Участники конкурса «Это у нас семейное» помогли десяткам детей

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению, поступившему в газету ВЗГЛЯД, проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» объединил тысячи семей, которые занимаются защитой прав детей, передает этосемейное.рф. Финалистка первого сезона Таслия Икрамовна из Марий Эл руководит объединением «Возьмемся за руки, друзья!», где дети с инвалидностью социализируются через совместные занятия с волонтерами.

Икрамовна объяснила: «Для ребенка с инвалидностью доброволец становится другом, с которым можно поделиться своими переживаниями и просто пообщаться. Между ними формируются отношения, основанные на доверии и взаимопонимании. В объединении мы не ставим задачу научить этих детей читать, писать и считать. Мы помогаем им в социализации через творческие занятия и общение. Благодаря этому дети начинают произносить слова, выполнять самостоятельно действия, которые никогда ранее не делали, проявлять активность в коллективе».

Особенность программы – совместная работа детей с инвалидностью и здоровых сверстников. Семье Икрамовой помогают внуки, которые стали активными волонтерами. Они отмечают, что взаимопомощь делает общество более открытым и доброжелательным.

Семья Рахманиных и Пермяковых из Магнитогорска воспитала троих кровных детей и десятерых приемных. Для быстрой адаптации новую семью объединил любительский театр, который показывает спектакли детям из детских домов. Мама Марина отметила: «Крепкая семья – это крепкая страна».

Их опыт стал примером для пятнадцати семей, которые также взяли детей на воспитание. Рахманины делятся опытом на форумах и в школах, поддерживают новые семьи советами.

Многодетные родители Татьяна и Игорь Соловьевы из Калининградской области воспитывают двадцать три ребенка и планируют создать региональное сообщество приемных родителей для обмена опытом.

Семья Сергейкиных из Красноярского края, воспитывающая дочь с особенностями здоровья, считает, что семейные конкурсы помогают социализации и открывают новые возможности для родителей и детей.

Регистрация семейных команд на новый сезон конкурса продлится до 27 июля. Победителей ждут сертификаты на улучшение жилищных условий и семейные путешествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин назвал продвижение семейных ценностей и повышение благосостояния граждан главными приоритетами страны.