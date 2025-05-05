Глава Роскосмоса заявил о приоритетности контрактов по ракетам «Ангара»

  • Новость часаВ перестрелке в Махачкале погибли полицейские
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европа напугана посылками из Китая
    Опубликованы кадры отражения попытки прорыва ВСУ в районе Теткино Курской области
    Маск удивился состоянию британского флота в сравнении с ВМФ России
    Зурабишвили уличили в чудовищной неграмотности в публикации о «засильи русских в Грузии»
    Путин: Москва заняла второе место в мире среди мегаполисов по ППС
    Кремль спросили о возможном участии военных КНДР в параде 9 Мая
    Страны Прибалтики начали строительство линии обороны на границе с Россией
    Стало известно о планах ЕС полностью отказаться от газа из России до 2028 года
    Автомобилистам Москвы рекомендовали отказаться от поездок на летней резине
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв День Победы показывает не-изоляцию России

    «Международная» составляющая празднования Дня Победы достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». К нам приедут руководители больших и малых стран с самых разных континентов. Мы не варимся в своем соку, у нас есть партнеры по всему миру – и мы ими дорожим. И с удовольствием разделим с ними наш священный день.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Почему прозападная идеология несовместима с памятью о Победе

    То, что для них было семейной драмой, для нас стало вопросом существования нашей страны и нашего народа. А вот по этому вопросу между тогдашним Гитлером и каким-нибудь сегодняшним Макроном нет принципиальных разногласий: разумеется, хорошо бы этих русских оттеснить куда-нибудь подальше – за Волгу, за Урал, в Сибирь.

    0 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Технократы – мотор американского консервативного поворота

    За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.

    2 комментария
    5 мая 2025, 14:14 • Новости дня

    Глава Роскосмоса заявил о приоритетности контрактов по ракетам «Ангара»

    Глава Роскосмоса Баканов заявил о приоритетности контрактов по ракетам «Ангара»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов выделил выполнение контрактов по производству ракет «Ангара» как одно из главных направлений работы.

    Производство ракет семейства «Ангара» является одной из приоритетных задач для Центра Хруничева, заявил Баканов в ходе визита на предприятие, передает ТАСС. Он подчеркнул, что выполнение обязательств по государственным контрактам с Министерством обороны России и Роскосмосом по выпуску ракет-носителей различных модификаций должно оставаться главным направлением работы.

    На рабочем совещании Баканов официально представил коллективу нового генерального директора Центра Хруничева Дениса Денискина, отметив его профессионализм и богатый опыт. Кроме того, глава госкорпорации обозначил ключевые вопросы, которые предстоит решить предприятию в ближайшей и среднесрочной перспективе.

    Ракеты «Ангара» предназначены для замены старых носителей «Протон-М» и используют экологически чистые компоненты топлива: керосин и жидкий кислород.

    В марте ВКС России успешно осуществили запуск ракеты-носителя «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк в Архангельской области, которая вывела на орбиту военные спутники.

    5 мая 2025, 11:03 • Новости дня
    Маск удивился состоянию британского флота в сравнении с ВМФ России
    Маск удивился состоянию британского флота в сравнении с ВМФ России
    @ AP/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский предприниматель Илон Маск обратил внимание в соцсети X на материал о положении британского флота, который некогда был грозой морей, а теперь состоит из девяти боевых кораблей, в то время как Россия адаптирует флот и морскую стратегию под текущие задачи.

    Россия модернизирует свой военно-морской флот и адаптирует военно-морскую стратегию, тогда как Королевским военно-морским силам Великобритании, некогда владевшим морями, теперь требуется едва ли не разрешение на патрулирование Атлантики, говорится в посте о собирающих пыль в доках британский кораблях, на который обратил внимание в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) американский предприниматель Илон Маск.

    «Что случилось с хваленым британским флотом?» – написал он в репосте заметки из газеты Responsible Statecraft, которую разместил онлайн-инфлюэнсер и ведущий одного из крупнейших шоу в соцсети X Марио Науфал.

    В материале газеты дается сравнение российского и британского флотов, и не в пользу последнего. Автор материала критикует Великобританию, которая отправила четыре корабля, включая авианосец, в мировое турне «посмотрите на нас», оставив девять боеготовых кораблей для защиты внутренних вод. Всего девять – больше в стране нет.

