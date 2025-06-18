  • Новость часаГубернатор заверил в возвращении Херсона из «украинского плена»
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    Удар по ангару с БПЛА в Киеве обнажил социальное расслоение на Украине
    Мерц заявил о вступлении Украины в НАТО после конфликта с Россией
    СБУ объявила в розыск Григория Лепса
    Израильские военные забрали машину у Макаревичей
    В Петербурге стартовал ПМЭФ
    Иран похвастался контролем над небом Израиля
    Грузия призвала новые власти Сирии отозвать признание Абхазии и Южной Осетии
    Пашинян уволил главу Службы нацбезопасности Армении
    Сенат США отложил введение санкций против России
    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Танцуй, молись, не люби

    Мы наблюдаем, как заходясь в пафосе своего презрения по отношению к покинутой родине, служители гуманитарной сферы скатываются в откровенное лицемерие. Люди будто становятся пародией на самих себя, и пародией на литературных персонажей одновременно.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Украина, Молдавия и Румыния нацелились на Приднестровье

    Европейским глобалистам, которые обязали балканских лидеров принять участие в Одесском саммите, важны не ситуативные интересы Санду и Зеленского, они строят долгосрочные программы по сдерживанию России.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков «Национальное достояние» в поисках новой точки равновесия

    Газпром оказался в эпицентре геополитического шторма, который кардинально изменил ландшафт мирового энергетического рынка и поставил под вопрос десятилетиями выстраиваемую экспортную стратегию.

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    18 июня 2025, 10:18 • Новости дня

    Пленные ВСУ сообщили координаты для удара по полигону в Днепропетровской области

    Tекст: Александра Юдина

    Военнопленные украинской армии предоставили информацию о расположении военного полигона, где проходили подготовку резервные силы ВСУ, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, украинские военнопленные стали главным источником данных о расположении 239-го общевойскового полигона в Новомосковске Днепропетровской области, по которому был нанесен удар, передает ТАСС.

    Кимаковский отметил, что большая часть сдававшихся в плен проходила подготовку как раз на этом полигоне и предоставила сведения не только о его координатах, но и о составе личного состава.

    На полигоне готовили резервные силы для обороны западной части ДНР, часть которых была отправлена в состав 141-й пехотной бригады, однако основная часть группировки была ликвидирована при ракетном ударе ВС РФ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска вошли в Днепропетровскую область уже не на одном, а сразу на нескольких участках.

    18 июня 2025, 01:41 • Новости дня
    Мерц заявил о вступлении Украины в НАТО после конфликта с Россией
    Мерц заявил о вступлении Украины в НАТО после конфликта с Россией
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Власти Германии не исключили, что после завершения конфликта Украина сможет снова претендовать на вступление в ЕС и НАТО, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    По его словам, тема членства Украины в ЕС и НАТО остается актуальной.

    «Украине предложили стать членом Европейского союза. Процесс запущен. Членство НАТО не снято с повестки дня, но в настоящий момент оно не может быть темой для обсуждения, поскольку страна, которая находится в состоянии войны, не может быть принята в НАТО», – приводит слова Мерца в интервью телеканалу ARD ТАСС.

    Он добавил, что в долгосрочной перспективе, все возможно.

    Мерц также заявил, что на саммите G7 старался уговорить президента США Дональда Трампа ужесточить санкции против России, чтобы «убедить помочь закончить эту войну».

    Немецкий канцлер считает, что разрешить украинский конфликт можно только за счет усиления экономического давления на Россию. И сделать это должны США, так как Китай делать этого не будет, заявил Мерц.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп признался, что всякий раз, когда он решается на санкции, он понимает, чем это грозит его собственной стране, поэтому он не сторонник таких мер и не торопится их вводить или усиливать.

    До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, который призвал к новым санкциям против России.


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    17 июня 2025, 20:44 • Новости дня
    Глава курского сельсовета погиб после удара дрона ВСУ

    Глава сельсовета в Белгородской области погиб при атаке дрона на его автомобиль

    Глава курского сельсовета погиб после удара дрона ВСУ
    @ Администрация Гончаровского сельсовета

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате атаки украинского дрона на автомобиль в Ракитянском районе Белгородской области погиб глава Гончаровского сельского совета Александр Гаркавенко.

