Ни слова о вступлении Украины в НАТО, минимум разговоров об Украине вообще и максимально обтекаемое обещание в резолюции дальше Украину поддерживать даже без уточнения, что речь о военной поддержке. Чтобы Трамп не разругался и не улетел.0 комментариев
Цены на нефть выросли на ряде факторов
Мировые цены на нефть в четверг показали умеренный рост на фоне краткосрочной напряженности на рынке и снижения запасов нефти в США.
Цена сентябрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.39 увеличивалась на 0,45%, до 66,73 доллара за баррель, а августовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,4%, до 65,18 доллара, передает РИА «Новости».
Накануне вечером управление энергетической информации минэнерго США опубликовало еженедельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в стране. Согласно статистике, коммерческие запасы за неделю, завершившуюся 20 июня, сократились на 5,8 млн баррелей (1,4%) – до 415,1 млн баррелей. Снижение оказалось сильнее прогнозов экспертов, которые ждали уменьшения на 0,75 млн баррелей.
«Краткосрочная сезонная напряженность на рынке может задержать устойчивую динамику снижения», – цитирует Bloomberg аналитика Chaos Research Institute в Шанхае Чжоу Ми.