Полиция задержала 30 пропалестинских протестующих после захвата университета в Сиэтле

В Сиэтле задержали около 30 пропалестинских протестующих после захвата университета

Tекст: Евгения Караваева

Около 30 пропалестинских активистов задержала полиция после захвата учебного корпуса Вашингтонского университета в Сиэтле, передает ТАСС.

Представитель вуза Виктор Балта сообщил, что протестующие обвиняются в незаконном проникновении, уничтожении имущества, нарушении общественного порядка и сговоре с целью совершения этих правонарушений. По его словам, участники акции блокировали входы, поджигали мусорные контейнеры и создавали опасную обстановку.

Правительство США объявило о начале расследования инцидента. Межведомственная группа, в которую войдут представители министерств образования, здравоохранения и социальных служб проверит недавние случаи антисемитского насилия в Вашингтонском университете и его филиалах, говорится в заявлении Минобразования США.

Ранее телеканал ABC News уточнил, что активисты захватили здание накануне его закрытия в 17.00 по местному времени. Группа, называющая себя «Объединение студентов, выступающих за палестинское равенство и возвращение», потребовала от вуза разорвать связи с авиаконцерном Boeing, который поставляет вооружения Израилю, и прекратить его влияние на учебный процесс.

С начала 2024 года американские университеты стали центрами пропалестинских протестов, спровоцированных вооруженным конфликтом в секторе Газа. Эти акции сопровождались задержаниями активистов, столкновениями с полицией и участниками произраильских демонстраций. Протестующие требуют прекратить финансовую поддержку Израиля со стороны США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пропалестинские активисты в Амстердаме пытались сорвать акцию памяти о Второй мировой войне. Политик Вилдерс в Нидерландах призвал выдать протестующим билет в один конец в Газу. А в Нью-Йорке у Метрополитен-музея пропалестинские активисты также провели акцию, часть из них пыталась прорваться через ограждения.