    Дрон ВСУ целенаправленно атаковал легковой автомобиль, в котором находился Гаркавенко, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

    Инцидент произошел в Ракитянском районе недалеко от села Борисполье. Полученные ранения оказались смертельными, мужчина скончался на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем ранее при обстреле украинскими военными города Шебекино в Белгородской области погиб мирный гражданин. А в Кременной ЛНР в результате атаки дрона ВСУ погибли два жителя.

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    17 июня 2025, 12:55 • Видео
    Израиль против Ирана. Кто победит?

    В войне, которую Израиль начал против Ирана, ему опять сопутствует удача, как это было в случаях с ХАМАС, «Хезболлой» и Сирией.

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    17 июня 2025, 12:40 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины под Киевом и в Запорожье
    ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины под Киевом и в Запорожье
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на вторник ВС Россиии нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в Киевской области и Запорожье.

    Поставленная цель ударов была достигнута. В итоге все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ранее были названы цели российских ударов по аэропорту Киева.

    Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что в Киеве после серии взрывов были повреждены объекты критической инфраструктуры.

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    18 июня 2025, 05:25 • Новости дня
    СБУ объявила в розыск Григория Лепса

    СБУ объявила певца Григория Лепса в розыск за поддержку СВО

    СБУ объявила в розыск Григория Лепса
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Украинские власти объявили певца Григория Лепса в розыск, обвинив его в публичной поддержке спецоперации и обещании вознаграждения российским военным.

    Служба безопасности Украины (СБУ) объявила российского певца Григория Лепса в розыск, сообщает РИА «Новости». По данным украинских властей, исполнитель был внесен в соответствующую базу в марте 2025 года.

    В начале марта ведомство заочно предъявило Лепсу обвинение из-за его публичной поддержки российской спецоперации на Украине. В СБУ отмечают, что поводом послужило обещание певца выплатить российским солдатам по миллиону рублей за уничтоженный танк ВСУ.

    «Лепс был объявлен в розыск 4 марта 2025 года», – уточнило агентство.

    Днем ранее, 3 марта СБУ предъявила артисту заочные обвинения в поддержке СВО и бойцов российской армии.

    СБУ регулярно предъявляет заочные обвинения деятелям из России и преследует их, объявляя в розыск.

    Как писала в апреле газета ВЗГЛЯД, Служба безопасности Украины заочно предъявила новые обвинения российской журналистке Ольге Скабеевой, ее обвинили в якобы посягательстве на территориальную целостность Украины и информационных манипуляциях.

    В конце марта СБУ заочно обвинила по трем статьям и объявила в розыск телеведущего и генерального директора телеканала «Спас» Бориса Корчевникова. В том же месяце актеру Ивану Охлобыстину были предъявлены обвинения по трем уголовным статьям, включая посягательство на территориальную целостность Украины и пропаганду войны.

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    18 июня 2025, 01:11 • Новости дня
    Зеленский пытался выпросить у G7 40 млрд долларов

    Зеленский пытался выпросить у G7 40 млрд долларов

    Зеленский пытался выпросить у G7 40 млрд долларов
    @ Darryl Dyck/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава киевского режима Владимир Зеленский просил у западноевропейских партнеров денег на обеспечение ежегодной поддержки Украины в размере 40 млрд. долларов, о чем он сообщил в своем Telegram-канале.

    «Важно обеспечить 40 млрд долларов США ежегодной бюджетной поддержки для Украины – для нашей устойчивости, для того чтобы наша страна могла держаться дальше. И это должно быть общее решение лидеров G7, включая США», – написал он.

    При этом Зеленский просил о поставках систем противовоздушной обороны (ПВО) и финансировании производства беспилотников-перехватчиков, разработкой которых, по его словам, занимается Киев, передает ТАСС.

    Зеленский ранее заявлял, что опасается прекращения американской военной помощи, надеясь обсудить это с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G7, однако Трамп досрочно покинул саммит, поэтому Зеленский пишет в соцсетях о том, как Украина призывает Трампа «использовать свое реальное влияние» и положить конец войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус объявил о планах увеличить военную помощь Украине после переговоров с Владимиром Зеленским в Киеве. При этом Зеленский заявил, что обострение ситуации между Израилем и Ираном может привести к снижению западной поддержки Киева.

