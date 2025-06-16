Пиар всегда был сильной стороной Запада. Именно пиаром удобнее всего перекрыть горький вкус неудачи. Поражение как бы нивелирует героизм тех, кто дрался насмерть, но в итоге проиграл, а это неправильно.0 комментариев
Мантуров рассказал о подготовке проекта новой дальневосточной верфи
Объединенная судостроительная корпорация завершает технико-экономическое обоснование для создания крупной верфи на Дальнем Востоке, проект планируется рассмотреть до конца года, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).
Мантуров подчеркнул: «Что касается дальневосточной верфи – это, действительно, еще в проекте. Пока готовится технико-экономическое обоснование, до конца года ОСК должна представить этот проект для последующего рассмотрения».
Он добавил, что судьба проекта во многом будет зависеть от экономической ситуации, рыночных условий и макроэкономики в целом, передает РИА «Новости».
В сентябре 2024 года Мантуров отмечал, что на строительство новой верфи потребуется более 200 млрд рублей, а основным источником финансирования выступает ВТБ. Тогда же ОСК представила президенту России Владимиру Путину площадку для будущей верфи в бухте Промежуточная во Владивостоке. Объект рассчитан на развитие морского торгового флота.