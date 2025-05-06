Силы ПВО сбили 57 украинских БПЛА над шестью регионами Россиии

Минобороны сообщило об уничтожении 57 украинских БПЛА над шестью регионами России

Tекст: Вера Басилая

Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, 6 мая после 18:40 мск силы противовоздушной обороны сбили и перехватили 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным Минобороны, из них 31 БПЛА был уничтожен в Брянской области, 14 – в Курской области, семь – в Орловской области.

Кроме того, два беспилотника были сбиты над Калужской областью, еще два – над Рязанской областью. Один украинский БПЛА был уничтожен над территорией Республики Крым, уточнили в Минобороны.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что все перехваченные цели относились к самолетному типу беспилотников. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.

В аэропортах Внуково и Домодедово ввели временные ограничения. Российские силы ПВО уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа в небе над Московской областью.

Ранее ПВО уничтожила 19 летевших на Москву беспилотников. ПВО также сбила 13 украинских дронов над тремя регионами ЦФО.