    До этого газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Вашингтон охладел к оружейным сделкам с Зеленским.

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    18 июня 2025, 04:36 • Новости дня
    Макрон на саммите G7 проговорился о «новых беспрецедентных санкциях»

    Tекст: Ирма Каплан

    Французский президент Эммануэль Макрон на полях саммита G7 высказал мнение о том, как «заставить Россию» вернуться за столь переговоров, передает телеканал BFMTV.

    «Мы должны усилить ограничения новыми, беспрецедентными санкциями», – приводит слова Макрона BFMTV.

    По его словам, американский лидер Дональд Трамп согласен с позицией француза, как и со мнением о том, что урегулированию ситуации определенно поможет скоординированные действия не только США, но и стран ЕС и других государств.

    Макрон сообщил, что европейцы и сенаторы США уже приготовили новые рычаги давления на Россию ради мирового соглашения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, правительство Канады после саммита G7 в Кананаскисе разместило на сайте очередной перечень лиц и организаций России, против которых распространены санкции страны.

    Также правительство Британии объявило о расширении ограничительных мер против России, включив в новый санкционный список десять человек и 20 судов.

    МИД Австралии сообщил в среду о санкциях в отношении 60 судов России, которые якобы числятся в так называемом теневом флоте. Глава ведомства Пенни Вонг заявила, что эти суда участвуют в обходе международных санкций против России.

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    18 июня 2025, 06:41 • Новости дня
    Сенат США отложил введение санкций против России

    Semafor: Сенат отложил решение вопроса о санкциях против России до июля

    Сенат США отложил введение санкций против России
    @ Uwe Kazmaier/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Сенат США откладывает планы по введению санкций против России и ее торговых партнеров как минимум до июля, поскольку война между Ираном и Израилем, а также законопроект республиканцев о массовом снижении налогов требует корректировки приоритетов законодателей, пишет портал Semafor.

    Ожидалось, что законопроект о санкциях против России и ее торговых партнеров будет рассмотрен в Сенате в ближайшее время, однако теперь обсуждение перенесли как минимум на июль, пишет портал Semafor.

    «Сенаторы Джон Маккейн, Линдси Грэм (внесен в реестр террористов и экстремистов в России) и конгрессмен Ричард Блюменталь работают над переработанной версией законопроекта, предусматривающей защиту союзников Украины от части санкций за торговлю с Россией. Также планируются технические изменения в тексте документа», – узнало издание.

    Лидер республиканцев в Сенате Джон Тун заявил, что наиболее вероятным сроком возвращения к вопросу о санкциях будет июль.

    «Мы открыты для изменений, мы пытаемся работать с администрацией с точки зрения сроков», – заявил он.

    Даже внесенный в список террористов и экстремистов в России сенатор Грэм отметил, что Сенату «придется немного подождать» с введением антироссийских санкций.

    Сенаторы подчеркивают, что сейчас ключевое внимание уделяется ситуации вокруг Ирана и Израиля. В то же время в Республиканской партии нарастает запрос на новые меры против России из-за разногласий по поводу военной помощи Украине, однако многие не готовы действовать без поддержки президента Дональда Трампа.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лидеры Группы семи собирались обсудить санкции против России во вторник без президента США Трампа, который покинул мероприятие досрочно.

    До этого стало известно, что администрация Трампа прекратила деятельность межведомственной группы, занимавшейся разработкой стратегий «давления на Россию» ради ускорения переговоров с Киевом.

    При этом французский президент Эммануэль Макрон на полях саммита G7 высказал мнение о том, как «заставить Россию» вернуться за столь переговоров.

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    18 июня 2025, 06:10 • Новости дня
    Berliner Zeitung назвала отъезд Трампа с саммита G7 «горьким посланием» Украине

    Berliner Zeitung: Отъезд Трампа с саммита G7 стал «горьким посланием» Зеленскому

    Tекст: Ирма Каплан

    Второй день саммита G7 должен был быть посвящен Украине, и Владимир Зеленский хотел обсудить с американским президентом Дональдом Трампом поставки оружия и гарантии безопасности, однако американец спешно вернулся в Вашингтон и украинские СМИ единогласно заявляют, что теперь совершенно неясно, состоится ли эта встреча вообще.

