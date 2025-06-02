Если исключить излишние требования, внезапно оказывается, что в качестве воздушной платформы можно использовать машину на основе серийного авиалайнера. Фактически это мобилизационный ракетоносец. У нас сейчас таких два в условной серии – это Ту-214 и МС-21.7 комментариев
В Биробиджане стартовали дальневосточные сборы ветеранов спецоперации
В столице Еврейской автономной области собрались 100 лидеров Ассоциации ветеранов спецоперации из регионов Дальнего Востока для обмена опытом и обсуждения поддержки.
Мероприятие прошло в Биробиджане. Открытие сборов посетили врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк, Герой России, представитель президентского управления по общественным проектам Алексей Романов и сенатор, председатель координационного совета Ассоциации ветеранов СВО Алексей Кондратьев, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Мария Костюк обратилась к участникам со словами: «Рада приветствовать вас в Еврейской автономной области... Для наших жителей вы – наглядный пример доблести, служения Отечеству, веры в величие России... Ветераны спецоперации – это наши первые и самые надежные помощники, всегда выполняющие обещания и умеющие держать слово».
Алексей Кондратьев подчеркнул, что сборы служат инструментом для решения социальных проблем ветеранов спецоперации, их поддержки по принципу «равный – равному» и обмену эффективными методами адаптации к гражданской жизни. Он отметил важность того, чтобы ни один ветеран не был забыт, а опыт поддержки стал доступен всем.
На встрече представили платформу «СВОй труд», которая помогает с трудоустройством вернувшихся бойцов. Обсудили лучшие региональные практики и подготовили круглый стол с парламентариями Дальнего Востока и Забайкалья для продвижения законодательных инициатив в поддержку ветеранов спецоперации.
Также участники обсудили создание цифрового архива историй бойцов спецоперации, который реализует Ассоциация ветеранов СВО совместно с национальным центром исторической памяти и фондом «Защитники Отечества» по поручению президента России. Подобные сборы в этом году проходят во всех федеральных округах страны.