    «Некоторые из их других кораблей стоят в сухих доках и собирают пыль. Один эсминец не выходил в море с 2017 года. Еще одна подлодка «ремонтировалась» в течение двух лет… А те два больших британских десантных корабля? Законсервированы», – негодует издание. И это происходит в период, когда Россия совместно с Китаем и Ираном проводит глобальные военно-морские учения, пишет Responsible Statecraft.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Санкт-Петербурге в апреле прошла церемония спуска на воду десятого тральщика серии 12700, получившего имя в честь города Полярный.

    До этого газета ВЗГЛЯД выясняла, какие морские беспилотники нужны ВМФ России прежде всего.

    Коментарии (13)
    4 мая 2025, 18:33 • Новости дня
    Эксперт: Посещение парада Победы стало для Фицо делом чести

    Политолог Козюлин: Посещение парада Победы стало для Фицо делом чести

    Эксперт: Посещение парада Победы стало для Фицо делом чести
    @ AP/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    В конечном счете все люди подвержены влиянию случайностей, и в этом плане Роберту Фицо стоит выразить уважение: несмотря на проблемы со здоровьем, он все же поедет на парад Победы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Козюлин. Ранее словацкий премьер Роберт Фицо подтвердил готовность приехать в Москву на 9 Мая.

    «Премьер-министр Словакии Роберт Фицо всегда был человеком слова. Не думаю, что его внезапная болезнь была связана с попыткой отказаться от участия в параде Победы на Красной площади. В конечном счете, плохое самочувствие всегда настигает людей не вовремя. И неважно кто ты: офисный сотрудник или глава государства», – заметил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «К тому же, если Фицо и вправду хотел воздержаться от поездки в Москву, зачем так быстро менять свое мнение? Это очень серьезно бьет по его публичному образу. Так что стоит отдать ему должное: человек действительно постарался быстро встать на ноги, чтобы выполнить данное ранее обещание», – отмечает он.

    «Конечно, в Евросоюзе его за данный шаг раскритикуют. Но конкретных рычагов давления против Фицо Брюссель не имеет. Ведь если та же Урсула фон деря Ляйен начнет угрожать ему чем-то существенным, это может смутить даже самых верных ее последователей. Все-таки какие-то области самостоятельной политики члены ЕС должны сохранять», – подчеркивает собеседник.

    «Что касается резкой реакции в сторону украинского лидера, то словацкого премьера, конечно, раздражают неумелые попытки Владимира Зеленского запугать международных лидеров, готовых отправиться в Москву. К тому же, у них давно имелись серьезные противоречия. Лишний раз указать на некорректность высказываний оппонента Фицо не откажется», – заключил Козюлин.

    Ранее словацкий премьер Роберт Фицо подтвердил готовность приехать в Москву на парад Победы. По его словам, вместе с ним в Россию направятся двое студентов республики, которых он лично выберет. Кроме того, в столицу РФ также прибудут несколько депутатов парламента страны, однако их программа пребывания будет несколько отличаться.

    Напомним, в субботу портал Tvnoviny сообщил, что Фицо в последнюю неделю несколько раз отменял запланированные встречи по состоянию здоровья. В частности, он не принял участия в первомайских торжествах, не появился на установке майского дерева в деревне Вельки-Залужи. В связи с этим некоторые наблюдатели стали говорить о невозможности его поездки в Россию.

    Тем не менее, Фицо свое участие подтвердил. Он также раскритиковал Владимира Зеленского за его угрозы в сторону международных лидеров, планирующих посетить Москву. «Это невиданно. По-моему, это смешно», – подчеркнул премьер.

    Коментарии (0)
    2 мая 2025, 15:39 • Видео
    Украинские изуверы против русских детей

    Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    Коментарии (2)
    5 мая 2025, 03:14 • Новости дня
    Миронов потребовал проверки выдачи жилья мигрантам за государственный счет

    Миронов направил письмо в Генпрокуратуру с просьбой проверить субсидии мигрантам

    Tекст: Денис Тельманов

    Сергей Миронов обратился к генеральному прокурору с просьбой проверить законность предоставления мигрантам государственных жилищных субсидий и сертификатов.

