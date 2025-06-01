Украинская сторона публичным раскрытием информации о своей спецоперации посылает сигнал: «на территории России есть еще такие схроны БПЛА». На завтрашних переговорах украинская делегация попытается разыграть эту карту.0 комментариев
Губернатор Амурской области опроверг удары БПЛА по авиабазе «Украинка»
Власти Амурской области сообщили, что на авиабазу «Украинка» и близлежащие населенные пункты атаки беспилотников не зафиксировали.
Информация о том, что на авиабазу «Украинка» в Амурской области был нанесен удар с использованием беспилотников, не подтверждается. Губернатор региона Василий Орлов заявил в Telegram-канале, что «ударов с использованием БПЛА на авиабазу «Украинка» и населенные пункты допущено не было. Ситуация находится под контролем».
Он уточнил, что 1 июня на трассе «Чита – Хабаровск», в районе поселка Серышево, произошло возгорание прицепа грузового автомобиля. В результате инцидента водитель получил травмы, пожар был оперативно ликвидирован.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Минобороны России ранее заявили, что атаки с применением FPV-дронов были совершены киевским режимом на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.