В Мелитополе открылась первая студия для блогеров-просветителей

Tекст: Валерия Городецкая

Площадка создана RUTUBE совместно с Российским военно-историческим обществом и киностудией имени Данилевского, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Студия предоставляет бесплатный доступ к оборудованию и пространству для создания собственного просветительского контента, включая подкасты и мини-шоу.

«Открытие студии – это новые уникальные возможности для молодежи, живущей в интернете, подкастах, виртуальном пространстве. Новая студия должна достучаться до сердец и умов нашей молодежи. Если эта функция будет исполнена, значит все не зря», – отметил заместитель начальника управления президента России по гуманитарной политике Николай Овсиенко.

Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров выразил уверенность, что инициатива поможет авторам овладеть навыками создания качественного контента и расширить аудиторию видеоплатформы. Первый заместитель губернатора Запорожской области Оксана Вьюник подчеркнула важность продвижения позитивных новостей и исторической правды в интернете.

Исполнительный директор киностудии Данилевского Мокей Русинов связал открытие студии с сохранением русского культурного кода, а директор сети исторических парков Иван Есин подчеркнул важность площадки для цифрового распространения исторических знаний. В церемонии открытия приняли участие представители власти, СМИ, блогеры и общественные организации региона.

Открытие студии сопровождалось выставкой, посвященной 80-летию Великой Победы, и стратегической сессией по развитию медиа и просветительских проектов в интересах России.