    Как передает ТАСС, председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов направил письмо генеральному прокурору России Игорю Краснову. В документе депутат просит поручить региональным прокуратурам проверить законность выдачи мигрантам жилищных субсидий, сертификатов и действий должностных лиц, обеспечивающих права граждан России.

    В письме Миронов отмечает, что за последнее время участились случаи незаконного получения субсидий на жилье и жилищных сертификатов новыми гражданами России. Политик подчеркивает, что подобная практика распространилась по всей стране и вызывает серьезную обеспокоенность, поскольку жилье выделяется бывшим мигрантам за счет государственного бюджета и в обход коренных жителей, которые годами не могут улучшить жилищные условия.

    По словам Миронова, механизм предоставления жилищных сертификатов остается непрозрачным – списки получателей скрываются от общественности. Депутат указал, что эта сфера становится все более криминализированной, а коррупционные риски возрастают.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рост миграции ускоряет повышение цен на недвижимость, увеличивает рентные платежи и ухудшает обеспеченность жильем.

    Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить выдачу субсидии на жилье семье мигрантов в Мытищах после общественного резонанса.

    Депутаты Государственной думы Владислав Даванков и Сардана Авксентьева предложили ограничить долю мигрантов в некоторых районах до десяти процентов от числа жителей.

    Коментарии (11)
    5 мая 2025, 05:51 • Новости дня
    Суд отказал Чубайсу в снятии ареста на активы

    Суд счел, что снятие ареста с активов Чубайса приведет к выводу их за рубеж

    Суд отказал Чубайсу в снятии ареста на активы
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Арбитражный суд Москвы признал, что Анатолий Чубайс и еще семь фигурантов дела могут вывести арестованные активы из страны при снятии ограничений.

    Чубайс и другие ответчики не заинтересованы в сохранении своих активов в России и могут их вывести за границу в случае снятия ареста. Такое определение вынес Арбитражный суд, отказав снять арест с активов подозреваемых.

    В определении указано, что часть фигурантов дела находится за пределами России, а в отношении некоторых возбуждены уголовные дела. В частности, Чубайс и Удальцов покинули Россию, Киселев объявлен в международный розыск, а Подольский арестован.

    Ранее Анатолий Чубайс направил в суд ходатайство о снятии ареста со своих активов. Арбитражный суд Москвы наложил арест на денежные средства и иное имущество Чубайса и еще семи человек на сумму 5,6 млрд рублей по иску «Роснано».

    Согласно документам суда, «Роснано» требует взыскать с Чубайса, Удальцова, Киселева, Подольского, Пихои, Пимкина, Аветисяна, Тычинина убытки на 3,892 млрд рублей и более 20 млн долларов в рублях по курсу ЦБ РФ. Кроме того, под арест попало имущество близких родственников обвиняемых.

    Ранее суд арестовал имущество топ-менеджеров управляющей компании «Роснано» по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Арестованы управляющий директор по финансам Артур Галстян, директор по методологии учета Марина Касенкова и бывший замглавы «Роснано» Подольский.

    Следствие считает, что в 2017 году злоумышленники сфальсифицировали отчетность для сокрытия убытков, чтобы получить господдержку и избежать отзыва государственных гарантий. В результате, в 2022–2024 годах государство выделило «Роснано» более 43 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы принял решение наложить арест на активы Анатолия Чубайса и семи других человек на сумму 5,6 млрд рублей по иску компании «Роснано», в отношении бывшего главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса начато исполнительное производство с применением мер по аресту имущества, а сам Чубайс обратился в Арбитражный суд Москвы с просьбой снять арест с его активов и счетов.

    Коментарии (12)
    5 мая 2025, 11:55 • Новости дня
    Индия провела имитацию боя двух спутников в космосе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе апрельской миссии SpaDeX два индийских спутника провели маневр на скорости почти 29 тыс. км/час, отрабатывая элементы космического боя на орбите.

    Индийская организация космических исследований (ISRO) провела в апреле имитацию боя между двумя спутниками в рамках миссии SpaDeX, передает ТАСС.

