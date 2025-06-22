Tекст: Ирма Каплан

«За сутки враг предпринял 17 безуспешных контратак: в окрестностях Андреевки и на направлении Кондратовки, в районе Новониколаевки, три около Алексеевки, четыре на подступах к Яблоновке, три в Юнаковке и пять на позиции Северян в окрестностях села Садки», – сообщили в неофициальном Telegram-канале «Северный ветер».

По словам российских бойцов, в контратаках принимало участие «пушечное мясо». Всего в 17 контратаках противник задействовал свыше 100 человек, из которых более 40 уничтожены, свыше 30 остались раненными лежать на линии боевого соприкосновения, а остальные бежали на исходные позиции.

Шесть штурмовых групп ВСУ вместе с автомобильной техникой, станцией РЭБ и ПУ БПЛА «Северяне» уничтожили на Волчанском и Липцовском направлениях. В Волчанске зачистили 23 домовладения, на направлении села Волчанские Хутора выбили врага из трех опорных пунктов.

«За сутки потери противника составили свыше 210 человек (из них более 120 на Сумском и свыше 60 на Теткинском направлениях)», – отметили в сводке.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российское наступление на севере Украины привело к тому, что до центра Сумской области ВС России осталась пара десятков километров, согласно данным NYT.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что Сумы являются исторически русским городом, население которого ожидает прихода России.

До этого газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, что Сумы имеют историческое право на возвращение в Россию.