Раскол в НАТО может принять откровенно провокационный характер, если Лондон, Берлин и Париж продолжат настаивать на поддержке Украины. В этом случае идеальный для США сценарий – встать над схваткой, обвинив Россию, Украину и Европу в нежелании прекратить войну.0 комментариев
Петербуржец избил подростков за попытку освободить его падчерицу
В Петербурге мужчину задержали после того, как он избил двух восьмиклассников, пытавшихся помочь падчерице выйти из запертой квартиры.
Петербургская полиция задержала 37-летнего местного жителя, который избил двух подростков, пытавшихся помочь своей однокласснице выбраться из квартиры, передает РИА «Новости». Инцидент произошел на улице Бабушкина, где, по словам школьницы, отчим напал на нее и ее друзей.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, семиклассница позвала на помощь друзей, потому что мать закрыла ее в квартире, чтобы не пустить на прогулку. Когда восьмиклассники попытались открыть дверь, повредив ее, домой вернулся отчим и, увидев попытку взлома, нанес подросткам телесные повреждения. Пострадавших госпитализировали.
В отношении мужчины составлен административный протокол по статье о хулиганстве. Материалы проверки переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
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