Мы наблюдаем, как заходясь в пафосе своего презрения по отношению к покинутой родине, служители гуманитарной сферы скатываются в откровенное лицемерие. Люди будто становятся пародией на самих себя, и пародией на литературных персонажей одновременно.0 комментариев
Пленные ВСУ сообщили координаты для удара по полигону в Днепропетровской области
Военнопленные украинской армии предоставили информацию о расположении военного полигона, где проходили подготовку резервные силы ВСУ, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
По его словам, украинские военнопленные стали главным источником данных о расположении 239-го общевойскового полигона в Новомосковске Днепропетровской области, по которому был нанесен удар, передает ТАСС.
Кимаковский отметил, что большая часть сдававшихся в плен проходила подготовку как раз на этом полигоне и предоставила сведения не только о его координатах, но и о составе личного состава.
На полигоне готовили резервные силы для обороны западной части ДНР, часть которых была отправлена в состав 141-й пехотной бригады, однако основная часть группировки была ликвидирована при ракетном ударе ВС РФ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска вошли в Днепропетровскую область уже не на одном, а сразу на нескольких участках.