  • Новость часаКремль назвал катастрофой возможный тактический ядерный удар США по Ирану
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    Мнения
    Александр Тимохин Александр Тимохин Кто и почему победит в войне Израиля и Ирана

    Через несколько дней после нападения Израиля на Иран становится ясно, за счет чего первые израильские удары стали столь эффективными. С другой стороны, военная мощь Ирана не сломлена, а Израиль сам ежедневно подвергается ракетным атакам. Что и почему способно стать решающим фактором в военном противостоянии этих держав?

    0 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков В иранской развилке Израиль не может, США не хотят

    У американцев пока нет тех, на кого можно в случае смены режима «оставить власть в Тегеране». А без таких – пусть не легитимных, но хотя бы способных к реальному управлению – сменщиков в стране может наступить хаос.

    7 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Легкое отношение к разводам – путь к несчастью

    Человек, который отказывается посвятить себя другим (начиная со своей семьи), обречен быть одиноким и несчастным. В таком случае смысл утрачивают не только отношения – но и жизнь вообще.

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    20 июня 2025, 08:46 • Новости дня

    Операторы БПЛА сорвали ротацию и уничтожили автогруппу ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Операторы ударных беспилотников 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» уничтожили автогруппу Вооруженных сил Украины, которая осуществляла ротацию на Ореховском направлении, сообщил начальник расчета с позывным «Мартын».

    По его словам, удары по автогруппе и личному составу ВСУ были нанесены ночью. Днем того же дня российские военные выявили и поразили позиции противника, также причинив ему потери.

    «Стараемся максимально пресечь активность противника, днем и ночью ведем налеты, практически без остановки», – цитирует его РИА «Новости».

    Отмечается, что удары наносились практически без перерывов в течение суток, что позволило сорвать ротацию украинских войск на этом участке фронта.

    В среду в Минобороны сообщили, что российская армия поразила авиационной бомбой РБК-500 пункт временной дислокации украинских военных у Малой Токмачки в Запорожской области.

    Ранее комплекс «Искандер» уничтожил ракетами пункт постоянной дислокации ВСУ у населенного пункта Конотоп в Сумской области.

    19 июня 2025, 10:45 • Новости дня
    Названо число находящихся в российских моргах тел солдат ВСУ

    Mash: В моргах трех приграничных городов России хранятся 10 тыс. тел солдат ВСУ

    Названо число находящихся в российских моргах тел солдат ВСУ
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В приграничных моргах Ростова, Курска и Белгорода хранятся более 10 тыс. тел украинских военных, сообщили СМИ.

    В моргах Ростова, Курска и Белгорода находятся не менее 10 тысяч тел украинских военных, передает Lenta.Ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Сообщается, что тела бойцов Вооруженных сил Украины проходят процедуры опознания, судебной экспертизы, а также согласования даты и места обмена. Военные сообщают, что в моргах насчитывается более 10 тыс. тел украинских военных.

    По словам представителя парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаила Саралиева, если личность погибшего удается установить сразу, процедура передачи тела занимает около полугода. В случаях, когда имеются только фрагменты для опознания, процесс передачи может длиться до года.

    Mash подчеркивает, что число потерь ВСУ растет на фоне активного наступления российских войск в Донецкой народной республике и Сумской области. Украинская сторона не успевает забирать тела погибших с территории боевых действий.

    Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что Россия выполнила обещания, данные на переговорах в Стамбуле, и передала украинской стороне 6060 тел погибших военных ВСУ.

    Посол МИД России Родион Мирошник отметил, что Киев намеренно затягивает процесс идентификации тел украинских военных, чтобы избежать выплат их семьям.

    Президент России Владимир Путин подтвердил, что Россия готова передать Украине еще около 3 тыс. тел украинских военных.

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    19 июня 2025, 20:29 • Новости дня
    Захарова: Проигрывающая России Украина открывает «второй фронт» в Африке

    Tекст: Ольга Иванова

    На фоне неудач на фронте на Украине Киев, по заявлениям МИД России, решил усилить поддержку террористических группировок в странах Сахаро-Сахельского региона.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в рамках Петербургского международного экономического форума заявила, что Украина, проигрывая конфликт с Россией, решила стимулировать террористическую активность в африканских государствах, открыв там второй фронт, передает ТАСС. Она уточнила, что в СМИ Сахаро-Сахельского региона появились сообщения о прямом участии украинских спецслужб в подготовке террористов, действующих на этой территории.

