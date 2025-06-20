Через несколько дней после нападения Израиля на Иран становится ясно, за счет чего первые израильские удары стали столь эффективными. С другой стороны, военная мощь Ирана не сломлена, а Израиль сам ежедневно подвергается ракетным атакам. Что и почему способно стать решающим фактором в военном противостоянии этих держав?0 комментариев
Операторы БПЛА сорвали ротацию и уничтожили автогруппу ВСУ в Запорожской области
Операторы ударных беспилотников 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» уничтожили автогруппу Вооруженных сил Украины, которая осуществляла ротацию на Ореховском направлении, сообщил начальник расчета с позывным «Мартын».
По его словам, удары по автогруппе и личному составу ВСУ были нанесены ночью. Днем того же дня российские военные выявили и поразили позиции противника, также причинив ему потери.
«Стараемся максимально пресечь активность противника, днем и ночью ведем налеты, практически без остановки», – цитирует его РИА «Новости».
Отмечается, что удары наносились практически без перерывов в течение суток, что позволило сорвать ротацию украинских войск на этом участке фронта.
В среду в Минобороны сообщили, что российская армия поразила авиационной бомбой РБК-500 пункт временной дислокации украинских военных у Малой Токмачки в Запорожской области.
Ранее комплекс «Искандер» уничтожил ракетами пункт постоянной дислокации ВСУ у населенного пункта Конотоп в Сумской области.