    Как сообщает телеканал NDTV, к эксперименту были привлечены спутники SDX 01 и SDX 02, которые на орбите выполнили сближение на скорости 28,8 тыс. км/час.

    Маневр был инициирован центром управления полетами ISRO. До этого аппараты успешно провели автономную стыковку и расстыковку, и это стало вторым подобным случаем в истории индийской космонавтики. Изначально сближение не входило в программу, однако эксперимент решили провести, чтобы использовать оставшееся топливо.

    NDTV подчеркивает, что этот эксперимент стал важным шагом вперед для Индии в освоении космических технологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия готовится представить свою военную космическую доктрину в ближайшее время. Российский космонавт Артемьев заявил о планах организации совместной работы России и Индии на Луне. Индия провела первую успешную стыковку спутников на орбите.

    Коментарии (0)
    5 мая 2025, 14:21 • Новости дня
    Путин: Москва заняла второе место в мире среди мегаполисов по ППС

    Путин: Москва по размеру экономики уступила только Нью-Йорку

    Путин: Москва заняла второе место в мире среди мегаполисов по ППС
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экономика российской столицы заняла второе место в мире среди мегаполисов по паритету покупательной способности (ППС), заявил президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

    Путин отметил, что это дает хорошие возможности для решения социальных вопросов, передает ТАСС.

    «Это все возможности, которые возникают в результате развития экономики. И то, что по паритету покупательной способности Москва заняла среди крупных мегаполисов мира второе место после Нью-Йорка, да и разница не очень большая, это, конечно, и есть основа решения в том числе социальных вопросов: и по школам, по поликлиникам, по больницам, по стационарам и так далее», – сказал глава государства.

    Путин также добавил, что считает этот результат очень хорошим и важным для города.

    Ранее Собянин на встрече с Путиным сообщил о росте продолжительности жизни москвичей, а президент отметил вклад Москвы в экономику России.

    Коментарии (2)
    5 мая 2025, 01:40 • Новости дня
    Спасатели нашли тело погибшей сноубордистки на Карамкенском перевале

    В Магаданской области обнаружили тело погибшей после схода лавины девушки

    Tекст: Денис Тельманов

    В Карамкенском перевале снежная лавина накрыла двух девушек на необорудованной трассе, одной удалось выбраться самостоятельно, поиски второй завершились трагически.

    Обнаружение тела погибшей девушки подтвердили спасатели Магаданской области, передает РИА «Новости». Трагедия произошла на необорудованной горнолыжной трассе Карамкенского перевала, где в воскресенье сошла снежная лавина.

    В результате происшествия под снегом оказались две сноубордистки. Одной из них удалось самостоятельно выбраться из-под снежной массы и добраться до ближайшего поселка. Поисковые работы второй девушки продолжались всю ночь при участии спасателей и волонтеров.

    По завершении поисково-спасательной операции под снегом было обнаружено тело погибшей девушки, о чем сообщили в региональном МЧС. Специалисты отметили, что работы на месте ЧП завершены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на горе Арагац в Армении лавина накрыла девять туристов, из которых восемь выжили, а один пропал без вести. В Магаданской области спасатели обнаружили и эвакуировали двух выживших туристов после схода лавины. На казахстанском горнолыжном курорте Шымбулак при сходе лавины погибла гражданка России.

    Коментарии (0)
    4 мая 2025, 22:41 • Новости дня
    ВСУ атаковали автобус в Белгородской области, трое ранены

    ВСУ ударили дроном по автобусу в Богун-Городке, пострадали трое мужчин

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате удара беспилотника по автобусу в селе Богун-Городок трое мужчин были доставлены в больницу с осколочными ранениями.

    Как передает ТАСС, ВСУ совершили атаку с помощью дрона по автобусу, находившемуся в селе Богун-Городок Борисовского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

    Трое мужчин получили различные осколочные ранения рук и ног в результате удара. Пострадавших транспортировали бригадой скорой помощи в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего лечения.

    Информация о состоянии раненых уточняется. О других пострадавших или повреждениях не сообщалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие сбили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа в небе над Белгородской и Курской областями в течение десяти минут, купол храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори оказался поврежден в результате атаки украинского беспилотника в белгородском регионе, а во дворе частного дома в селе Архангельское в результате взрыва были ранены пожилая женщина, ее внук и сын.