    Внезапный отъезд Трампа с саммита G7 показывает, что для США конфликт между Израилем и Ираном гораздо более актуален, пишет немецкая Berliner Zeitung.

    Газета отмечает, что последствия для Украины могут быть такими, что США станут инвестировать в возможную смену режима в Тегеране и сосредоточатся на этой цели, а не на поддержке Украины.

    «Для Украины преждевременное возвращение Трампа в Вашингтон является горьким посланием: несмотря на войну и ежедневные атаки России, ситуация на Украине отходит на второй план», – констатирует издание.

    Berliner Zeitung снова задается вопросом, будет ли у Зеленского еще шанс на своевременный разговор с Трампом, пока это вопрос без ответа. Если беседы так и не произойдет, это станет еще одним ударом по Киеву.

    «Это станет еще одним доказательством того, что США думают и действуют в этом кризисе иначе, чем европейцы. Для Вашингтона пожар в Киеве, Одессе и так далее  менее опасен, чем в Тегеране и Тель-Авиве», – резюмирует газета.

    Напомним, Зеленский ранее заявлял, что опасается прекращения американской военной помощи, надеясь обсудить это с Трампом на полях саммита G7, однако американский лидер досрочно покинул саммит.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, FT узнала, что французский президент Эммануэль Макрон заставил американского коллегу гневно высказаться после слов о том, что глава Белого дома возвращается в Вашингтон из-за эскалации на Ближнем Востоке, так как, по словам Трампа, его вызвала гораздо более важная проблема.

    При этом глава киевского режима Владимир Зеленский после саммита заявил, что просил денег у западноевропейских партнеров на обеспечение ежегодной поддержки Украины в размере 40 млрд. долларов.

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    17 июня 2025, 19:56 • Новости дня
    ВСУ нанесли новые удары беспилотниками по Белгородской области

    Беспилотники ВСУ повредили дома, авто и предприятия в Белгородской области

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате серии атак беспилотников в нескольких населенных пунктах Белгородской области повреждены частные дома, автомобили и объекты инфраструктуры.

    В Белгородском районе на хуторе Церковный беспилотник ударил по сельхозпредприятию, пробив кровлю одного из корпусов, а в поселке Октябрьский от детонации дрона поврежден забор частного дома, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

    В Шебекино после атаки беспилотника в двух частных домах выбиты окна, посечены фасады и заборы, пострадали три легковых автомобиля. Второй FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно – повреждены еще две машины. В селе Муром FPV-дрон атаковал частное домовладение, осколки повредили кровлю и фасад.

    В селе Старовщина на грузовой автомобиль также совершен удар дронов – у машины выбиты стекла и посечена кабина. В районе села Волчья Александровка Волоконовского района FPV-дрон сдетонировал на коммерческом объекте и повредил оборудование.

    В Грайвороне беспилотник повредил микроавтобус, выбив боковое стекло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, силы ПВО уничтожили за утро 24 украинских беспилотника над пятью регионами. Посол Мирошник сообщил, что за неделю 14 детей пострадали от беспилотников ВСУ.

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    17 июня 2025, 14:17 • Новости дня
    Песков сообщил об отсутствии понимания по новому раунду переговоров с Украиной

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент отсутствует понимание относительно нового раунда российско-украинских переговоров.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на данный момент нет ясности относительно проведения нового этапа переговоров, передает ТАСС.

    Он уточнил, что, несмотря на отсутствие понимания по следующему раунду, была проведена значительная работа по реализации договоренностей, достигнутых сторонами в Стамбуле. Песков отметил, что этот процесс продолжается, но о новых встречах говорить пока рано.

    Ранее Песков заявил, что вопрос о смене места проведения переговоров между Россией и Украиной на данный момент не поднимался.

    Турецкие власти заявили о готовности организовать встречу делегаций России и Украины при подтверждении готовности сторон.

    Президент России Владимир Путин сообщил Дональду Трампу о намерении Москвы вернуться к переговорам с Киевом после 22 июня.

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    18 июня 2025, 07:36 • Новости дня
    ВС России применили наземные беспилотники «Шанхай» и «Лягушка»

    Tекст: Александра Юдина

    На спецоперации на Украине десантники группировки «Днепр» используют роботизированные внедорожники «Шанхай» и «Лягушка» для доставки боекомплекта, провианта и эвакуации раненых, причем техника легко преодолевает болота глубиной до полуметра благодаря гусеничной основе.

