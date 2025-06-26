Севшее на мель у Сахалина китайское судно пообещали освободить в августе

Tекст: Дмитрий Зубарев

План по выводу на воду китайского сухогруза An Yang 2, севшего на мель у южного побережья Сахалина, разработал собственник судна, передает РИА «Новости». В мае проект был направлен на согласование в надзорные органы и портовые службы. Росприроднадзор и капитан порта Невельск одобрили документацию, что стало основой для подготовки спасательных работ.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Алексей Глауб сообщил, что начало работ по снятию судна с мели и его вывод в открытое море запланированы на август, при условии благоприятной погоды. «К удалению имущества из акватории порта Невельск собственник планирует приступить при благоприятных погодных условиях в августе», – заявил он. Губернатор Валерий Лимаренко и правительство региона держат ситуацию под личным контролем.

Ранее специалисты АО «Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота» завершили обследование дна в районе мели. В результате были определены оптимальные направления для вытягивания судна на глубину, а также места установки специальных якорей и ролик-мешков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Невельском районе Сахалина ввели режим ЧС из-за севшего на мель судна. У балкера An Yang 2 обнаружили повреждение отсека для соленой воды. Спасатели установили боновые заграждения вокруг китайского судна у побережья Сахалина.