Tекст: Антон Антонов

«Для сдерживания наших войск враг использует элитные подразделения ГУР и иностранных наемников», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный ветер».

Указывается, что в боях, судя по публикациям украинских волонтеров, участвует спецподразделение ГУР «Химера». Кроме того, некрологи подтвердили уничтожение британского наемника в составе ВСУ.

ВСУ за сутки 15 раз пытались контратаковать, задействовав 110 человек, из которых более 50 уничтожены и более 30 «остались раненными лежать на линии боевого соприкосновения». Остальные украинские военные сбежали. В районе Андреевки и села Садки ВСУ предприняли по три контратаки, около Алексеевки, Новониколаевки, Яблоновки, Юнаковки – по две, еще одна попытка контратаки была на направлении Кондратовки.

Российские войска продвигаются в Юнаковке, идет зачистка лесных массивов, ВСУ выбиты из нескольких опорных пунктов в лесополосах.

На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожены восемь штурмовых групп ВСУ вместе с автомобильной техникой и минометные расчеты противника. Кроме того, сообщается о продвижении в Волчанске, также украинских военных выбили из опорного пункта на направлении села Волчанские Хутора.

На Теткинском и Глушковском направлениях ВСУ безуспешно пытались прорваться на российскую территорию из Рыжевки и Павловки. Сорвана попытка ВСУ «просочиться» на российскую территорию в районе Бессаловки. «В результате нашего огневого воздействия в окрестностях украинских сел Ободы и Путивль уничтожены ПУ БПЛА и находившаяся рядом автомобильная техника ВСУшников», – говорится в сообщении. На Теткинском и Глушковском направлениях за сутки уничтожено шесть единиц вражеской техники.

« За сутки потери противника составили свыше 240 человек (из них более 170 на Сумском и свыше 30 на Теткинском направлениях)», – сказано в сообщении.

Накануне сообщалось, что потери ВСУ в боях с группировкой российских войск «Север» за сутки составили почти 200 человек.

