участках фронта.
Марочко отметил, что на участке Степовая Новоселовка – Табаевка увеличилось межпозиционное пространство благодаря постоянному огневому воздействию российских войск по позициям ВСУ. Он заявил: «В районе Глушковки Харьковской области уничтожен укрепрайон противника. Это позволило немного продвинуться по направлению населенного пункта».
Эксперт также сообщил, что северо-западнее Колесниковки армия России зачистила около двух гектаров леса, уничтожив три замаскированные позиции и два наблюдательных поста украинских войск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» группировки «Запад» нанесли удар по тыловым позициям ВСУ на Купянском направлении. «Ураганы» также уничтожили скопление бронетехники ВСУ на этом участке. Киев в ответ увеличил число расчетов БПЛА на купянском направлении.