Tекст: Антон Антонов

«За сутки потери противника составили свыше 190 человек (из них более 100 на Сумском и свыше 40 на Теткинском направлениях)», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

На Теткинском и Глушковском направлениях ВСУ пытаются прорваться на российскую территорию. Отражены две попытки прорыва из Рыжевки в Теткино, уничтожены две группы ВСУ в районе Бессаловки, также украинские военные предприняли неудачную попытку «просочиться» в поселок Новый Путь.

«В результате нашего огневого воздействия в окрестностях украинских сел Бояро-Лежачи, Кружок, Соляники и Степановка уничтожены ПУ БПЛА противника и артиллерийские расчеты», – говорится в сообщении. На Теткинском и Глушковском направлениях за сутки уничтожено пять единиц техники ВСУ.

Группировка российских войск «Север» «продолжает ожесточенные бои» на Сумском направлении. ВСУ за сутки предприняли 11 безуспешных контратак – «на направлении Кондратовки, около Алексеевки, в Юнаковке, четыре – на позиции «Северян в окрестностях села Садки, по две – в районах Яблоновки и Новониколаевки». В них было задействовано более 80 человек, 30 из которых ликвидированы российскими войсками. Еще 20 бойцов ВСУ «остались раненными лежать на линии боевого соприкосновения». Остальные украинские военные «бежали на исходные позиции», сообщил «Северный Ветер».

Российские силы продвигаются «в лесных массивах», выбивают ВСУ из опорных пунктов. Бои идут в Юнаковке и лесополосах Сумского района. Как следует из анализа некрологов, в боях за Яблоновку «утратило боеспособность несколько рот 41 омбр» ВСУ, сказано в сообщении.

На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожены девять штурмовых групп ВСУ вместе с автомобильной техникой, зенитное орудие и ПУ БПЛА. «Северяне» продвинулись в Волчанске и выбили украинских военных из нескольких опорных пунктов на направлении села Волчанские Хутора.

Накануне сообщалось, что потери ВСУ в боях с группировкой российских войск «Север» за сутки превысили 210 человек.