    Коментарии (0)
    5 мая 2025, 10:59 • Новости дня
    Ученый сообщил о росте числа магнитных бурь при снижении вспышек на Солнце

    Tекст: Мария Иванова

    В первые четыре месяца 2025 года количество солнечных вспышек сократилось примерно на 15%, однако число магнитных бурь на Земле выросло в 2,5 раза, рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

    Число солнечных вспышек за первые четыре месяца 2025 года уменьшилось примерно на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев, передает РИА «Новости». По его словам, в этом году было зафиксировано пять мощных вспышек класса X против восьми годом ранее, а вспышек среднего класса М – 150 против 170 в прошлом году.

    Богачев отметил, что общая активность слабых вспышек класса C почти не изменилась: их насчитали 921, тогда как год назад – 965. При этом, специалист подчеркнул, что несмотря на снижение вспышечной активности, количество магнитных бурь выросло в 2,5 раза: за четыре месяца 2025 года на Земле зарегистрировано уже 21 день с бурями против восьми за тот же период в 2024 году.

    Главной причиной такого роста магнитных бурь стали крупные корональные дыры на Солнце, сообщил Богачев. Самыми мощными событиями этого года были магнитные бури уровня G4.0 1 января и G3.67 16 апреля. Ученый добавил, что самые крупные вспышки последних двух лет пришлись на 23 февраля: в 2025 году балл составил X2.0, а в прошлом – X6.3.

    Богачев также отметил, что наблюдается явная перестройка солнечной активности, как по ее уровню, так и по характеру факторов, которые на нее влияют. При этом он подчеркнул, что пока рано говорить, означает ли это начало спада солнечного цикла. Специалист напомнил, что в первой половине мая прошлого года был зафиксирован резкий рост как вспышечной, так и магнитной активности, включая первые за 20 лет магнитные бури высшего балла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее синоптик предупредил о мощных магнитных бурях на Земле.

    На Солнце 1 апреля произошла вспышка предпоследнего класса M5.6 длительностью 16 минут. Днем ранее на Солнце зафиксировали три мощные вспышки класса М, что подтверждает продолжающийся рост активности светила.

    Коментарии (0)
    5 мая 2025, 14:53 • Новости дня
    СВР сравнила приглашенные в Киев на 9 мая страны с коалицией Гитлера

    Tекст: Валерия Городецкая

    Планы некоторых лидеров стран Евросоюза посетить Киев 9 мая демонстрируют их крайнюю степень цинизма, заявила Служба внешней разведки (СВР) России.

    В СВР обратили внимание, что приглашенные страны почти полностью повторяют состав гитлеровской коалиции, участвовавшей в войне против СССР, передает ТАСС. В заявлении отмечено, что мероприятие в Киеве совпадает с демонстративным почитанием украинских карателей батальона «Нахтигаль» и дивизии СС «Галичина», принимавших участие в преступлениях на территории Словакии, Сербии и Польши.

    По мнению СВР, ключевая роль режима Зеленского на подобных встречах наносит существенный репутационный ущерб европейским государствам, отстаивающим «европейские ценности». В заявлении подчеркивается, что действия европейских лидеров вызвали негативную реакцию комментаторов, которые назвали инициативу «пиар-акцией негодяев из Брюсселя», «Днем проигравших» и «Днем потомков нацистов».

    Ранее СВР заявила о попытках Европы и Киева омрачить юбилей Победы.

    Сообщалось, что украинские власти пригласили европейских лидеров посетить Киев 9 мая, чтобы отвлечь внимание от парада в Москве. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что посетит Киев 9 мая, чтобы принять участие во встрече министров иностранных дел европейских стран.

    Коментарии (0)
    5 мая 2025, 13:21 • Новости дня
    Хинштейн сообщил о гибели двух человек при атаке дрона ВСУ на авто в Курской области

    Хинштейн: Два человека погибли при атаке дрона ВСУ на авто в Курской области

    Tекст: Ирма Каплан

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке дрона на автомобиль около села Щеголек Беловского района, в результате которого два человека погибли, трое ранены.

