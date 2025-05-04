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ВСУ за сутки 17 раз атаковали населенные пункты ДНР
ВСУ 17 раз обстреляли ДНР, ранен мирный житель, повреждены дома
За прошедшие сутки украинские военные совершили семнадцать обстрелов по территории ДНР, в результате которых был ранен мирный житель.
В течение последних суток вооруженные формирования Украины атаковали населенные пункты Донецкой Народной Республики семнадцать раз, передает ТАСС.
В заявлении администрации главы и правительства региона отмечается, что один мирный житель получил ранения в результате этих атак.
Кроме того, в результате обстрелов были повреждены три жилых домостроения и два объекта инфраструктуры.
Всего украинскими военными было выпущено 31 боеприпас различных типов. В управлении по документированию военных преступлений Украины подчеркнули, что все случаи атак зафиксированы и задокументированы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины за сутки осуществили 23 атаки на ДНР, применив 87 боеприпасов в горловском и красноармейском направлениях.
В Херсонской области в результате украинских обстрелов погиб мирный житель Малой Лепетихи и был ранен житель Каховки. За сутки ВСУ нанесли 36 артиллерийских ударов по левому берегу Днепра, а за последние сутки украинские военные устроили семь обстрелов по населенным пунктам ДНР, при этом среди гражданского населения и инфраструктуры пострадавших и разрушений не зафиксировано.