Пленные ВСУ сообщили координаты для удара по полигону в Днепропетровской области

Tекст: Александра Юдина

По его словам, украинские военнопленные стали главным источником данных о расположении 239-го общевойскового полигона в Новомосковске Днепропетровской области, по которому был нанесен удар, передает ТАСС.

Кимаковский отметил, что большая часть сдававшихся в плен проходила подготовку как раз на этом полигоне и предоставила сведения не только о его координатах, но и о составе личного состава.

На полигоне готовили резервные силы для обороны западной части ДНР, часть которых была отправлена в состав 141-й пехотной бригады, однако основная часть группировки была ликвидирована при ракетном ударе ВС РФ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска вошли в Днепропетровскую область уже не на одном, а сразу на нескольких участках.