    Наземные беспилотные роботизированные комплексы «Шанхай» и «Лягушка» применяют десантники группировки «Днепр» для доставки боекомплекта и провианта, эвакуации раненых и в качестве ударных средств, передает РИА Новости.

    По словам офицера-десантника с позывным «Мин», основная особенность техники заключается в гусеничном шасси, что позволяет ей преодолевать неровную местность и болота глубиной до полуметра, где колесные аналоги сталкиваются с трудностями.

    Он отметил, что конструкция позволяет использовать два беспилотника в тандеме: на более крупный и проходимый «Шанхай» можно погрузить меньший колесный дрон «Лягушка» и выполнять задачи на больших расстояниях и по сложному рельефу, увеличивая радиус действия подразделений.

    Особенностью «Шанхая» также названа высокая грузоподъемность, позволяющая перевозить до 200 килограммов, что соответствует двум раненым или значительному объему боекомплекта и снаряжения.

    Десантник уточнил, что дроны применяются не только для транспортировки, но и в качестве ударных средств, в том числе для доставки и приведения в действие противотанковой мины ТМ-62 на беспилотнике «Лягушка».

    Он добавил, что подразделения располагают большим разнообразием таких аппаратов, что позволяет оперативно решать боевые задачи и снижать риски для личного состава. Офицер подчеркнул, что бойцы готовы выполнять любые поставленные задачи.

    Ранее ВС России нанесли групповой удар по объектам ВПК Украины под Киевом и в Запорожье.

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    18 июня 2025, 07:25 • Новости дня
    Бойцы группировки «Север» обратили в бегство испаноговорящих наемников ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие Северной группировки войск на направлении Павловка – Новый Путь сразились с испаноговорящими наемниками ВСУ, обратив их в бегство, а выбивая противника из опорных пунктов, морпехи продвинулись на более чем 1,5 км в приграничных лесных массивах.

    «Испаноговорящие наемники ВСУ вступили в стрелковый бой с «Северянами» на направлении Павловка – Новый Путь. Бесстрашным штурмовикам поддержку оказали наши операторы БПЛА и артиллеристы – противник с потерями бежал вглубь Сумской области», – сообщил неофициальный Telegram-канал группировки войск «Северный ветер».

    Там отметили, что в селах Сумской области Бруски и Юрьево, а также в окрестностях Белополья уничтожены артиллерийский и минометный расчеты противника, бронемашина и боевые группы ВСУ.

    «Северяне» добавили, что в пяти контратаках ВСУ задействовали более 40 человек, из которых больше половины были уничтожены, остальные бежали, бросив раненных сослуживцев на поле боя.

    «За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 80 на Сумском и свыше 50 на Теткинском направлениях)», – отмечено в сводке.

    При этом в Волчанске «Северяне» зачистили семь домовладений и выбили противника из нескольких опорных пунктов на направлении Волчанские Хутора.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что наступательные действия развернулись после выхода российских сил на границу Донецкой Народной Республики и Харьковской области, что позволило перейти к освобождению Нового Мира.

    До этого сообщалось, что российские войска сосредоточились на зачистке освобожденных территорий и наращивании сил в районе Волчанска Харьковской области.

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    18 июня 2025, 05:55 • Новости дня
    Марочко сообщил, что российская армия приступила к боям за Новый Мир

    Марочко: Бойцы ВС России начали бои за Новый Мир в Харьковской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Наступательные действия развернулись после выхода российских сил на границу Донецкой Народной Республики и Харьковской области, что позволило перейти к освобождению Нового Мира, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Перейдя административную границу ДНР и Харьковской области, передовые российские отряды заняли новые рубежи и позиции, что позволило начать мероприятия по освобождению населенного пункта Новый Мир», – сообщил он ТАСС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Марочко несколькими днями ранее рассказывал, что российские войска сосредоточились на зачистке освобожденных территорий и наращивании сил в районе Волчанска Харьковской области.

    Кроме того, МИД России сообщал, что прекращено действие соглашения между Россией и Украиной о сотрудничестве приграничных областей, подписанного в 1995 году.

