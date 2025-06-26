В ХХ веке мы, подобно Ирану, познали и революционное крушение, и зависимость от Запада, и мучительное возвращение к собственной идентичности. И сегодня, подобно Ирану, мы выбираем отличный от либерального путь консервативного национального развития.2 комментария
Медведев: Волонтеры стали ядром патриотической инициативы в новых регионах
На заседании Генсовета «Единой России», которое состоялось под руководством председателя партии Дмитрия Медведева в Москве, обсудили масштабирование лучших практик поддержки граждан на новых территориях, обновление партийной инфраструктуры, а также успех волонтерских инициатив.
Медведев подчеркнул важность поддержки граждан в новых регионах, выделив опыт гуманитарной миссии и вклад волонтеров, которые, по его словам, «стали точкой сборки патриотической инициативы», сообщается на сайте ЕР. Он отметил, что «лучшие практики важно изучать и масштабировать».
По его словам, гуманитарная миссия партии укрепляет авторитет среди гражданских активистов и патриотически настроенного бизнеса, а также способствует формированию прочных связей. Особое внимание уделено заслугам волонтеров, участвовавших в миссиях в Донбассе, Новороссии и других регионах.
Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев сообщил о перезагрузке партийной инфраструктуры, охватывающей все уровни, и проведении Года муниципального депутата с организацией тематических форумов в регионах. Он подчеркнул, что «основа партии – первички», число которых в стране достигает почти 88 тыс., и выделил их роль в постоянной коммуникации с муниципальными депутатами.
В 78 регионах созданы штабы общественной поддержки, интегрированные в структуру региональных исполнительных комитетов. Якушев отдельно отметил обновление партии: в предварительном голосовании 2025 года победили только 28% действующих депутатов, а среди победителей много представителей рабочих профессий и бизнеса.
Якушев добавил, что партия поддерживает участников спецоперации – победителей предварительного голосования, действует институт наставничества, а участие избирателей в процедуре в мае достигло 11,5%.
Руководитель ЦИК Александр Сидякин рассказал о платформе для полевых мастерских, позволяющей оперативно поставлять компоненты воинской техники на фронт, и системной работе партии с начала спецоперации.
«Оружие Победы сегодня рождается не только в гигантах ВПК, но и в более гибких и быстрых спецкомпаниях. Наша задача – дать им возможность развернуться в полную силу. Для нас это заявка на лидерство, в том числе, в работе с этой сферой. Будем ее продолжать ее реализовывать, как и продолжать системную работу по помощи воюющим ребятам и подразделениям», – сказал он.