Премьер Японии отказался от участия в саммите НАТО

Киодо: Премьер Японии Шигэру Исиба отказался от поездки на саммит НАТО

Tекст: Елизавета Шишкова

О намерении премьера Японии Сигэру Исиба отказаться от участия в саммите НАТО в Гааге сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники, передает ТАСС. Причины такого решения не раскрываются.

Ранее стало известно, что аналогичное решение принял президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен. В администрации южнокорейского лидера пояснили, что отказ связан с большим количеством государственных дел после инаугурации и изменчивой ситуацией на Ближнем Востоке.

В последние годы японский премьер всегда посещал встречи лидеров стран НАТО, однако в этот раз рассматривается возможность изменить устоявшуюся практику.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский получил приглашение на саммит НАТО в Гааге, но его участие будет ограничено.

Между тем Грузия заявила об отказе от участия в саммите НАТО в Гааге 24 июня.