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    17 июня 2025, 12:59 • Новости дня
    ВС России поразили склады боеприпасов и материальных средств ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение складам боеприпасов и материальных средств.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты пять американских управляемых авиабомб JDAM и 233 беспилотников, из них 203 вне зоны проведения спецоперации.

    Всего с начала СВО уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 63 970 беспилотников, 611 ЗРК, 23 935 танков и других бронемашин, 1572 боевые машины РСЗО, 26 280 орудий полевой артиллерии и минометов, 36 950 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне в Минобороны сообщили, что было нанесено поражение предприятию ВПК Украины. В минувшие выходные ВС России поразили цеха производства ударных БПЛА и места их хранения.

    За минувшую неделю ВС России нанесли семь групповых ударов по предприятиям ВПК Украины.

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    17 июня 2025, 12:25 • Новости дня
    Морпехи «Днепра» уничтожили украинскую ДРГ на Тендровской косе

    Tекст: Вера Басилая

    Морские пехотинцы группировки войск «Днепр» уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, пытавшуюся ночью высадиться на Тендровской косе в Херсонской области, сообщил офицер группировки войск «Днепр» с позывным «Икс».

    Офицер с позывным «Икс» сообщил, что морские пехотинцы группировки войск «Днепр» уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, которая пыталась высадиться на Тендровской косе в Херсонской области, передает РИА «Новости».

    По его словам, нынешняя попытка высадки, как и все предыдущие, была полностью отбита, а противник уничтожен. Он уточнил, что ранее противник уже предпринимал аналогичные попытки высадки диверсионных групп на Тендровской косе, которые также были пресечены.

    Военный отметил, что существует предположение, что и эта операция была организована силами ГУР, как и все предыдущие попытки.

    Ранее в феврале украинская разведывательная группа численностью три человека была уничтожена на побережье одного из островов на Днепре.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал попытки высадить диверсионно-разведывательные группы на Тендровской косе бессмысленными.

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    Сможет ли золото заменить доллар в качестве мировой валюты

    Все чаще звучат прогнозы о том, что роль доллара в мировой финансовой системе будет снижаться, а вместо него валютные резервы будут накапливаться в золоте. Обсуждается даже идея о возвращении к золотому стандарту и межгосударственным «золотым» расчетам. Насколько реальны такие сценарии и что мешает золоту прямо сейчас снова стать главной валютой планеты? Подробности

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    Россия сохранила шанс для дипломатии между Ираном и Израилем

    На фоне обострения конфликта между Израилем и Ираном Владимир Путин провел серию телефонных разговоров с лидерами противоборствующих сторон и Дональдом Трампом. В Москве и Вашингтоне отмечают, что стороны готовы вернуться к переговорному процессу. Однако, как считают эксперты, для этого главе Белого дома необходимо проявить ответственный подход и воспользоваться своим влиянием на Израиль. Подробности

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    Удар по ангару с БПЛА в Киеве обнажил социальное расслоение на Украине

    В украинском обществе разгорается новый скандал: граждане винят комика Сергея Притулу в ударе ВКС России по ангару Национального авиационного университета в Киеве. Отмечается, что объект был обстрелян после того, как Притула выложил в интернет фото БПЛА, хранящихся на этом складе. Почему Притуле, скорее всего, удастся избежать наказания за проступок, хотя простых украинцев садят в тюрьму за меньшее? Подробности

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    Вашингтон охладел к оружейным сделкам с Зеленским

    Президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит «Группы семи» и сорвал переговоры с Владимиром Зеленским, который специально прилетел для этого в Канаду. Его визит готовился Киевом заранее: на сей раз Украина хотела просить Вашингтон не о бесплатных поставках оружия, а планировала обсудить закупку вооружений. Как говорят эксперты, Трамп намеренно вернулся в Вашингтон, чтобы не давать Зеленскому никаких гарантий и новых обещаний. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Израиль против Ирана. Кто победит?

      В войне, которую Израиль начал против Ирана, ему опять сопутствует удача, как это было в случаях с ХАМАС, «Хезболлой» и Сирией.

    • Война против Трампа началась

      14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

    • Новые санкции: насколько сбрендила Европа?

      Еврокомиссия анонсировала очередной пакет антироссийских санкций. В нем есть новшества, есть выстрелы в собственную ногу, а есть и потенциально опасные для России моменты.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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