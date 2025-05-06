Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож на Штирлица.8 комментариев
Силы ПВО сбили 57 украинских БПЛА над шестью регионами Россиии
Минобороны сообщило об уничтожении 57 украинских БПЛА над шестью регионами России
Российские силы ПВО перехватили и уничтожили 57 украинских беспилотников над шестью регионами, включая Брянскую, Курскую и Орловскую области, сообщило Министерство обороны России.
Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, 6 мая после 18:40 мск силы противовоздушной обороны сбили и перехватили 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным Минобороны, из них 31 БПЛА был уничтожен в Брянской области, 14 – в Курской области, семь – в Орловской области.
Кроме того, два беспилотника были сбиты над Калужской областью, еще два – над Рязанской областью. Один украинский БПЛА был уничтожен над территорией Республики Крым, уточнили в Минобороны.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что все перехваченные цели относились к самолетному типу беспилотников. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.
В аэропортах Внуково и Домодедово ввели временные ограничения. Российские силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа в небе над Московской областью.
Ранее ПВО уничтожила 19 летевших на Москву беспилотников. ПВО также сбила 13 украинских дронов над тремя регионами ЦФО.