    Два человека погибли и трое ранены при атаке дрона ВСУ на автомобиль в Беловском районе Курской области, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

    Он рассказал, что утром вблизи села Щеголек Беловского района на границе с Большесолдатским районом украинский FPV-дрон совершил атаку на автомобиль Lada Largus.

    «В нем находилось пять работников агрохолдинга «Молочник». В результате удара, к огромному сожалению, погибли две женщины», – написал он в Telegram-канале.

    Хинштейн уточнил, что еще один мужчина и две женщины получили ранения – ушибы и ссадины, их доставят в Курскую областную больницу.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, два беспилотных летательных аппарата самолетного типа были сбиты в небе над Белгородской и Курской областями в течение десяти минут.

    Коментарии (0)
    5 мая 2025, 13:33 • Новости дня
    Супруга Петросяна опровергла сведения о миллионном долге артиста перед ФНС

    Брухунова назвала фейком данные о долгах Петросяна перед ФНС

    Tекст: Ирма Каплан

    Жена артиста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опровергла данные о миллионном долге супруга перед ФНС, назвав подобные сведения фейком.

    Супруга народного артиста РСФСР Евгения Петросяна опровергла сведения о долгах артиста перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Татьяна Брухунова назвала их фейком.

    «Это все фейк», – сказала она ТАСС.

    Информацию о якобы наличии у Петросяна задолженности ФНС более 1,2 млн рублей появилась ранее в Telegram-канале Shot.

    Как писала ранее в этом месяце газета ВЗГЛЯД, супруге Евгения Петросяна Татьяне Брухуновой пришлось опровергать очередные фейки о плохом самочувствии артиста.

    Коментарии (0)
    5 мая 2025, 13:12 • Новости дня
    В Кремле заявили об отсутствии у Мерца намерения улучшать отношения с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Москва будет внимательно следить за заявлениями и действиями будущего канцлера Германии Фридриха Мерца, ранее неоднократно выступавшего с критикой в адрес России, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Дмитрий Песков отметил, что Москва уже обратила внимание на недружелюбные высказывания Мерца в адрес России и не видит у него стремления к нормализации отношений между двумя странами, передает ТАСС.

    «Мы будем смотреть на действия [Мерца], – пообещал представитель Кремля. – И на слова, но прежде всего – на действия следующего канцлера», – заявил Песков. Он добавил, что ранее Мерц делал заявления, которые не свидетельствуют о его желании наладить диалог с Россией.

    Песков также подчеркнул, что Россия всегда готова к взаимовыгодному и уважительному сотрудничеству с другими государствами, включая Германию, несмотря на перемены в немецком руководстве. По его словам, российский президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал: Москва открыта к развитию глубоких отношений настолько, насколько этого хотят партнеры.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как новые назначения в правительстве ФРГ могут повлиять на отношения Берлина с Москвой.

    Коментарии (0)
    5 мая 2025, 14:08 • Новости дня
    Собянин сообщил о росте продолжительности жизни москвичей

    Собянин сообщил о росте продолжительности жизни москвичей до 80 лет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Средняя продолжительность жизни москвичей достигла 80 лет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    «Мы приблизились по ожидаемой продолжительности жизни – к 80 годам. В прошлом году – 79,5 [года]», – сказал он, передает ТАСС.

    Собянин также рассказал о завершении программы реконструкции и модернизации столичных поликлиник. По его словам, из 350 ветхих поликлиник в Москве к настоящему моменту осталось совсем немного, а к концу года все они будут обновлены или построены заново.

    В апреле Минздрав сообщил о замедлении роста продолжительности жизни в России, а ВОЗ предсказала увеличение продолжительности жизни до ста лет.

    Коментарии (0)
    5 мая 2025, 14:02 • Новости дня
    Президент Кубы призвал хранить память о вкладе СССР в Победу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Кубы Мигель Диас-Канель напомнил о роли Советского Союза в Победе над фашизмом и призвал хранить память о событиях Великой Отечественной войны.

