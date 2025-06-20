Операторы БПЛА сорвали ротацию и уничтожили автогруппу ВСУ в Запорожской области

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, удары по автогруппе и личному составу ВСУ были нанесены ночью. Днем того же дня российские военные выявили и поразили позиции противника, также причинив ему потери.

«Стараемся максимально пресечь активность противника, днем и ночью ведем налеты, практически без остановки», – цитирует его РИА «Новости».

Отмечается, что удары наносились практически без перерывов в течение суток, что позволило сорвать ротацию украинских войск на этом участке фронта.

В среду в Минобороны сообщили, что российская армия поразила авиационной бомбой РБК-500 пункт временной дислокации украинских военных у Малой Токмачки в Запорожской области.

Ранее комплекс «Искандер» уничтожил ракетами пункт постоянной дислокации ВСУ у населенного пункта Конотоп в Сумской области.