Когда рефрижераторы с телами погибших солдат ВСУ прибыли на границу, украинская сторона отказалась их принимать. За 6 тыс. погибших Украина должна выплатить их семьям около 2 млрд долларов. Денег нет, но существует и политическое измерение проблемы.3 комментария
Стало известно о новых приоритетах фонда «Защитники Отечества»
Совет фонда «Защитники Отечества» определил ключевые направления поддержки
В Москве подвели итоги работы фонда «Защитники Отечества» и расширили перечень задач, уделив особое внимание взаимодействию с ветеранами и их семьями.
Заседание Наблюдательного совета Государственного фонда «Защитники Отечества» прошло в Москве, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
За два года с момента основания фонд сформировал комплексную систему соцподдержки ветеранов и семей участников спецоперации на Украине. Более 96% поступающих обращений фонда решаются положительно.
Особо востребованными направлениями помощи стали оформление социальных выплат, юридическая поддержка и выдача удостоверений ветеранов боевых действий и семей погибших героев.
Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко отметил: «Все они, многократно обращаясь в фонд, отмечают оказание не просто консультативной и информационной помощи, но и поддержки во всех вопросах. Ветераны получают реальные результаты, это значит, что они удовлетворены оказанной помощью».
По данным ВЦИОМ, 68% россиян считают себя хорошо информированными о деятельности фонда, а работу организации поддерживают 54% опрошенных. Среди ветеранов уровень информированности и доверия еще выше: 94,6% знают о фонде, 88% доверяют его работе.
Председатель фонда Анна Цивилева рассказала, что за каждым обратившимся закрепляется социальный координатор, а среди 4000 координаторов свыше тысячи – сами участники СВО или их близкие. Новый этап работы фонда включает поддержку военных с инвалидностью, расширение помощи семьям пропавших без вести и внедрение государственной информационной системы для эффективного взаимодействия с ветеранами.
Анна Цивилева подчеркнула, что многие ветераны, получив помощь, становятся сотрудниками фонда или постоянными партнерами организации.