    На встрече с губернатором Петербурга Александром Бегловым в Смольном Мигель Диас-Канель заявил о важности сохранения памяти о вкладе Советского Союза и Красной армии в разгром фашизма 80 лет назад, передает ТАСС. Президент Кубы отметил, что его страна хорошо знает настоящую историю и понимает, какой ценой досталась Победа в Великой Отечественной войне.

    «Сегодня мы с особым чувством вернулись на Пискаревское мемориальное кладбище, чтобы отдать дань уважения Санкт-Петербургу и его жителям, чтобы почтить память молодых кубинцев, которые сражались в Великой Отечественной войне. И чтобы отметить позицию Кубы в период, когда осуществляются попытки переписать историю, и в моменты, когда есть попытки минимизировать вклад и решающее значение СССР и Красной армии в разгроме фашизма», – подчеркнул Диас-Канель.

    Он добавил, что историческая память о Победе должна сохраняться и передаваться следующим поколениям. По его словам, визит в Петербург позволил разделить общие чувства уважения и солидарности, которые связывают Кубу и Россию на протяжении долгих лет.

    Накануне администрация президента Кубы сообщила о прибытии Мигеля Диас-Канеля в Петербург,  визит связан с празднованием 80-летия Победы над фашизмом и 65-летия восстановления дипломатических отношений между Россией и Кубой.

    Коментарии (0)
    Главное
    У резиденции Путина в Подмосковье задержали гражданку США
    В Севастополе решили не проводить парад к 80-летию Победы
    Пакистан столкнулся с нехваткой боеприпасов из-за поставок Украине
    Польша столкнулась с рекордным сокращением населения
    Индия провела имитацию боя двух спутников в космосе
    Сыновья Жириновского выиграли судебный спор о наследстве
    «Бессмертный полк» зарегистрировал в Роспатенте новую эмблему

    Правда о блэкауте в ЕС может быть опасна

    Европейцы, кажется, делают все, чтобы скрыть реальную причину энергетического кризиса, который 28 апреля мгновенно погрузил во тьму несколько стран Европы. Как энергосистема могла за пять секунд потерять 10-15 ГВт энергии? Эксперты уверены: что бы ни стало спусковым крючком, глобально это произошло из-за высокой доли зеленой энергетики и отказа от традиционной. То, что произошло в ЕС, напоминает блэкаут в Техасе в 2021 году. Подробности

    Перейти в раздел

    Современная «Нормандия – Неман» привела Францию в ярость

    Участие французского подразделения в спецоперации на стороне России возмутило военное сообщество Пятой республики. Особой критике сограждан подвергли за использование словосочетания «Нормандия – Неман» в качестве наименования подразделения. Это название носила группа французских летчиков времен Второй мировой и, по мнению Парижа, союзники Москвы якобы не заслуживают его использования. Подробности

    Перейти в раздел

    «Звучит команда «33 попугая» – и все знают, куда бить»

    Бывший гражданин Украины и инженер Запорожской АЭС, а теперь ветеран СВО Сергей Тарасюк рассказал газете ВЗГЛЯД, когда в Энергодаре ждали «вежливых людей», как участвовал в боях под Крынками и Работино, а также какое значение для боевых действий имеет штабная работа. Подробности

    Перейти в раздел

    Европа напугана посылками из Китая

    Онлайн-платформы по доставке дешевых товаров напрямую из Китая внезапно стали беспокоить власти Евросоюза. Каждые сутки несколько сотен грузовых авиалайнеров рейсом из КНР доставляют в страны ЕС миллионы посылок – и это становится одной из причин подрыва европейского экономического благополучия. Как такое произошло и что в Европе планируют с этим делать? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украинские изуверы против русских детей

      Видный деятель украинской интеллигенции Богдан Бенюк призвал пороть детей за употребление русских слов и силой вбивать в них любовь к украинской культуре. Стоит признать, выступил он вовремя.

    • «Людоловов» Украины настигла расплата

      В украинском Генштабе заявили, что сотрудники так называемых ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Иными словами, пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

    • Украина отвергла перемирие

      Власти Украины отвергли предложение России о трехдневном перемирии на юбилей Победы, более того, намекнули на удар по торжественному параду. Эта наглость проистекает из того, что США дали Киеву некоторую надежду.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............