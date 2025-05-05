«Международная» составляющая празднования Дня Победы достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». К нам приедут руководители больших и малых стран с самых разных континентов. Мы не варимся в своем соку, у нас есть партнеры по всему миру – и мы ими дорожим. И с удовольствием разделим с ними наш священный день.0 комментариев
Глава Роскосмоса заявил о приоритетности контрактов по ракетам «Ангара»
Глава Роскосмоса Баканов заявил о приоритетности контрактов по ракетам «Ангара»
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов выделил выполнение контрактов по производству ракет «Ангара» как одно из главных направлений работы.
Производство ракет семейства «Ангара» является одной из приоритетных задач для Центра Хруничева, заявил Баканов в ходе визита на предприятие, передает ТАСС. Он подчеркнул, что выполнение обязательств по государственным контрактам с Министерством обороны России и Роскосмосом по выпуску ракет-носителей различных модификаций должно оставаться главным направлением работы.
На рабочем совещании Баканов официально представил коллективу нового генерального директора Центра Хруничева Дениса Денискина, отметив его профессионализм и богатый опыт. Кроме того, глава госкорпорации обозначил ключевые вопросы, которые предстоит решить предприятию в ближайшей и среднесрочной перспективе.
Ракеты «Ангара» предназначены для замены старых носителей «Протон-М» и используют экологически чистые компоненты топлива: керосин и жидкий кислород.
В марте ВКС России успешно осуществили запуск ракеты-носителя «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк в Архангельской области, которая вывела на орбиту военные спутники.