Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.0 комментариев
Путин заявил об укреплении отношений России и Бразилии
Президент России Владимир Путин отметил поступательное развитие отношений между Москвой и Бразилиа.
На встрече с бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силвой в Кремле Путин подчеркнул, что сотрудничество двух стран укрепляется благодаря совместной работе на высшем уровне, передает ТАСС. «Наши отношения развиваются поступательно, постоянно поддерживаются контакты на высоком уровне. Вы всегда находите возможность лично принимать российских представителей, когда они приезжают в Бразилию с рабочими визитами», – сказал глава российского государства.
Путин заявил, что намерен обсудить с президентом Бразилии дальнейшее взаимодействие двух государств на международной арене.
Напомним, в пятницу президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прибыл в Кремль для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее Путин встретился в Кремле с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом, главой Кубы Мигелем Диас-Канелем, лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.