    Захарова отметила, что малийские и буркинийские новостные порталы недавно сообщили о помощи украинской разведки террористической группировке «Группа поддержки ислама и мусульман», совершившей 30 мая нападение на военных Мали в регионе Куликоро. По ее словам, Украина отступает под натиском Вооруженных сил России, но пытается дестабилизировать ситуацию в дружественных России африканских странах.

    Дипломат напомнила, что Киев ранее признавал контакты с африканскими террористами: соответствующие заявления публично делали пресс-секретарь Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов и посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров. В июле 2024 года в Мали, по словам Захаровой, был совершен теракт против колонны военных, а позже власти Мали и Нигера разорвали отношения с Киевом.

    Захарова также указала, что правительство Мали, Нигера и Буркина-Фасо обратились в Совет Безопасности ООН с требованием отреагировать на поддержку киевским режимом терроризма, и подчеркнула отсутствие реакции со стороны западных стран на обвинения в адрес Украины.

    Ранее СМИ сообщили, что после серии дерзких атак дронами по российским военным базам на Украине усиливается ставка на тайные операции спецслужб, включая диверсии и удары за пределами фронта против союзников России.

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    18 июня 2025, 20:50 • Видео
    Трамп хочет добить Иран

    Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

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    19 июня 2025, 20:56 • Новости дня
    Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками Украины

    Геннадий Шаповалов стал новым командующим Сухопутными войсками ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Главнокомандующий Украины назначил Геннадия Шаповалова руководить Сухопутными войсками после отставки предыдущего командующего.

    Владимир Зеленский назначил Геннадия Шаповалова новым командующим Сухопутными войсками ВСУ, передает ТАСС. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Украины.

    В документе говорится: «Назначить Шаповалова Геннадия Николаевича командующим Сухопутными войсками ВСУ». До этого должность занимал Михаил Драпатый.

    Михаил Драпатый подал в отставку 1 июня. Причиной стала гибель 12 военнослужащих и ранение более 60 в результате удара по учебному подразделению ВСУ в Днепропетровской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель украинской оперативно-тактической группировки «Донецк» Александр Тарнавский покинул свою должность.

    Бывший командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый ушел в отставку на фоне конфликта с Александром Сырским и борьбы за должность главнокомандующего.

    Офис президента Украины планирует отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля и замену всего состава правительства.

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    19 июня 2025, 16:20 • Новости дня
    ВСУ начали привлекать подростков к боевым действиям под Купянском

    Командир подразделения «Ахиллес» обещал подросткам деньги за работу с БПЛА

    ВСУ начали привлекать подростков к боевым действиям под Купянском
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Подразделение ВСУ агитирует подростков управлять беспилотниками у линии фронта в Харьковской области, привлекая их обещаниями выплат, которые не исполняются.

    Как передает ТАСС, командир украинского подразделения «Ахиллес» Федоренко Юрий Сергеевич дал указание подчиненным привлекать к боевым действиям лиц младше 18 лет на фоне наступления ВС РФ на Купянском направлении.

    По словам замглавы ВГА Харьковской области по обороне и безопасности Евгения Лисняка, подростков используют в качестве операторов разведывательных дронов, для чего достаточно навыков управления FPV-дронами.

    «На фоне активного продвижения ВС РФ на Купянском направлении командир «Ахиллеса» Федоренко Юрий Сергеевич приказал подчиненным проводить агитацию среди лиц младше 18 лет с целью их привлечения в ряды незаконных вооруженных формирований в качестве операторов разведывательных дронов», – заявил Лисняк.

    Подросткам обещают выплаты от одной до трех тысяч гривен, однако деньги не выплачиваются. В отношении Федоренко возбуждено уголовное дело по факту вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность и участия в незаконном вооруженном формировании. Он объявлен в розыск, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе во время попытки мобилизации сотрудниками местного военкомата был подстрелен военнослужащий, которого затем доставили в больницу.

    В Ровенской области сотрудники территориального центра комплектования задержали настоятеля храма святой Параскевы канонической Украинской православной церкви Александра Жука.

    Глава центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская заявила о необходимости готовности к мобилизации среди всех совершеннолетних граждан Украины без исключений.

