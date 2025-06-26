Медведев: Волонтеры стали ядром патриотической инициативы в новых регионах

Tекст: Валерия Городецкая

Медведев подчеркнул важность поддержки граждан в новых регионах, выделив опыт гуманитарной миссии и вклад волонтеров, которые, по его словам, «стали точкой сборки патриотической инициативы», сообщается на сайте ЕР. Он отметил, что «лучшие практики важно изучать и масштабировать».

По его словам, гуманитарная миссия партии укрепляет авторитет среди гражданских активистов и патриотически настроенного бизнеса, а также способствует формированию прочных связей. Особое внимание уделено заслугам волонтеров, участвовавших в миссиях в Донбассе, Новороссии и других регионах.

Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев сообщил о перезагрузке партийной инфраструктуры, охватывающей все уровни, и проведении Года муниципального депутата с организацией тематических форумов в регионах. Он подчеркнул, что «основа партии – первички», число которых в стране достигает почти 88 тыс., и выделил их роль в постоянной коммуникации с муниципальными депутатами.

В 78 регионах созданы штабы общественной поддержки, интегрированные в структуру региональных исполнительных комитетов. Якушев отдельно отметил обновление партии: в предварительном голосовании 2025 года победили только 28% действующих депутатов, а среди победителей много представителей рабочих профессий и бизнеса.

Якушев добавил, что партия поддерживает участников спецоперации – победителей предварительного голосования, действует институт наставничества, а участие избирателей в процедуре в мае достигло 11,5%.

Руководитель ЦИК Александр Сидякин рассказал о платформе для полевых мастерских, позволяющей оперативно поставлять компоненты воинской техники на фронт, и системной работе партии с начала спецоперации.

«Оружие Победы сегодня рождается не только в гигантах ВПК, но и в более гибких и быстрых спецкомпаниях. Наша задача – дать им возможность развернуться в полную силу. Для нас это заявка на лидерство, в том числе, в работе с этой сферой. Будем ее продолжать ее реализовывать, как и продолжать системную работу по помощи воюющим ребятам и подразделениям», – сказал он.