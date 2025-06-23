22 июня 1941 года континентальная Европа, объединенная немецким национал-социализмом, пошла на нас войной. Но в этой страшной, решающей для всего человечества войне, она была повержена силой и волей нашего народа.21 комментарий
Раскрыты подробности «отвлекающего» маневра США в Иране
NYT сообщила об отвлекающем маневре США с B-2 для атаки на Иран
США отправили две группы B-2 с разными маршрутами и транспондерами, чтобы ввести иранские службы ПВО в заблуждение относительно направления и времени атаки, сообщила The New York Times.
Издание пишет, что США применили отвлекающий маневр, перебросив стратегические бомбардировщики B-2 двумя разными маршрутами, передает РИА Новости.
По данным New York Times, одна группа самолетов с включенными транспондерами направилась на запад в сторону острова Гуам, чтобы быть отслеженной коммерческими спутниками. В это время другая группа из семи B-2, полностью загруженная бомбами GBU-57 и с выключенными транспондерами, летела на восток в сторону Ирана. Газета отмечает, что B-2 являются единственными самолетами, способными доставлять такие бомбы и не быть обнаруженными иранскими радарами.
По мнению издания, такой маневр мог создать у наблюдателей и у иранских военных ошибочное впечатление о времени и направлении возможной атаки США.
США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана с использованием 14 сверхтяжелых авиабомб и более 75 высокоточных боеприпасов.
Иран заявил, что имеет право сопротивляться американской военной агрессии для защиты своих национальных интересов.