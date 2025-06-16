Мантуров рассказал о подготовке проекта новой дальневосточной верфи

Tекст: Ольга Иванова

Мантуров подчеркнул: «Что касается дальневосточной верфи – это, действительно, еще в проекте. Пока готовится технико-экономическое обоснование, до конца года ОСК должна представить этот проект для последующего рассмотрения».

Он добавил, что судьба проекта во многом будет зависеть от экономической ситуации, рыночных условий и макроэкономики в целом, передает РИА «Новости».

В сентябре 2024 года Мантуров отмечал, что на строительство новой верфи потребуется более 200 млрд рублей, а основным источником финансирования выступает ВТБ. Тогда же ОСК представила президенту России Владимиру Путину площадку для будущей верфи в бухте Промежуточная во Владивостоке. Объект рассчитан на развитие морского торгового флота.



