Почему европейцы так боятся России, почему готовы так самозабвенно верить любой, даже самой нелепой лжи о нас? Наверное, потому что они десятилетиями, если не веками, внушали себе, что Россия – страна тюрем, пыток и палачей. Западный человек накачан этим до судорог и липкого ночного пота.4 комментария
ОКР представил масштабный видеопроект ко Дню олимпийского движения
ОКР и федерации спорта выпустили видеопроект «Великая страна – спортивная страна»
В честь Международного олимпийского дня российские спортсмены и олимпийские чемпионы приняли участие в масштабном видеопроекте, охватившем всю страну от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.
23 июня, во всем мире отмечается Международный олимпийский день – значимая дата для всего олимпийского движения, передает Олимпийский комитет России. К этому празднику ОКР и спортивные федерации России представили масштабный видеопроект «Великая страна – спортивная страна», посвящённый красоте России и спортивному духу ее жителей.
Съемки проекта прошли по всей стране – от Калининграда до Петропавловска-Камчатского и от Мурманска до Сириуса. В фильме показаны уникальные природные ландшафты, включая лед Байкала, космодром «Восточный», тайгу, тундру, черноземные поля и Авачинский вулкан, а также российские спортсмены разных возрастов и уровней мастерства.
В проекте приняли участие олимпийские чемпионы Роман Власов и Давит Чакветадзе, чемпион мира по фехтованию Камиль Ибрагимов, гимнаст Александр Карцев, биатлонисты Елизавета Каплина и Михаил Бурундуков, ски-альпинисты Никита Филиппов и Варвара Прохорова, боксёр Чингиз Натыров, фехтовальщик Василий Ширшов, сборная России по гребному спорту, а также молодые представители разных видов спорта со всей страны.
Организаторы подчеркивают, что Россия остается великой спортивной державой вне зависимости от внешних обстоятельств. «Невозможно запретить спорт», – говорится в обращении к участникам и болельщикам.