Захарова заявила о цели по искоренению человеконенавистнической идеологии на Украине

Tекст: Вера Басилая

По словам Захаровой, Россия была вынуждена начать специальную военную операцию для недопущения превращения Украины в плацдарм для агрессии против России, передает ТАСС.

Захарова подчеркнула, что Украина была захвачена неонацистским режимом, а цели спецоперации, как неоднократно отмечалось руководством страны, обязательно будут достигнуты.

Дипломат заявила, что «человеконенавистническая идеология будет выкорчевана», потому что это является долгом перед поколениями победителей в Великой Отечественной войне.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Евросоюз проводит политику ремилитаризации и подготовки к войне по аналогии с действиями Третьего рейха.

Президент России Владимир Путин заявил, что у России достаточно сил и средств для доведения начатой в 2022 году специальной военной операции до логического завершения.