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    20 июня 2025, 00:25 • Новости дня
    Россия без украинского транзита сохранила объем поставок газа в ЕС
    Россия без украинского транзита сохранила объем поставок газа в ЕС
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    После прекращения транзита газа через Украину Россия сохранила объем экспорта газа в Европу за счет увеличения поставок сжиженного природного газа, сообщил вице-премьер России Александр Новак.

    «Россия в этом смысле не проиграла, потому что по прошлому году и в начале этого года мы увеличили объемы поставок сжиженного природного газа в Европу, и, в общем-то, наш баланс практически сохранился по объему поставок на уровне прошлого года», – приводит слова Новака ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».

    Новак пояснил, что отказ от транзита через Украину негативно сказался в первую очередь на европейских потребителях, которым теперь приходится платить больше за сжиженный газ с мировых рынков.

    Новак подчеркнул, что рост цен на электроэнергию и продукцию из газа в ЕС стал прямым следствием политического решения европейских властей.

    Вице-премьер обратил внимание, что сейчас основные поставки российского газа в Европу идут через «Турецкий поток» и ранее созданную инфраструктуру. Кроме того, Россия наращивает экспорт в страны Средней Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона.

    Новак также сообщил, что Россия готова возобновить поставки газа по уцелевшей нитке «Северного потока – 2» в случае интереса со стороны европейских покупателей.

    «Понятно, что это право и выбор Германии и европейских потребителей осуществлять или не осуществлять покупку газа по соответствующей инфраструктуре. В свою очередь Россия готова поставлять, если будет интерес европейских покупателей, мы будем готовы обеспечивать поставки газа по существующей инфраструктуре», – сказал он.

    По словам вице-премьера, только одна нитка «Северного потока – 2» пригодна для эксплуатации, остальные повреждены в результате теракта. Новак напомнил, что трубопровод был построен совместно с европейскими компаниями для обеспечения долгосрочных поставок газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 января Газпром прекратил подачу газа через Украину из-за окончания транзитного соглашения с «Нафтогазом». Евросоюз за четыре года увеличил расходы на импорт сжиженного природного газа из России благодаря росту цен и поставок.

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    19 июня 2025, 12:39 • Новости дня
    Российские войска освободили Новониколаевку в ДНР
    Российские войска освободили Новониколаевку в ДНР
    @ @mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» продвинулись вглубь обороны противника, освободив населенный пункт Новониколаевка в Донецкой народной республике (ДНР).

    Было нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, егерской бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии около пунктов Новосергеевки, Петровского, Гродовки, Красноармейска и Русина Яра ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили до 460 военнослужащих, семь бронемашин, три орудия полевой артиллерии, включая польскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab.

    Между тем подразделения группировки «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ возле Новой Сечи, Алексеевки, Писаревки, Андреевки, Рыжевки и Кондратовки Сумской области.

    На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Удов и Резниково Харьковской области.

    При этом потери ВСУ составили свыше 220 военнослужащих, бронемашина, орудие полевой артиллерии и три склада боеприпасов, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Колодезным, Песчаным, Купянском Харьковской области и Кировском ДНР.

    Противник потерял более 200 военнослужащих, американскую 155-мм гаубицу М777, две станции РЭБ и три склада боеприпасов.

    Подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны у Северска, Выемки, Миньковки, Федоровки, Клебан-Быка и Константиновки ДНР.

    При этом ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, два пикапа, два орудия полевой артиллерии и два склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны поблизости от Поддубного, Веселого ДНР, Гуляйполя Запорожской области и Степового Днепропетровской области.

    ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, две бронемашины и два артиллерийских орудия.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригадам береговой обороны и теробороны около Малой Токмачки, Каменского, Новоандреевки Запорожской области, Антоновки и Никольского Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.

    Уничтожены до 85 военнослужащих противника, станция РЭБ и склад боеприпасов.

    Накануне сообщалось, что российские войска освободили сумскую Новониколаевку и Долгенькое в Харьковской области

    Ранее они освободили Ульяновку в ДНР, а конце прошлой недели освободили Зеленый Кут в ДНР.

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    19 июня 2025, 23:59 • Новости дня
    Зеленский призвал завершить конфликт на Украине до конца президентства Трампа
    Зеленский призвал завершить конфликт на Украине до конца президентства Трампа
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Нужно завершить конфликт на Украине до конца президентства Дональда Трампа в США, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Зеленский призвал к «обмену всех на всех» с Россией и «прекращению огня», а также переговорам «на высшем уровне», сообщают украинские СМИ. По его совам, конфликт «желательно закончить в этот срок президента Трампа».

