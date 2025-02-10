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Спасатели установили боновые заграждения вокруг китайского судна у Сахалина
На Сахалине начали размещать заграждения для предотвращения утечки севшего на мель судна
На Сахалине спасатели установили боновые заграждения вокруг китайского балкера AN YANG 2, севшего на мель из-за шторма, чтобы предотвратить разлив топлива.
Спасатели приступили к установке боновых заграждений у побережья Сахалина, где на мель сел китайский грузовой балкер ANYANG 2, сообщает ТАСС. Как отметил губернатор Валерий Лимаренко, ситуация находится под контролем, и специалисты ведут круглосуточный мониторинг.
По словам главы региона, в воскресенье сотрудники Морского спасательного ведомства начали спасательную операцию. Они доставили на место аварии необходимое оборудование и приступили к строительству дороги для откачки топлива.
Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, в ночь на воскресенье грузовой балкер ANYANG 2 сел на мель в Сахалинской области из-за сильного шторма. На борту судна, которым управляет экипаж из 20 граждан КНР, находилось 700 тонн мазута, 50 тонн дизельного топлива и около одной тысячи тонн угля.
Из-за севшего на мель судна в Невельском районе Сахалина был введен режим чрезвычайной ситуации, а в регионе – режим повышенной готовности. Ситуация осложняется тем, что балкер не подал сигнал бедствия вовремя.
Позднее стало известно, что балкера ANYANG 2 поврежден отсек для соленой воды.