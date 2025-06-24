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Украина задействовала элитные подразделения ГУР против «Северян»
В попытках сдержать наступление группировки российских войск «Север» на Сумском направлении Киев направил против «Северян» элитные подразделения Главного управления разведки министерства обороны Украины, следует из публикаций украинских волонтеров.
«Для сдерживания наших войск враг использует элитные подразделения ГУР и иностранных наемников», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный ветер».
Указывается, что в боях, судя по публикациям украинских волонтеров, участвует спецподразделение ГУР «Химера». Кроме того, некрологи подтвердили уничтожение британского наемника в составе ВСУ.
ВСУ за сутки 15 раз пытались контратаковать, задействовав 110 человек, из которых более 50 уничтожены и более 30 «остались раненными лежать на линии боевого соприкосновения». Остальные украинские военные сбежали. В районе Андреевки и села Садки ВСУ предприняли по три контратаки, около Алексеевки, Новониколаевки, Яблоновки, Юнаковки – по две, еще одна попытка контратаки была на направлении Кондратовки.
Российские войска продвигаются в Юнаковке, идет зачистка лесных массивов, ВСУ выбиты из нескольких опорных пунктов в лесополосах.
На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожены восемь штурмовых групп ВСУ вместе с автомобильной техникой и минометные расчеты противника. Кроме того, сообщается о продвижении в Волчанске, также украинских военных выбили из опорного пункта на направлении села Волчанские Хутора.
На Теткинском и Глушковском направлениях ВСУ безуспешно пытались прорваться на российскую территорию из Рыжевки и Павловки. Сорвана попытка ВСУ «просочиться» на российскую территорию в районе Бессаловки. «В результате нашего огневого воздействия в окрестностях украинских сел Ободы и Путивль уничтожены ПУ БПЛА и находившаяся рядом автомобильная техника ВСУшников», – говорится в сообщении. На Теткинском и Глушковском направлениях за сутки уничтожено шесть единиц вражеской техники.
« За сутки потери противника составили свыше 240 человек (из них более 170 на Сумском и свыше 30 на Теткинском направлениях)», – сказано в сообщении.
Накануне сообщалось, что потери ВСУ в боях с группировкой российских войск «Север» за сутки составили почти 200 человек.