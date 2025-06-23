22 июня 1941 года континентальная Европа, объединенная немецким национал-социализмом, пошла на нас войной. Но в этой страшной, решающей для всего человечества войне, она была повержена силой и волей нашего народа.24 комментария
Премьер Японии отказался от участия в саммите НАТО
Киодо: Премьер Японии Шигэру Исиба отказался от поездки на саммит НАТО
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба рассматривает возможность отказаться от участия в предстоящем саммите НАТО в Гааге, несмотря на прежние планы.
О намерении премьера Японии Сигэру Исиба отказаться от участия в саммите НАТО в Гааге сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники, передает ТАСС. Причины такого решения не раскрываются.
Ранее стало известно, что аналогичное решение принял президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен. В администрации южнокорейского лидера пояснили, что отказ связан с большим количеством государственных дел после инаугурации и изменчивой ситуацией на Ближнем Востоке.
В последние годы японский премьер всегда посещал встречи лидеров стран НАТО, однако в этот раз рассматривается возможность изменить устоявшуюся практику.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский получил приглашение на саммит НАТО в Гааге, но его участие будет ограничено.
Между тем Грузия заявила об отказе от участия в саммите НАТО в Гааге 24 июня.