    Зеленский выразил надежду на помощь Трампа и «влияние США». «Это то, что может помочь. Санкции необходимы. Дипломатия необходима. Безопасность необходима», – сказал он.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским, но вопрос в том, «кто будет подписывать документы». «Подпись должна стоять легитимных властей», – заявил Путин. Также он пояснил, что встреча с Зеленским возможна на завершающем этапе переговоров: «Если это будет какой-то завершающий этап, чтобы не сидеть там и что-то делить бесконечно, а поставить точку».

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    20 июня 2025, 03:59 • Новости дня
    В Швейцарии «разворот» США назвали «катастрофой» для Украины

    Швейцарская NZZ заявила о «катастрофе» для Украины из-за «разворота» США

    Tекст: Антон Антонов

    Отказ Вашингтона от новых поставок вооружения и от финансирования грозит Украине катастрофой, пишет швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung.

    Как пишет Neue Zurcher Zeitung со ссылкой на статистику Кильского института мировой экономики, США «совершили разворот», передает РИА «Новости».

    Издание указывает, что США прежде выступали как «самые главные сторонники украинцев», но с января «Вашингтон не объявил ни об одном новом пакете помощи». «Для Украины это означает катастрофу», – говорится в статье.

    По мнению издания, Европа даже после увеличения объемов поддержки не может компенсировать потери. Подчеркивается, что речь идет не только о деньгах: отдельные вооружения, такие как зенитные комплексы Patriot и ракеты ATACMS, Евросоюз не может предоставить Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британская газета Telegraph заявила, что Украину «бросил» самый могущественный и богатый союзник. Владимир Зеленский заявлял, что опасается прекращения американской военной помощи.

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    19 июня 2025, 13:51 • Новости дня
    Подполье сообщило об уничтожении штаба ВСУ и узла НАТО в Харьковской области

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ударов в Харьковской области разрушены командный пункт ВСУ, узел связи НАТО, а также уничтожены центры диверсантов и склады.

    Командный пункт ВСУ и узел связи НАТО были разрушены в ходе удара по Харьковской области, передает РИА «Новости».

    Как сообщил представитель николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, «пораженные военные объекты ВСУ... В Купянском районе... Разрушен командный пункт... Поражен узел связи НАТО». О других деталях нанесенного удара не сообщается.

    Кроме того, в Лозовском районе Харьковской области уничтожен центр подготовки диверсантов, а также разрушен цех по сборке беспилотников. Лебедев уточнил, что вместе с цехом был ликвидирован и склад с беспилотниками, находившийся на том же объекте.

    А в Богодуховском районе Харьковской области ударом был уничтожен склад боеприпасов и пункт сбора территориальной обороны. Собеседник агентства подчеркнул, что все указанные объекты имели военное значение для ВСУ и использовались для координации и обеспечения сил в регионе.

    Ранее подполье сообщило о ликвидации двух опорных пунктов ВСУ в Харьковской области.

    Россия также нанесла удары по объектам военно-промышленного комплекса ВСУ в Харьковской, Сумской, Черниговской областях, а также в Краматорске.

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    19 июня 2025, 14:02 • Новости дня
    Подполье сообщило об уничтожении базы наемников ВСУ в Шостке

    Подполье сообщило об уничтожении распределительного пункта и базы наемников ВСУ в Шостке

    Tекст: Мария Иванова

    В районе города Шостка уничтожены распределительный пункт подразделений ВСУ и база иностранных наемников, что нарушило переброску резервов и боеприпасов.

    Распределительный пункт ВСУ и база иностранных наемников были уничтожены в районе города Шостка в Сумской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Он уточнил: «Шосткинское направление: 9.15 мск – уничтожение пункта распределения и пополнения подразделений, 14.50 – удар по месту дислокации иностранных наемников».

    По словам собеседника агентства, в результате атак также был ликвидирован опорный пункт ВСУ в Середино-Будском районе. Он отметил, что эти удары позволили сорвать переброску резервов и боеприпасов в регионе, передает РИА «Новости».

    Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр расположен примерно в 30 км от госграницы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.

    Ранее в четверг подполье сообщило об уничтожении штаба ВСУ и узла НАТО в Харьковской области. Подполье также заявило о ликвидации двух опорных пунктов ВСУ в этом регионе.

