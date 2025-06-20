Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.2 комментария
GFCN запустила бесплатные онлайн-курсы по проверке фактов
Стало известно о запуске GFCN бесплатных курсов по международному фактчекингу
Образовательный раздел по фактчекингу от GFCN теперь доступен всем пользователям, занятия включают видеолекции и материалы по выявлению фейков и работе с информацией.
На официальном сайте Международной ассоциации по фактчекингу Global Fact-checking Network появился бесплатный образовательный раздел, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Курсы разрабатывали эксперты АНО «Диалог Регионы» совместно с международными специалистами из Бразилии, Португалии, стран ЕС и БРИКС+. В программу включили видеолекции и текстовые материалы по критическому мышлению, проверке источников, методам OSINT, а также по теме фактчекинга в военное время.
В рамках сессии на ПМЭФ-2025 особое внимание уделили роли дезинформации как оружия информационной войны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила: «Если раньше мы апеллировали понятием «дезинформационная кампания» – за этим стояли массированные бюджеты, стратегия, то сегодня мы перешли к общемировой ситуации, когда можно бесплатно, даже не на компьютере, а на телефоне, создать такую фейковую историю, которая будет наносить намного больший ущерб, нежели какие-то глубинно продуманные или стратегически выверенные вещи».
По информации АНО «Диалог Регионы», в России зафиксировали более 1800 уникальных фейков в 2025 году, что стало рекордом с начала СВО, но число копий дезинформации сократилось до 2,39 млн. Генеральный директор АНО «Диалог» Владимир Табак отметил, что запуск бесплатных курсов связан с необходимостью восполнить пробелы в знаниях даже у профессионалов.
Зампредседателя Госдумы Ирина Яровая охарактеризовала дезинформацию как информационный терроризм и подчеркнула важность системной международной реакции на опасные вбросы. Карин Кнайсль рассказала об эволюции журналистики и усилении «коммуникационной тирании» в Европе, а Пепе Эскобар подчеркнул важность институционализации инициативы GFCN для глобальной борьбы с дезинформацией.
Также Владимир Табак сообщил о подаче апелляции в американский суд по делу к ФБР о возвращении доменного имени сайту www.waronfakes.com, указав на противоречия в американском санкционном законодательстве.