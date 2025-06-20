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Кремль заявил о готовности России быть посредником в конфликте на Ближнем Востоке
Песков заявил о готовности России быть посредником в конфликте на Ближнем Востоке
Москва выразила готовность содействовать в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке и при необходимости предложить посредничество между Ираном и Израилем, однако настаивать на этом не намерена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, что Россия готова выступить посредником в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке, однако не навязывает такую роль, передает ТАСС.
Он пояснил, что президент Владимир Путин располагает потенциалом для посредничества между Ираном и Израилем, но решение о востребованности российских усилий зависит от сторон и ситуации. Песков отметил, что отношения России как с Ираном, так и с Израилем позволяют при необходимости предложить такую помощь.
Песков также сообщил, что Москва поддерживает контакты с Вашингтоном по иранской проблеме через различные каналы. По его словам, Россия продолжает общение с США по теме Ирана, обсуждая возможные шаги для стабилизации ситуации.
Говоря о перспективах дипломатического урегулирования, Песков выразил надежду на политический выход из конфликта. Он напомнил о позиции Москвы, которая выступает за скорейшее начало переговоров и дипломатических усилий для снижения напряженности в регионе.
Ранее Кремль назвал катастрофой возможный тактический ядерный удар США по Ирану.
Россия ранее сообщила о готовности выступить посредником для снижения напряженности между Израилем и Ираном и предложил свои услуги для урегулирования конфликта.