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    19 июня 2025, 22:47 • Новости дня
    Песков заявил о согласии Путина с идеей продолжения диалога с Украиной

    Tекст: Антон Антонов

    Идею продолжения диалога России и Украины на экспертном уровне поддерживает российский МИД, президент России Владимир Путин согласился с этим, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что «саму идею диалога, продолжение этого диалога на экспертном уровне» поддерживает внешнеполитическое ведомство, передает RT.

    «И с этим согласился президент Путин», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    По словам Пескова, Москва «ориентируется на то, что на следующей неделе уже будет согласована дата проведения третьего раунда консультаций».

    Он указал, что Россия и Украина обменялись проектами меморандумов, и отметил, что нужно «сопоставить реакцию сторон на эти меморандумы».

    Напомним, Путин в рамках Петербургского международного экономического форума провел встречу с руководителями международных информационных агентств. Президент отметил, что Москва хочет завершить конфликт как можно быстрее, лучше – мирным путем. Путин также заявил, что следующий раунд переговоров России и Украины может состояться после 22 июня.


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    19 июня 2025, 12:05 • Новости дня
    Песков заявил об отсутствии понимания у Киева складывающихся реалий

    Tекст: Александра Юдина

    Украине предстоит понять и принять складывающиеся реалии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он подчеркнул, что ситуация изменилась по сравнению с тем, что было три года назад, и украинской стороне необходимо принять эти изменения, передает РБК.

    Песков выразил надежду, что работа переговорщиков будет продолжаться и стороны смогут провести третий раунд переговоров.

    По его словам, Киев пока до конца не осознает новых реалий, но, вероятно, внимательно изучил текст меморандума, который был передан украинской стороне. Этот документ, как отметил представитель Кремля, содержит все новые реалии.

    Ранее президент Владимир Путин объяснил суть демилитаризации Украины. Также глава государства указал на право бывших регионов Украины на отделение от Киева. Кроме того, российский лидер отметил, что ситуация для Украины будет ухудшаться.

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    19 июня 2025, 09:33 • Новости дня
    В Киеве и пяти регионах Украины объявлена воздушная тревога

    Воздушная тревога была объявлена в Киеве и шести регионах Украины

    Tекст: Вера Басилая

    В нескольких областях Украины, включая Киев, объявлена воздушная тревога, сообщили в украинском министерстве цифровой трансформации.

    Власти Украины сообщили о включении сигналов воздушной тревоги в Киеве, а также в Киевской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях и на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, передает РИА «Новости».

    По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога была объявлена почти одновременно во всех указанных регионах примерно в 9:00.

    Ранее сигналы тревоги были включены в Сумской области, где они продолжаются более часа.

    Минобороны сообщило, что ВС России нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса на территории Киевской и Запорожской областей. Для этого использовалось высокоточное оружие наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные беспилотники.

    МВД Украины признало поражение объектов критической инфраструктуры, в том числе в Киеве.

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    19 июня 2025, 12:55 • Новости дня
    ВС России поразили предприятие ВПК Украины и цеха производства ударных БПЛА

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, цехам производства и сборки ударных БПЛА.

    Кроме того удары наносились по местам хранения беспилотников, складам с боеприпасами и горючим, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ, националистов и иностранных наемников в 152 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты семь американских управляемых авиабомб JDAM и 234 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 64 440 беспилотников, 611 ЗРК, 23 963 танка и других бронемашин, 1572 боевые машины РСЗО, 26 372 орудия полевой артиллерии и минометов, 37 029 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне ВС России нанесли поражение цехам производства ударных БПЛА ВСУ. До этого сообщалось, что ВС России поразили склады боеприпасов и материальных средств ВСУ.

    За минувшую неделю ВС России нанесли семь групповых ударов по предприятиям ВПК Украины.

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    20 июня 2025, 00:55 • Новости дня
    При атаке дрона на «Газель» пострадали мирные жители Белгородской области
    При атаке дрона на «Газель» пострадали мирные жители Белгородской области
    @ Официальный Telegram-канал Губернатора Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотника на автомобиль «Газель» в селе Отрадное пострадали двое мирных жителей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Пострадавшие мужчины получили баротравмы и ожоги головы и шеи, они госпитализированы, сообщил Гладков в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Шебекино мирный житель пострадал из-за детонации суббоеприпаса во время покоса травы. Еще один мирный житель пострадал в результате атаки дрона вооруженных сил Украины на многоквартирный дом в этом городе.

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